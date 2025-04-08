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ЕСИМ единая система информационного моделирования
ЕСИМ и организации, системы, технологии, персоны:
|CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
|Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 22 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
|Волков Сергей 84 1
|Пурс Геннадий 1 1
|Ничкасов Анатолий 1 1
|Урсуа Игорь 7 1
|Бакушкина Наталья 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147057 3
|Беларусь - Минск 641 1
|Беларусь - Белоруссия 5773 1
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