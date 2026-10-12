Почему старый межсетевой экран не спасет веб-сервисы от хакеров

Кибератаки всё чаще нацелены на веб-приложения, а не на серверы. Обычный межсетевой экран такие угрозы не остановит. Компания «Конфидент» представила WAF Dallas Lock — сертифицированное решение для защиты КИИ и ГИС, обновление которого выйдет в III квартале 2026 г. О том, каким должен быть современный защитный барьер для веб-сервисов, — в материале CNews.

Что с рынком WAF в России?

Рынок сетевой безопасности в России в 2025 году достиг около 88 млрд рублей, и сегмент WAF растет почти втрое быстрее рынка в целом: примерно на 19% при общем росте в 7%.

Причин роста несколько: массовая цифровизация и рост числа веб-сервисов, которые требуют специализированной защиты, а также увеличение числа кибератак, которые нацелены именно на приложение, как ценный актив и главную точку взаимодействия с клиентами.

При этом часть заказчиков считает NGFW (Next-Generation FireWall, межсетевой экран следующего поколения) инструментом, который способен справиться с угрозами для веб-сервисов. Однако он не закрывает такие угрозы, как SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS), удаленное выполнение кода и DDoS-атаки на уровне приложений. Для них нужен отдельный класс решений.

© AndrewLozovyi / Фотобанк Фотодженика Сегмент WAF растет почти втрое быстрее рынка в целом: примерно на 19% при общем росте в 7%

Российских WAF на рынке немало, но значительная доля компаний до сих пор работает на устаревших иностранных продуктах: подходящей для себя замены они не нашли. Одним из кандидатов для них может стать WAF Dallas Lock.

Главный аргумент — сертификация

WAF Dallas Lock прошел сертификационные испытания на соответствие требованиям профилей защиты межсетевого экрана типа «Б» уровня логической границы сети четвертого класса защиты (ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), типа «Г» уровня веб-сервера четвертого класса защиты (ИТ.МЭ.Г4.ПЗ), а также систем обнаружения вторжений (СОВ) уровня сети четвертого класса защиты (ИТ.СОВ.С4.ПЗ) и 4 уровню доверия (УД 4). Как уже говорилось выше, решение возможно использовать для защиты значимых объектов КИИ до 1 категории значимости включительно, ГИС до 1 класса защищенности включительно, ИСПДн до 1 уровня защищенности ПДн включительно, АСУ ТП до 1 класса защищенности включительно и АС до класса 1Г включительно. Для госсектора и субъектов КИИ, у которых требования регуляторов определяют выбор, это ключевой фактор: не каждый российский WAF сегодня может закрыть такой перечень объектов.

Как это работает

WAF Dallas Lock устанавливается в контур инфраструктуры компании перед веб-серверами. Каждый входящий запрос проходит анализ на признаки вредоносной активности, и только чистый трафик попадает на веб-сервис в демилитаризованной зоне, у которой нет прямой связи с основной сетью. Решение состоит из двух модулей: WAF, который защищает от веб-угроз, и UTM — межсетевого экрана уровня логических границ сети с системой обнаружения вторжений.

WAF Dallas Lock устанавливается в контур инфраструктуры компании перед веб-серверами

Решение обладает комплексным набором возможностей и закрывает все основные требования российских заказчиков в 2026 году. Из функциональных особенностей стоит выделить пять:

Искусственный интеллект в анализе трафика. Сигнатурный и эвристический анализ усилены искусственным интеллектом, поэтому продукт ловит не только известные атаки, но и угрозы нулевого дня, для которых правил еще нет.

Сигнатурный и эвристический анализ усилены искусственным интеллектом, поэтому продукт ловит не только известные атаки, но и угрозы нулевого дня, для которых правил еще нет. Защита от DDoS-атак на уровне приложений. Учитывая частоту таких атак на российские сайты и сервисы, это один из самых востребованных механизмов.

Учитывая частоту таких атак на российские сайты и сервисы, это один из самых востребованных механизмов. Покрытие OWASP Top 10. Решение уверенно противодействует всем угрозам, которые выделяет эта международная организация.

Решение уверенно противодействует всем угрозам, которые выделяет эта международная организация. Единая консоль. Мониторинг и управление защитой нескольких веб-сервисов идет из одного места, что значительно повышает удобство работы с продуктом.

Мониторинг и управление защитой нескольких веб-сервисов идет из одного места, что значительно повышает удобство работы с продуктом. Реализация функций Network Access Control (NAC). Решение осуществляет контроль сетевого доступа: фильтрацию входящего трафика, контроль доступа к защищенному комплексу локальной вычислительной сети и его сегментация.

