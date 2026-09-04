Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
VLESS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|04.09.2026
|Точный детект и управляемое сдерживание позволяют клиентам PT NAD 13.0 эффективнее реагировать на кибератаку 1
|14.01.2025
|Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
VLESS и организации, системы, технологии, персоны:
|Горелкин Антон 118 1
|Бойко Алексей 141 1
|Кулин Филипп 53 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167278 2
|Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 458 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.