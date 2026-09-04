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Индексная книга (каталог) CNews*
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VLESS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.09.2026 Точный детект и управляемое сдерживание позволяют клиентам PT NAD 13.0 эффективнее реагировать на кибератаку 1
14.01.2025 Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

VLESS и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12747 1
МегаФон 10852 1
Yandex - Яндекс 9298 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9529 1
Telegram Group 2970 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5016 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 89 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11883 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 188 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 39 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4577 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12265 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 1
Bypass - Байпас 48 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4199 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2485 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18151 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5855 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1400 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9483 1
VK - Яндекс.Дзен 262 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
MTProto Proxy 8 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1049 1
FreePik 1867 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 1
Google YouTube - Видеохостинг 3009 1
Rakuten Viber 669 1
Discord 185 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 173 1
Горелкин Антон 118 1
Бойко Алексей 141 1
Кулин Филипп 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 167278 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 458 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 744 1
White list - Белый список 164 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53779 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2843 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 251 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3806 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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