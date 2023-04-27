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5G AKA Authentication and Key Agreement Protocol Privacy



27.04.2023 На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 1
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа» 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
13.04.2023 Nexign представила решение Nexign IoT Connectivity Platform для развития IoT-бизнеса телеком-операторов 1
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G 1
04.04.2023 Импортозамещение 2023 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
24.03.2023 Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm 1
15.03.2023 Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 1798, упоминаний - 1799

5G AKA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 159 1
5nine Software 1809 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1878 22
UDR Inc 9 1
Президент Российской Федерации 3778 65
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1443 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9362 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2747 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 212 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4626 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8246 68
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей - Квантовая криптография-шифрование 63 2
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 13 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1839 1
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2802 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13693 1
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 10 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 20 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 68 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 266 1
PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками 9 1
SIDF - Sender ID Framework 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54381 1
EAP - Extensible Authentication Protocol - EAP-AKA - EAP-SIM - Фреймворк аутентификации 16 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4163 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1077 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9328 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79959 1
Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 27 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 77 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5656 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3285 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1133 1
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 4 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3493 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4397 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2478 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 262 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3604 1
Электроника - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 396 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 389 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 290 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 166 1
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 24 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1798 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6792 1
SMF - Session Management Function - Управление сессией 16 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 143 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9656 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20465 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 63 13
Superjob 299 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 176 1
Nokia Broadband Fronthaul 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 124858 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1394 31
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги 50 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 59 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4342 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 763 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2234 1
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42522 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 1
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