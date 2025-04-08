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ЕСИМ единая система информационного моделирования



08.04.2025 Утверждён новый национальный стандарт для внедрения ТИМ в стройке 1
28.06.2023 «Росатом» и строители Белоруссии приступают к гармонизации стандартов в области технологий информационного моделирования 1
27.01.2022 Новые проекты стандартов ЕСИМ разработала ГК «СиСофт» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ЕСИМ и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 22 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Росатом ОЦКС - Отраслевой центр капитального строительства 2 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
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