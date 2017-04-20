Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии

Первый проректор Хабаровской духовной семинарии отец Дионисий Проскурин рассказал о том, как происходит внедрение «церковных» ИТ в регионах на примере своей епархии. По словам собеседника CNews, уже сейчас в духовной семинарии края есть электронный каталог библиотечных книг и средства для проведения вебинаров и видеоконференций. В дальнейшем данные инструменты планируется интегрировать с единой информационной образовательной средой (ЕИОС).

CNews: Есть ли в Приамурской митрополии и Хабаровской епархии ответственные за внедрение и поддержку ИТ-решений?

Дионисий Проскурин: Отдельного человека, ответственного за внедрение ПО на уровне митрополии и епархии нет, при необходимости мы обращаемся в различные фирмы, специализирующиеся в области ИТ. Поддержка уже установленного и внедренного ПО, как и собственно серверов и рабочих станций, осуществляется внештатными специалистами, а организациями, с которыми заключаются договора на обслуживание и поддержку. Думаю, на уровне приходов настоятели аналогично решают этот вопрос.

CNews: Есть ли в вашей епархии примеры внедрений ПО для автоматизации хозяйственной жизни Церкви?

Дионисий Проскурин: В епархиальном управлении и во многих храмах для ведения бухгалтерии стоит специализированное ПО, в большинстве своем на базе продуктов 1С («1С:Предприятие», «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» и др.). Ранее в епархиальном управлении на сервер была установлена многопользовательская сетевая версия одной коммерческой справочно-правовой системы, доступ к которой для настоятелей и бухгалтеров приходов осуществлялся по протоколу удаленного рабочего стола RDP (Remote Desktop Protocol).

CNews: Есть ли примеры разработки мобильных церковных приложений при участии епархии или планы создания подобных приложений?

Дионисий Проскурин: Разработок мобильных приложений в нашей епархии не осуществлялась, да и пока планов таких нет.

Дионисий Проскурин: Отдельного человека, ответственного за внедрение ПО на уровне митрополии и епархии нет, при необходимости мы обращаемся в различные фирмы

CNews: А какие-либо другие ИТ-проекты?

Дионисий Проскурин: Наверное, кроме нескольких перечисленных выше, да проектов по созданию портала епархии и сайтов приходов не было.

CNews: Расскажите подробнее о Хабаровской духовной семинарии.

Дионисий Проскурин: Хабаровская духовная семинария — это высшее учебное заведение Хабаровской епархии Русской Православной Церкви. Мы имеем лицензию на ведение образовательной деятельности по программам подготовки служителей и персонала религиозных организаций и по ФГОС 48.03.01. Теология. Перед семинарией, как и перед другими вузами, стоят вопросы внедрения ИТ. Однако стоит заметить, что семинария является довольно небольшим учебным заведением, поэтому вопросы автоматизации, может быть, не стоят так остро.

CNews: Наверное, в семинарии, как высшем учебном заведении, есть отдельный специалист по ИТ?

Дионисий Проскурин: Системный администратор есть, специалиста по внедрению конкретных специализированных систем и автоматизации — нет. Хотя есть отдельные лица, заинтересованные во внедрении некоторых решений. С сентября 2016 года мы ввели должность специалиста по развитию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

CNews: Какие примеры автоматизации в семинарии вы можете привести?

Дионисий Проскурин: Первоначально стоит сказать, что в 2008 году в семинарии была создана локальная сеть с доменной архитектурой, позднее добавлены точки доступа Wi-Fi, выход в интернет осуществлялся через прокси-сервер на базе Squid (с LDAP-аутентификацией, со сбором и просмотром статистики, с ограничением доступа к некоторым ресурсам, как полностью, так и в определенные часы).

В семинарии функционирует библиотечный каталог на базе САБ ИРБИС (содержащий все библиографические записи о всех книгах фонда), просмотр имеющейся литературы и доступ к заказу книг до 2016 года осуществлялся через АРМ «Ирбис-Читатель». Внедрение электронного каталога было осуществлено при открытии семинарии (она довольно молодая, была создана в 2005 г). В 2016 году мы обновили версию библиотечного ПО, сейчас просмотр имеющихся книг осуществляется через интернет. К сожалению, САБ ИРБИС64 не предоставляет авторизацию читателей для заказа книг через LDAP-каталог, на специализированных форумах также не обнаружили решения этого вопроса, однако мы сами разработали алгоритм авторизации по логину и паролю из Active Directory (несколько страниц текста на php и модуль авторизации будет готов).

CNews: Кроме САБ ИРБИС64 какое еще ПО вы используете?

Дионисий Проскурин: С 2011 или 2012 года мы используем для своих почтовых ящиков «Яндекс.Почту» для домена. В 2015 г. один из наших вузов-партнеров помог нам с приобретением и установкой нескольких собственных серверов, а также с приобретением и установкой некоторого ряда программ, среди которых можно выделить «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения», систему поддержки приемной кампании и издания приказов о движении студентов (собственная разработка вуза на базе «1С:Предприятие») и систему автоматизированной аттестации (проверки) знаний студентов. Мы провели первоначальную настройку данных продуктов, однако в 2016 году заморозили внедрение (так как первый продукт требовал обучение преподавателей и сотрудников, в остальные — доработки и совершенствования внутреннего документооборота, чем мы и заняты в данный момент).



