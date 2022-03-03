TrueConf объявила о готовности перевести на отечественную ВКС организации размером до 1 млн пользователей

Компания TrueConf готова обеспечить комфортную миграцию государственных и частных компаний с зарубежных продуктов ВКС на отечественные. Для многих компаний это может быть актуально с учетом сложившейся ситуации.



Ограничения в работе ВКС-сервисов

В 2021 г. Zoom запретил госкомпаниям и властям возможность приобретения подписки на свой сервис, а военные вузы в лице МГТУ им. Н.Э. Баумана столкнулись с отказом Microsoft в продаже лицензий на ПО.

В сложившихся условиях можно ожидать, что руководством зарубежных ИТ-компаний Microsoft и Zoom могут быть приняты меры по частичной или полной приостановке работы ВКС-сервисов на территории нашей страны. В случае введения новых санкций с ограничениями рискуют столкнуться не только госструктуры, но и частные компании России во всех сферах экономики.

Удалённая работа — новая реальность

CNews Analytics, «Инфосистемы Джет» и Citrix провели исследование об удаленной работе в разрезе российского бизнеса в 2020 году, когда переход был массовым. Менее 10% удалённых сотрудников оказалось лишь у 1% компаний. В 54% компаний вне привычных офисов работало около 75% штата, а в 35% — более 90% сотрудников.

Компания TrueConf готова обеспечить комфортную миграцию государственных и частных компаний с зарубежных продуктов ВКС на отечественные

Представители госсектора, бизнеса и промышленности, использующие облачные сервисы и мессенджеры, такие как Zoom, Skype for Business, Slack и Microsoft Teams в случае блокировки рискуют оставить своих сотрудников без налаженных инструментов для внутренних коммуникаций и взаимодействия с партнёрами и клиентами. Это может привести к частичной или полной остановке рабочих процессов и, как следствие, финансовому ущербу.

TrueConf Server — защищённая от санкций ВКС-система

Компания TrueConf объявила о готовности обеспечить комфортную миграцию государственных и частных компаний с зарубежных продуктов ВКС на отечественные. С помощью решений TrueConf заказчики запускают собственные автономные сети видеосвязи (и «ВКС-облака» федерального масштаба с поддержкой до 1 млн абонентов — как в случае с ПАО «Ростелеком»), защищённые от рисков ИБ и блокировки внешними провайдерами.





Что предлагает TrueConf

Решения TrueConf входят в Единый реестр отечественного ПО и Реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Главным продуктом компании является программная система для видеосвязи и совместной работы TrueConf Server, которая в январе 2022 г. получила глобальное обновление 5.0, а вместе с ним — полноценный корпоративный мессенджер и поддержку одновременной авторизации пользователей на десктопных и мобильных устройствах и другие функции.

TrueConf Server совместим с ОС Windows, Debian и CentOS, а также российскими ОС Astra Linux, Альт Сервер, РЕД ОС и ROSA. Система разворачивается в инфраструктуре компании и умеет работать без интернета — это гарантирует заказчику полный контроль и централизованное управление коммуникациями, а также защиту информации от посторонних и соответствие требованиям 152-ФЗ.

Схема работы TrueConf Server

Решение TrueConf поддерживает интеграцию со сторонними ВКС-устройствами, телефонией, LDAP-каталогами и другими ИТ-службами. Другое важное отличие от того же Zoom — проводить можно как публичные, так и закрытые видеовстречи, куда не смогут попасть посторонние. Помимо подключения по ссылке пользователи TrueConf Server могут запускать моментальные конференции, добавляя участников напрямую из адресной книги. Также в системе есть планировщик онлайн-встреч с автоматическим приглашением нужных участников и полный набор инструментов для удалённой работы: запись встреч, показ экранов и презентаций, общие файловые хранилища, звонки на мобильные номера и многое другое.

Система TrueConf Server — экспортируемое ВКС-решение. Заказчики TrueConf в Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Мексике, Канаде и других странах не отличаются от российских — это правительства, силовые структуры, крупный и средний бизнес, банки, клиники и другие учреждения с высокими требованиями к безопасности связи и качеству видео. Успехи российской компании на зарубежных рынках были трижды отмечены аналитиками Gartner, которые включили TrueConf в магические квадранты 2019-2021 и ТОП-15 ведущих ВКС-разработчиков мира.

Приложения TrueConf для АРМ и личных устройств сотрудников

Ранее TrueConf выпустил TrueConf 8 — новое поколение десктопных приложений «всё в одном» для Windows, macOS и Linux. Приложения раскрывают все возможности системы TrueConf Server 5 и позволяют проводить видеоконференции с 1000 участниками и общаться в корпоративном мессенджере без привязки к ВКС. Также приложения оснастили встроенным AI для «умного» размытия фона в условиях импровизированных рабочих мест и работы из дома, а впоследствии — для интеллектуального улучшения качества видео и звука.

Корпоративные и личные беседы синхронизируются и на десктопных, и на мобильных приложениях TrueConf — это позволяет сотрудникам компаний в любой момент подключаться к совместной работе с коллегами с помощью доступных устройств.

Приложения оснастили встроенным AI для «умного» размытия фона

В июле 2021 на ЦИПР-2021 TrueConf также презентовал спецверсию TrueConf 8 для типового рабочего места госслужащего в России. Приложение получило поддержку ОС Astra Linux, а также было адаптировано для работы с процессорами «Байкал».

Меры поддержки отечественного бизнеса и госструктур

Учитывая сложившуюся ситуацию, компания TrueConf намерена обеспечить компаниям лучший опыт миграции на российскую ВКС.

«Всем российским организациям, обратившимся к нам, будут обеспечены оперативная помощь в развертывании систем ВКС и экспертные консультации в ходе пилотного проекта. Также мы применим индивидуальный подход формирования ценовых предложений и условий оплаты и сделаем всё возможное, чтобы для заказчиков переход на российскую ВКС прошёл безболезненно и в кратчайшие сроки» — прокомментировал представитель TrueConf редакции CNews.

Бесплатная версия TrueConf Server также доступна для всех желающих, установка производится в течение 15 минут. Единственное ограничение — подключить можно до 10 абонентов и 1 SIP-устройство.