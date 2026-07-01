Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2026 года

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Федеральное законодательство

Федеральный закон от 10 июня 2026 г. №166-ФЗ «О технологической платформе создания, развития и эксплуатации информационных систем»

Закон о технологической платформе создания, развития и эксплуатации информационных систем устанавливает организационно-правовые основы создания, развития и эксплуатации государственных, муниципальных и иных информсистем на технологической платформе и (или) иного технологического обеспечения деятельности участников этой платформы.

Технологическая платформа включает в себя информационные технологии, базы данных, технические, программные, программно-аппаратные и иные средства, предоставляемые на ней, в том числе через информационно-телекоммуникационные сети, и используемые участниками платформы для создания, развития и эксплуатации государственных, муниципальных и иных информсистем на технологической платформе и (или) иного технологического обеспечения деятельности участников платформы.

Уполномоченным органом определено Минцифры. Ведомство будет обеспечивать предоставление участникам платформы ее компонентов для создания, развития и эксплуатации информсистем на ней и (или) иного технологического обеспечения деятельности участников, взаимодействие владельцев компонентов технологической платформы и ее участников. При этом по представлению Министерства отдельные полномочия могут быть переданы определенной Правительством организации. Минцифры будет заключать с участником технологической платформы соглашение о предоставлении ее компонентов. Порядок заключения такого соглашения, требования к его структуре и содержанию, а также типовую его форму установит Правительство.

Установлен перечень участников технологической платформы. Определены их полномочия. Закреплены требования к владельцам компонентов платформы.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 г. С этого момента единая цифровая платформа, функционирование которой обеспечено Правительством в соответствии с указом Президента о создании, развитии и эксплуатации госинформсистем с использованием ЕЦП «ГосТех», считается технологической платформой, предусмотренной Законом.

Федеральный закон от 26 июня 2026 г. №213-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.2 и 14.2 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

С 5 до 2 рабочих дней сокращен срок рассмотрения ФНС заявления Единого регулятора азартных игр об обнаружении доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию с признаками нарушения запрета на организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 26 июня 2026 г. №211-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации»

Исключено требование об обязательном наличии правового барьера для установления экспериментального правового режима. Режим можно устанавливать и при отсутствии общего регулирования отношений.

Максимальный срок действия режима увеличен с 3 до 5 лет.

Программа экспериментального правового режима должна содержать указание на отсутствие актов общего регулирования, обязательные для соблюдения положения, если они не предусмотрены актами общего регулирования или отличаются от них.

Предусмотрена возможность прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима по его обращению.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 26 июня 2026 г. №210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В Закон о связи и другие акты внесены изменения, предусматривающие очередные меры борьбы с кибермошенничеством.

Ограничено количество платежных карт, выдаваемых операторами по переводу денежных средств одному физлицу, - максимум 20 в совокупности.

Операторов обязали применять средства защиты от вредоносного кода. Предполагается, что она должна срабатывать до списания денег клиента.

Закреплены правила на случай поступления звонков из-за рубежа. Можно будет установить самозапрет на них. При передаче сим-карты родителем своему несовершеннолетнему ребенку нужно будет сообщать об этом оператору. Заработает база данных идентификаторов пользовательского (оконечного) оборудования. Она будет содержать данные о разрешенных к использованию в России устройствах и о запрещенных.

Расширены возможности использования ГИС «Антифрод». Через госуслуги гражданин сможет направить в ГИС сведения о факте кибермошенничества в отношении него. В систему будут попадать и мошеннические номера.

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2026 г. №416 «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. №231 «О создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех»

С 1 сентября 2027 г. перестанет действовать указ Президента РФ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы «ГосТех».

С указанной даты данная платформа будет иметь статус технологической платформы создания, развития и эксплуатации информационных систем.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2026 г. №758 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин»

На месторождениях Озерное (Бурятия) и Песчанка (Чукотка) на 3 года установлен экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин при ведении открытых горных работ. Это оснащенные автоматизированной системой управления машины с двигателем внутреннего сгорания более 50 куб. см или электродвигателем более 4 кВт.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2026 г. №768 «Об утверждении Правил осуществления проверки оператором посреднической цифровой платформы сведений о лице, имеющем намерение стать партнером посреднической цифровой платформы или владельцем пункта приема и выдачи заказов, при заключении договора с партнером посреднической цифровой платформы или владельцем пункта приема и выдачи заказов»

Оператор маркетплейса должен будет проверять сведения о лице, имеющем намерение стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов. Проверяются наименование (ФИО), адрес, ИНН, КПП, ОГРН и информация о применении налога на профессиональный доход. Срок проверки зависит от ее способа.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 г. и действует по 1 октября 2032 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2026 г. №766 «Об утверждении Правил осуществления информационного взаимодействия операторов посреднических цифровых платформ с налоговыми органами»

Правительство утвердило правила информационного взаимодействия операторов посреднических цифровых платформ с налоговыми органами. Оно осуществляется в электронной форме посредством: информсистем оператора, к которым предоставлен доступ налоговому органу; электронных сервисов и протоколов информационного обмена, размещаемых на сайте ФНС.

Оператор при получении согласия партнера направляет в налоговую сведения: о договоре между оператором и партнером (в том числе дата, номер, сроки, предмет); о партнере, в том числе о его согласии или отказе от снижения цены товара за свой счет;

об акте сверки взаиморасчетов и иных документах, связанных с формированием такого акта.

Установлены сроки направления указанной информации.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2026 г. №763 «О порядке распространения официальной статистической информации субъектами официального статистического учета на официальном сайте государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных»

Официальная статинформация должна размещаться для всеобщего бесплатного доступа на сайте цифровой аналитической платформы предоставления статданных. Установлен порядок.

