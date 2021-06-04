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Nvidia EGX AI Platform for Professional Visualization

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.06.2021 Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 на базе видеокарт Nvidia RTX A6000 1
27.10.2020 SUSE поможет NVIDIA внедрять Искусственный интеллект от периферии до ЦОД и облака 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Nvidia EGX AI Platform for Professional Visualization и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4050 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 1
Lenovo Group 2470 1
AMD - Advanced Micro Devices 4683 1
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Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 476 1
Google Cloud Platform - GCP 386 1
Nvidia BlueField DPU 6 1
Lee Jackie - Ли Джеки 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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