В 2016–2017 учебном году мы познакомились с приложением для управления проектами и задачами Redmine, а также с российской платформой OnlyOffice, представляющей из себя многофункциональный портал совместной работы и включающий в себя управление проектами и офисный пакет в браузере (мы даже наметили основные моменты использования этого офисного пакета). Конечно, можно было бы использовать Google Docs или ПО от других производителей, но мы сейчас остановились на этом варианте.

CNews: Есть ли опыт разработки мобильных приложений для семинарии?

Дионисий Проскурин: Пока не было опыта в разработке мобильных приложений, хотя есть планы (но без конкретных сроков) по их внедрению.

CNews: Какие именно функции планируется реализовать в мобильных приложениях?

Дионисий Проскурин: Расписание для студентов, преподавателей, электронный журнал, приложение для экспресс-тестирования.

CNews: Какие еще ИТ-проекты вы реализовали?

Дионисий Проскурин: В 2011-2012 учебном году мы начали проводить вебинары. Перед освоением новой для нас технологии пришлось познакомиться с несколькими системами. Мы сразу решили, что не будем самостоятельно разрабатывать или устанавливать на собственном сервере программное обеспечение для проведения вебинаров (например, открытое программное обеспечение BigBlueButton или OpenMeetings), а арендовать ПО для вебинаров по модели SaaS.

Перед выбором были рассмотрены несколько вариантов (например, Comdi.com, Webinar.ru, GoToMeeting, e-works). В 2012 году семинария стала использовать платформу для проведения вебинаров Mirapolis Virtual Room. На тот момент она нам показалась оптимальной по соотношению цены, качества и простоты использования (однако некоторых функций нам изначально не хватало, например, полноценного тестирования и работы в группах, отдельного от общего чата окна «Вопросы ведущему»). Позже мы рассматривали смену платформы, но так называемая «привязка к поставщику» (записи вебинаров, сохраненные настройки, данные пользователей), а самое главное – необходимость переобучать преподавателей не позволили нам это сделать.

CNews: Как часто вы проводите вебинары?

Дионисий Проскурин: В период с 2012 по 2015 год преподаватели семинарии провели для студентов заочной формы обучения и мирян более 200 разных вебинаров на разные темы.



Немного позже мы стали использовать преимущества видеоконференций. Оборудовали комнату для проведения сеансов коллективной видеосвязи. Из ПО для проведения видеоконференций мы выбрали TrueConf. Сейчас нам достаточно возможностей TrueConf Server Free и даже TrueConf Online. Мы не устанавливали на собственное оборудование TrueConf Server и сейчас используем возможности TrueConf Online в режиме точка-точка.

CNews: Вебинарами и видеоконференциями вы, наверное, не ограничились?

Дионисий Проскурин: В начале 2012 года в локальной сети семинарии была установлена и настроена система LMS Moodle для использования одной из групп студентов-очников и обучения преподавателей по работе с системами управления обучением и разработки электронных курсов, позже (в 2012–2013 учебном году) — арендован хостинг, на который настроенная система была перенесена. Правда, в дальнейшем работы по поддержанию работоспособности были прекращены.

В текущем учебном году мы возобновили создание ЕИОС (единой информационной образовательной среды) семинарии. Сейчас мы на собственном сервере установили вновь LMS Moodle, проводим настройку синхронизации с учетных записей системы с LDAP-каталогом (Active Directory), хотим провести интеграцию с библиотечным каталогом на базе Web-ИРБИС64 (переход по ссылке без повторной авторизации – к сожалению, это не полноценная SSO – планируем провести настройку таким образом, чтобы при поиске и отображении результатов из личного кабинета студента отображались больше книг, чем без авторизации). Также мы планируем интегрировать ЕИОС с электронной библиотечной системой (авторизация без ввода пароля) и платформой для проведения вебинаров.

CNews: Какие еще проекты вы планируете реализовать?

Дионисий Проскурин: Планов у нас много, но я затрудняюсь сказать, все ли они будут реализованы. Помимо вышеперечисленных проектов, мы хотели бы внедрить VPN для студентов заочной формы обучения. Это связано с тем, что некоторые библиотеки предоставляют доступ по привязке по IP. Так же для студентов, сотрудников и преподавателей интересно было бы внедрить VDI, чтобы из любого кабинета можно было бы попадать в свою настроенную ОС. В корпусах семинарии планируем развернуть WiFi-сеть (не отдельные точки доступа, как сейчас) с бесшовной роумингом и авторизацией с использованием Radius-сервера. Из первых задач — это внедрение ПО для автоматизации составления расписания учебных занятий в вузах (для оповещения студентов и преподавателей через Интернет, размещения расписания в локальной сети и информационном киоске).

