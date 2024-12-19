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Росатом Атомэнергомаш СНИИП-СИСТЕМАТОМ

Росатом - Атомэнергомаш - СНИИП-СИСТЕМАТОМ

Компания «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» образована в 1994 году на базе отделения Научно-инженерного центра «СНИИП» Минатома РФ. Продукция предприятия позволяет надежно решать задачи безопасности и экологии и повышает эффективность эксплуатации атомных объектов.

ЗАО «СНИИП-Систематом» занимается разработкой, изготовлением, поставкой, пусконаладкой, внедрением и обслуживанием оборудования и систем защиты атомных электростанций по всему миру. 


19.12.2024 «Росатом» продолжает совершенствовать систему информационной поддержки операторов АЭС 1
10.04.2012 «Росатом» готовит «народную» онлайн-карту радиационной обстановки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Интерсофт Евразия 12 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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