Сроки размещения информации определяются федеральным планом статистических работ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2026 г. №735 «Об утверждении состава сведений, предоставляемых органами и организациями для включения в государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», Правил формирования и ведения государственного информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина», а также Правил доступа к сведениям, содержащимся в государственном информационном ресурсе «Цифровой профиль иностранного гражданина»

До 30 июня 2026 г. будет создан госинформресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Он будет содержать сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее и пребывающих (проживающих) в нашей стране. В связи с этим определены: состав сведений, предоставляемых органами и организациями для включения в госинформресурс; порядок формирования и ведения цифрового профиля; порядок доступа к сведениям из него.

Постановление вступает в силу с 30 июня 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2026 г. №712 «Об утверждении требований к актам Правительства Российской Федерации, на основании которых создаются федеральные государственные информационные системы»

Правительство утвердило требования к своим актам, на основании которых создаются ФГИС. Они будут издаваться в форме постановлений. Определены общие требования к их содержанию, в том числе в части: установления общих положений о системе; введения положений о структуре, основных задачах и функциях системы; состава и полномочий участников системы; правил размещения информации в системе и предоставления данных из нее; порядка обеспечения доступа к содержащейся в системе информации; информационного взаимодействия системы с иными информсистемами.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2026 г. №682 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов удобрений в потребительской упаковке средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов удобрений в потребительской упаковке»

Урегулированы вопросы маркировки отдельных видов удобрений в потребительской упаковке средствами идентификации.

Определены сроки регистрации в ИС мониторинга и внесения в нее сведений об обороте удобрений. Установлены обязанности оператора ИС мониторинга. Предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки для отдельных видов удобрений.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2026 г. №673 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. №1729»

Правительство скорректировало положение о госаккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области ИТ-технологий.

В частности, установлены критерии применения пониженных тарифов страховых взносов для аккредитованных ИТ-компаний с госучастием.

Теперь получить госаккредитацию и воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов на уровне 15% (7,6% свыше единой предельной величины базы) смогут в том числе компании, в которых доля прямого и (или) косвенного госучастия составляет не менее 50%. При этом они должны удовлетворять одному из следующих условий: производить ПО для госинформсистем; создавать программы, базы данных или программно-аппаратные комплексы в рамках реализации особо значимых ИТ-проектов; являться правообладателями программы, включенной в перечень отечественного ПО для обязательной предустановки; разрабатывать программы или программно-аппаратные комплексы для значимых объектов критической информационной инфраструктуры России.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 июня 2026 г. «На Госуслугах стартовал приём заявлений в вузы»

Результаты ЕГЭ передаются в вузы автоматически. Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в госсистемах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения. Отслеживать статус заявления можно через Госуслуги, даже если изначально оно подано офлайн. Контролировать конкурсную ситуацию можно в режиме онлайн. Можно подать согласие на зачисление и в случае необходимости изменить свое решение. Можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение. Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками.

Найти подходящий университет или специальность поможет сервис «Подбор вуза». Он учитывает баллы ЕГЭ, наличие общежития и другие факторы. Приемная кампания в бакалавриат и специалитет на бюджет длится до 25 июля, в магистратуру на бюджет - до 20 августа, в бакалавриат и специалитет на платные места - до 20 сентября.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 июня 2026 г. «База IMEI поможет в борьбе с кибермошенничеством»

В России будет создана база IMEI для хранения уникальных идентификаторов мобильных устройств. Она не предполагает их «постановки на учет» гражданами. Сообщения об этом - фейк.

Данные об IMEI будут передаваться от операторов связи, которые ранее регистрировали устройство в сети, или от ФТС при ввозе устройств. Пользователь будет сам регистрировать свой телефон, если он купил новое устройство за рубежом и ввез его в Россию. Сделать это можно будет по желанию на Госуслугах.

Мера направлена на противодействие незаконному ввозу и использованию смартфонов и планшетов, а также использованию устройств с подменными идентификаторами в преступных целях. Информация об устройствах, находящихся в сети, играет важную роль в защите от БПЛА.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 9 июня 2026 г. «Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников»

Минцифры сообщает о принятии Госдумой второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Гражданин сможет подать сигнал о возможном мошенничестве через Госуслуги. Такая «красная кнопка» позволит сообщить операторам, банкам и другим платформам, подключенным к ГИС «Антифрод», о мошеннических действиях.

Родители при покупке сим-карты смогут сообщить оператору связи о ее передаче ребенку. Граждане смогут установить самозапрет на входящие международные звонки.

Операторы связи и банки будут возмещать ущерб, если перевод средств был выполнен без добровольного согласия гражданина при неприменении обязательных антифрод-процедур.

Клиент сможет расторгнуть договор об оказании услуг мобильной связи не ранее чем через 90 дней с даты заключения. При этом абонентская плата перестанет взиматься с момента подачи заявления о расторжении. Это позволит предотвратить случаи частой покупки новых сим-карт для использования их в мошеннических целях и лишит злоумышленников возможности быстро избавляться от номеров.

Информация, позволяющая установить вредоносное программное обеспечение или содержащая предложение о приобретении таких программ, будет блокироваться во внесудебном порядке. Мера затронет и информацию про предложения о розничной продаже иностранных РЭС, не имеющих выделенных полос радиочастот.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 2 июня 2026 г. «Ещё больше ИТ-компаний смогут получить госаккредитацию»

Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить ИТ-аккредитацию. Установлены критерии получения ИТ-аккредитации и соответствующих налоговых льгот для компаний с госучастием.

Продлены сроки проведения плановой процедуры подтверждения для всех ИТ-компаний в 2026 г.

Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития ИТ-отрасли, предоставив доступ к льготам более широкому кругу стратегически важных разработчиков.