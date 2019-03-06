УЛЬТРАБУКИ ACER: КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА

Несмотря на растущую мощность смартфонов, лэптоп остается незаменимым инструментом любого бизнесмена. Помимо высокой мощности и премиального внешнего вида, современный темп жизни диктует бизнес-ноутбукам новое важное требование – мобильность. Руководители все реже работают в офисах и все чаще заняты на выездных встречах и в командировках. При этом особенно важно всегда оставаться на связи и иметь доступ к рабочей документации. Именно поэтому устройства Acer отличаются компактностью и небольшим весом: их удобно брать с собой в деловые поездки и путешествия.





Acer использует в своих бизнес-ноутбуках современные функции безопасности и лучшие комплектующие: быстрые накопители, процессоры последнего поколения и качественные дисплеи. Мы расскажем о четырех ультрабуках производителя: Swift 5, Swift 7, Spin 5 и Switch 7.

Когда берешь в руки Acer Swift 5, удивляешься, насколько он легкий - ноутбук весит всего 970 грамм! Swift 5 на 30% легче “воздушного” ноутбука от Apple и при этом выигрывает в плане мощности.

Несмотря на удивительно небольшой вес, корпус устройства полностью металлический: он выполнен из сверхлегких сплавов - магниево-литиевого и магниево-алюминиевого – и на 42% легче аналогичных моделей с алюминиевым корпусом. Подобные материалы используются в профессиональном велоспорте для облегчения конструкции велосипедов, так что вы можете быть уверены, что устройство не только легкое, но и прочное.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном, но за счет узких рамок он сохранил габариты 13-дюймового лэптопа. Устройство поместится в любой деловой портфель или рюкзак, а значит, его будет удобно брать в командировки и на выездные встречи. Swift 5 оснащен сенсорным дисплеем, на котором удобно выделять важные моменты презентации. Во время работы с коллегами или партнерами будет удобно собрать всех вокруг ноутбука: широкий угол обзора (170 градусов) позволит разглядеть весь контент без искажений.





Недавно Acer выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым экраном. За счет уменьшения рамок вокруг дисплея ультрабук остался таким же легким и компактным – он весит всего 990 грамм.

Swift 5 работает на четырехъядерном процессоре Intel Core i7 8-го поколения, оснащена 16 Гбайт оперативной памяти и SSD формата PCIe на 512 Гбайт. Мощности устройства будет достаточно для работы со всеми программами, которые могут понадобиться современному бизнесмену.

У ноутбука есть все необходимые пользователю интерфейсы: комбинированный разъем для наушников и микрофона, HDMI, два USB-A и USB-C. Вы сможете подключить к ноутбуку проектор и дополнительные мониторы. Лэптоп работает на Windows 10 и поддерживает функцию Windows Hello – для быстрой разблокировки системы служит встроенный датчик отпечатков пальцев.

Можете рассчитывать на Swift 5 даже в долгой дороге: емкая батарея позволит работать за ноутбуком на протяжении 8 часов, а поддержка беспроводных сетей 2x2 стандарта 802.11ac обеспечит стабильный Wi-Fi-сигнал.

Тонкий лэптоп для тех, кто всегда на связи: Acer Swift 7

Еще один вариант для частых разъездов - Acer Swift 7. Это невероятно тонкий ноутбук - его толщина составляет всего 9,95 мм! Раньше такой стройностью могли похвастаться только смартфоны и некоторые планшеты, а сегодня вы можете положить ноутбук Acer в папку с документами - и он не займет много места.

Цельнометаллический корпус не только тонкий, но и прочный - выполнен из магний-литиевого и магний-алюминиевого сплавов. В комплекте с ноутбуком идет стильный чехол, используя который вы сможете спокойно носить его в деловом портфеле с документами. Swift 7 оснащен 14-дюймовым дисплеем с узкими рамками. Сенсорную IPS панель защищает стекло Corning Gorilla Glass 6 - экрану не страшны никакие изгибы и царапины. Вне зависимости от того, где вам понадобится ноутбук, цвета на экране останутся яркими и насыщенными: технология Acer Color Intelligence автоматически регулирует настройки дисплея в зависимости от окружающего освещения.

Acer Swift 7 удобно брать в длительную командировку - благодаря технологии 2x2 MIMO вы будете оставаться на связи даже там, где нет стабильного доступа к Wi-Fi. За счет двух антенн скорость передачи данных по беспроводной сети увеличивается в два раза. Долгое время работы ноутбука – целых 10 часов – позволяет оставаться на связи целый день.

Acer Swift 7 удобно брать в длительную командировку - благодаря технологии 2x2 MIMO вы будете оставаться на связи даже там, где нет стабильного доступа к Wi-Fi. За счет двух антенн скорость передачи данных по беспроводной сети увеличивается в два раза. Долгое время работы ноутбука – целых 10 часов – позволяет оставаться на связи целый день.

