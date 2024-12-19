Росатом Атомэнергомаш СНИИП-СИСТЕМАТОМ
Компания «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» образована в 1994 году на базе отделения Научно-инженерного центра «СНИИП» Минатома РФ. Продукция предприятия позволяет надежно решать задачи безопасности и экологии и повышает эффективность эксплуатации атомных объектов.
ЗАО «СНИИП-Систематом» занимается разработкой, изготовлением, поставкой, пусконаладкой, внедрением и обслуживанием оборудования и систем защиты атомных электростанций по всему миру.
|19.12.2024
|«Росатом» продолжает совершенствовать систему информационной поддержки операторов АЭС 1
|10.04.2012
|«Росатом» готовит «народную» онлайн-карту радиационной обстановки 1
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Интерсофт Евразия 12 1
|Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
|Apple iPhone 4 782 1
|Гордеев Андрей 4 1
|Елин Владимир 11 1
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.