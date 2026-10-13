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Amazon Inc Amazon Japan Amazon.co.jp

СОБЫТИЯ

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13.10.2026 Популярные криптокошельки Ledger Nano X продавались сразу со шпионским модулем для кражи криптовалюты 1
05.12.2006 Wii покорила Японию 1
01.07.2003 Amazon намерен продавать больше 1
13.03.2002 Японское отделение Amazon.com будет торговать подержанными товарами 1
14.06.2001 Amazon открыла электронный магазин видео и музыки в Японии 1
01.11.2000 Amazon открыла отделение в Японии 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Amazon Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3309 4
Nintendo 829 1
Apple Inc 13304 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13835 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5448 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 1
Apple iTunes Store 1119 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4205 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 1
Piacentini Diego - Пьяцентини Диего 4 1
Япония 13860 5
Франция - Французская Республика 8213 2
Германия - Федеративная Республика 13309 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55122 2
Азия - Азиатский регион 5961 1
Япония - Токио 1022 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1234 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19405 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
Америка - Американский регион 2211 1
Европа 25034 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1837 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1939 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27713 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6281 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2184 1
Английский язык 7083 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3168 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5897 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Mercury Center 309 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 551 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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