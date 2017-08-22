Тинькофф банк вышел из виртуальности, запустив сеть собственных банкоматов

Тинькофф банк озвучил планы развертывания сети своих банкоматов. До конца года по всей России будет развернута сеть банкоматов с распознаванием лиц и поддержкой бесконтактных платежей.

Диверсификация XXI века: из онлайна в офлайн

Тинькофф банк, ранее существовавший исключительно в виртуальном пространстве, официально объявил о начале развертывания собственной сети физических банкоматов по всей стране. 22 августа 2017 г. в Москве начала работу первая сеть из 28 собственных банкоматов банка Тинькофф. Ожидается, что в течение августа-сентября 2017 г. сеть будет расширяться, и, как пояснили CNews в банке, «несколько сотен» банкоматов появятся в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Самары, Уфы, Саратова, Омска, Красноярска, Воронежа и Новосибирска.

Актуальную информацию о расположении банкоматов банка можно проверить в мобильном приложении «Тинькофф». В банкоматах доступны операции снятия наличных, пополнения счета, перевода денег другим пользователям и внесение платежей. Банкоматы работают с платежными системами Mastercard, Visa и «Мир».

Как заверили CNews представители банка, появление собственной сети банкоматов не повлияет на привычную модель работы «Тинькофф» с банкоматами сторонних банков: наличные на сумму более 3 тыс. рублей в них по-прежнему можно снять получить комиссии банка «Тинькофф».

Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф банка отмечает, что последние несколько лет Тинькофф банк диверсифицирует свою бизнес-модель и в дополнение к существующему кредитному бизнесу активно развивает бизнес текущих счетов. «Оборот по расчетным картам Тинькофф уже более чем в два раза превышает оборот по кредитным, — говорит он. — Наши клиенты активно пользуются расчетными картами как в рублях, так и в других валютах. У запущенного менее двух лет назад сервиса для малого и среднего бизнеса уже почти 200 тысяч клиентов. У нас значительно выросло количество клиентов, которым нужно снимать или вносить крупные суммы наличными в разных валютах. Поэтому запуск собственной сети банкоматов — полностью логичный для нас шаг.

С точки зрения топ-менеджера, банкоматы Тинькофф самые продвинутые на российском рынке, так как они поддерживают работу с QR-кодами и в будущем станут использовать систему распознавания лиц. «Как и прежде, нашим клиентам будет доступно снятие денег в банкоматах других банков по всему миру без комиссии», — заверяет Хьюз.

По последнему слову техники

В конце 2016 г. Тинькофф банк внедрил платформу идентификации и верификации лиц LUNA авторства российской компании VisionLabs в инфраструктуру и мобильные устройства сотрудников банка с целью подтверждения личности клиентов, внутреннего аудита и пополнения базы фотографий.

После успешной обкатки технологии было принято решение внедрить ее в сеть собственных банкоматов банка для повышения безопасности.

Оформление банкомата «Тинькофф Банка»

В настоящее время в программное обеспечение банкоматов Тинькофф банка интегрируется как идентификационная платформа VisionLabs LUNA, так и система видеонаблюдения iVideon. В каждом банкомате установлена камера, которая одновременно используется и для видеонаблюдения, и для распознавания лиц.

В будущем система распознавания лиц позволит повысить качество обслуживания, а также будет выполнять функции дополнительной защиты при проведении операций. Внедрение функции будет происходить поэтапно, сейчас проект находится на этапе тестирования.

По данным Тинькофф банка, его банкоматы стали первыми в России, через которые можно работать с QR-кодами. Функция перевода денег по QR-коду пользуется большим спросом у клиентов, говорят в банке, поэтому было принято решение адаптировать ее и в банкоматах.

С помощью QR-кода можно, например, внести наличные: для этого клиент в мобильном приложении «Тинькофф» формируют QR-код, подносит его к считывающему устройству на банкомате и вносит наличные. Банкомат распознает QR-код и зачислит деньги на счет. Чтобы снимать наличные и пополнять счет с помощью QR-кода, иметь при себе карту необязательно.

Сформированный QR-код можно также отправить другим пользователям, чтобы они с помощью банкомата могли пополнить счет клиента или снять с него деньги.

Факты о Тинькофф банке

Тинькофф банк всегда позиционировал себя как «первый в России полностью онлайн-банк». Он был основан в 2006 г. предпринимателем Олегом Тиньковым и сейчас обслуживает свыше 5 млн клиентов.

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывает более 1800 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование.

Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные не только клиентам банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту – быстрые переводы денег»).

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г. Помимо банка, в состав группы входит виртуальный мобильный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки» в крупнейших российских городах.

По состоянию на 1 мая 2017 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка в 11%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО по итогам первого квартала 2017 г. составила 3,4 млрд руб., рентабельность капитала составила 43%.