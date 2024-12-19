Росатом - Атомэнергомаш - СНИИП-СИСТЕМАТОМ

Компания «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» образована в 1994 году на базе отделения Научно-инженерного центра «СНИИП» Минатома РФ. Продукция предприятия позволяет надежно решать задачи безопасности и экологии и повышает эффективность эксплуатации атомных объектов.

ЗАО «СНИИП-Систематом» занимается разработкой, изготовлением, поставкой, пусконаладкой, внедрением и обслуживанием оборудования и систем защиты атомных электростанций по всему миру.