Дополнительные функции WAF Dallas Lock от геофильтрации и репутационных списков до анализа поведения пользователей и защиты cookie — дают заказчику возможность решать сложные задачи защиты веб-ресурсов. Правила фильтрации можно менять под себя, есть интеграция с SIEM по Syslog в формате LEEF(Log Event Extended Format, расширенный формат событий журнала) и кластеризация в режиме Active-Passive (один узел работает, второй в резерве и подхватывает нагрузку при сбое).

Кому подойдет, а кому нет

У продукта есть особенности, которые необходимо знать заранее. WAF Dallas Lock не поставляется как ПАК (программно-аппаратный комплекс) или облачный сервис: заказчик получает ISO-образ для установки на физическую платформу или виртуальные машины (VMware, Hyper-V, VirtualBox). Если вам важны контроль над развертыванием и скорость встраивания в собственную инфраструктуру, это плюс. Для тех, кто хочет запуститься быстро и без своих мощностей, минус.

Информационная панель

Кроме того, у решения нет интеграции со сканерами уязвимостей, анализаторами исходного кода, антивирусами и системами мониторинга активности в БД(база данных), а значит, связки придется строить самостоятельно. Нет и поддержки контейнеризации, поэтому для сред на Kubernetes продукт не подойдет.

Итого, WAF Dallas Lock ориентирован на организации, которым нужна сертифицированная защита в собственном контуре. В первую очередь это субъекты КИИ, ГИС, операторы персональных данных, промышленные предприятия.

Что изменится в версии 3.1

Версия 3.1 анонсирована «Конфидентом» на III квартал 2026 года. В ходе плановых испытаний компания планирует подтвердить ранее сертифицированные возможности. Обновления затрагивают две подсистемы.

Первый блок новшеств касается межсетевого экранирования и обнаружения вторжений:

Исключение из проверок доверенных IP-адресов. Запросы от заданных адресов не проходят проверку фильтром содержимого, анализом поведения и другими механизмами, что снижает нагрузку на доверенный трафик.

Автоопределение типа защищаемого ресурса. По результатам сканирования продукт определяет сервер, фреймворк и CMS и сам подбирает подходящие группы правил, поэтому первичная настройка станет проще.

Поддержка сертификатов ГОСТ TLS. Можно использовать сертификаты аккредитованных удостоверяющих центров, «Госуслуг» и Национального удостоверяющего центра МинцифрыРФ, что важно для проектов с требованием отечественной криптографии.

Обновленная логика групп правил и групповая очистка списков доступа. Правила можно назначать прямо при добавлении ресурса, а списки разрешенных и запрещенных узлов очищать выборочно или целиком.

Второй блок — в подсистеме администрирования:

Ролевые модели. Доменным пользователям можно назначать права администратора или аудитора, политики паролей подтягиваются из контроллера домена.

Мастер первичной настройки. При первом входе администратор сразу заполняет пароль, лицензию, доступ по SSH и DNS-сервер.

При первом входе администратор сразу заполняет пароль, лицензию, доступ по SSH и DNS-сервер. Переходы в журналы по ссылке. Клик по правилу или IP на информационной панели открывает журнал аудита с готовым фильтром, что ускоряет разбор атак.

Журнал удаленных соединений. Соединения видны в одной вкладке и при необходимости разрываются там же.

Кроме того, разработчики обновили уведомления и подсказки, формат времени в журналах и элементы интерфейса. Весь комплекс обновлений позволяет оптимизировать работу WAF, настраивать его под точечные сценарии и повышает скорость и удобство работы с продуктом.

Подводим итоги

WAF Dallas Lock отвечает запросу современных российских заказчиков: противодействие всем специфическим угрозам для веб-сервисов, использование ИИ для обнаружения атак нулевого дня, широкий функционал по настройке правил фильтрации и так далее. При этом у продукта есть особенности, которые необходимо учитывать при его внедрении в инфраструктуру: он не подойдет для облачных и контейнерных сред, а также требует ручной интеграции с другими элементами системы информационной безопасности.

Комплексаня защита от атак

Это решение в первую очередь будет интересно заказчикам, которым важна сертифицированная защита веб-приложений в собственном контуре, включая КИИ первой категории значимости.

При этом обновление 3.1 показывает, что разработчик продолжает развитие решения в сторону удобства, скорости работы и кастомизации процесса фильтрации вредоносного трафика.