Swift 7 разрушает стереотипы – рекордная тонкость ноутбука была достигнута не в ущерб производительности. Как доказывает модель, даже в компактный корпус можно поместить мощную начинку. Swift 7 работает на процессоре Intel Core восьмого пополения, может быть оснащен до 16 Гбайт памяти LPDDR3 и SSD емкостью до 512 Гбайт - этого более чем достаточно для быстрой работы системы и приложений. Несмотря на то, что Swift 7 - самый тонкий в мире ноутбук, он оснащен двумя разъемами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3. Вам не придется докупать переходники, потому что они идут в комплекте: на HDMI, USB-A и USB-С.

Универсальный трансформер для работы и творчества: Acer Spin 5

Acer Spin 5 - ультрабук-трансформер, экран которого поворачивается на 360 градусов. Модель объединяет в себе несколько типов устройств и подойдет для разных сценариев работы. Это идеальный вариант для тех, кто проводит много времени в пути - благодаря мощной батареи ноутбук может проработать 10 часов без подзарядки.





В дороге его удобно использовать как планшет - для мониторинга почты, развлечений и просмотра видео. Если захотите поработать с документами, просто откиньте клавиатуру и превратите трансформер в обычный ноутбук. Для создания заметок или быстрых скетчей удобно использовать стилус, который идет в комплекте. Устройство заключено в элегантный металлический корпус, а 13,3-дюймовый Full-HD дисплей имеет защитное покрытие от отпечатков пальцев - вне зависимости от режима работы, он всегда будет выглядеть презентабельно.





Ноутбук работает на процессоре Intel Core i5 или Core i7, комплектуется твердотельным накопителем с интерфейсом PCI-Express и быстрой оперативной памятью формата DDR4. Производительности трансформера хватит для работы с офисными программами, фоторедакторами и видеоконтентом.





Также модель оснащена мощными динамиками, которые расположены на сгибе трансформера и в любом положении будут направлены прямо на вас.

Планшет 2-в-1 для всех форматов бизнеса: Acer Switch 7

Acer Switch 7 - самый мощный планшет на рынке. По формату его можно сравнить только с iPad Pro, но даже в топовой конфигурации устройство от Apple проигрывает Switch 7 в размере экрана и производительности. Модель от Acer работает на Windows Pro, в ней установлен и самый мощный на данный момент четырехъядерный процессор Intel Core i7-8550U с Turbo Boost до 4 ГГц и 16 Гбайт оперативной памяти. Вы не найдете подобной начинки ни в одном другом планшете на Windows.





Acer Switch 7 станет идеальным инструментом для создания профессионального фото и видеоконтента: трансформер оснащен дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX150 - он в четыре раза мощнее, чем встроенная видеокарта. Видеоредакторы, онлайн-игры, “тяжелые” среды разработки - планшет подойдет для плавного запуска любых программ.





Ноутбук работает тихо и без перегревов - секрет прост, производитель использует в Switch 7 запатентованную систему водяного охлаждения Acer LiquidLoop. Так что у ноутбука нет вентиляторов, которые будут шуметь во время работы. При всем своем богатом оснащении, устройство остается легким и компактным: 13,5-дюймовый экран заключен в металлический корпус со съемной клавиатурой с подсветкой и автоматически выдвигающейся подставкой. Если Switch 7 стоит на столе, его положение можно менять одним нажатием пальца на экран - подставка отъезжает, а дисплей располагается под нужным углом.





IPS-панель с разрешением 2256х1504 и широкими углами обзора поддерживает до 10 одновременных касаний. В комплект также входит стилус от Wacom, который распознает 4096 уровней нажатия. С ним вы сможете работать в фоторедакторах, обрабатывать изображения и рисовать, как на профессиональном графическом планшете. Стилус не требует подзарядки, в отличие от того же Apple Pencil, и может храниться в специальном слоте на корпусе трансформера.

Для видеомонтажа и игр будет удобно подключить к Switch 7 внешний монитор и дополнительную периферию - у трансформера как раз есть все необходимые интерфейсы: USB Type-C с поддержкой ThunderboltTM 3, DisplayPort и полноразмерный USB 3.1. Фотографы наверняка оценят наличие кардридера, а любители голосовых чатов - четыре встроенных микрофона. Модель может работать без подзарядки до 8 часов - хватит на полный день работы и творчества.

Средство от проводов: док-станция Acer USB Type-С DOCK

Для организации рабочего места в офисе или дома Acer предлагает элегантное решение – док-станция с USB-C. Модель USB Type-C DOCK подойдет всем представленным в статье ультрабукам и добавит им целый набор интерфейсов: HDMI, DisplayPort, 3 USB 3.0, USB-C, сетевой порт и разъемы для наушников и микрофона. Устройство поможет создать рабочее пространство без проводов и подключить к ноутбуку до двух мониторов, проектор и всю необходимую периферию.













Современный бизнес-ноутбук может быть одновременно мощным, компактным и элегантным. Благодаря разнообразию моделей каждый топ-менеджер сможет найти среди устройств Acer именно то, которое лучше всего подойдет под его задачи.