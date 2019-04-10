Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда

Компания Gionee, выпускавшая недорогие смартфоны с емкими аккумуляторами, закрыла свой официальный сайт, что говорит о прекращении ее деятельности. Осенью 2018 г. ее основатель снял со счетов компании более $1 млрд и проиграл их в казино, а с 2017 г. Gionee накопила долгов более чем на $3 млрд.

Прощай, Gionee

Компания Gionee, в прошлом один из крупнейших китайских производителей смартфонов, прекратила свое существование. С сегодняшнего дня ее официальный китайский веб-сайт закрыт, и это – практически финал истории, которому предшествовали затяжной финансовый кризис и не поддающиеся логике действия основателя и гендиректора компании Лю Лоранга (Liu Lirong). Он проиграл в казино $1,4 млрд, взяв эти деньги со счетов Gionee.

Закрытие именно китайского сайта Gionee, по данным портала Gizmochina, может свидетельствовать о прекращении работы компании в КНР, всегда остававшейся для нее основным рынком распространения. Однако у Gionee есть дочернее подразделение в Индии, и его веб-представительство на 10 апреля 2019 г. доступно для посетителей. В 2016 г. Gionee India запустила в Индии собственный завод по производству смартфонов, а в сентябре 2018 г. она была продана индийскому производителю мобильных устройств Karbonn Mobiles вместе с лицензией на использование бренда. В феврале 2019 г. под маркой Gionee в Индии был выпущен новый смартфон – бюджетный F205 Pro стоимостью в пределах $98 (6,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 апреля 2019 г.). Статистику его продаж производитель не приводит.

17 лет истории

Gionee была основана в 2002 г. и к 2012 г. ей принадлежало уже 4,7% китайского рынка мобильной электроники, после чего руководством компании задумалось о расширении географии распространения. В течение последующих нескольких лет Gionee открыла для себя рынка Нигерии, Вьетнам, Таиланда, Алжира, Тайваня, Бангладеш, Непала, Филиппин и Мьянмы. К 2016 г. доля Gionee на китайском рынке достигла 6%, а суммарный объем продаж превысил 40 млн смартфонов.

Основатель Gionee Лю Лоранг

Дела у компании шли достаточно хорошо, и к 2017 г. численность ее персонала достигла 3 тыс. человек. Но именно 2017 г. стал для Gionee переломным – компания накопила долги перед 650 кредиторами в сумме более чем на $3 млрд, к тому же, определенные финансовые обязательства имелись у нее и перед поставщиками комплектующих для ее смартфонов.

В 2018 г. стало известно, что гендиректор Gionee на протяжении всех лет существования компании мог пользоваться деньгами компании в личных целях. Он воспользовался этим правом и в ноябре 2018 г. проиграл в казино более $144 млн, хотя китайский сайт Jiemian опубликовал информацию о сумме в $1,4 млрд.

После случившегося Gionee потеряла около половины своих сотрудников, решивших подыскать работу в более стабильной компании. Практически сразу после этого Лю Лоранг подал заявление о банкротстве Gionee, которое было удовлетворено 20 декабря 2018 г. Шэньчжэньским народным судом.

Последний смартфон Gionee

Дешевый смартфон F205 Pro, выпущенный в Индии, в международную розницу не попал. Модель характеризуется базовыми по меркам 2019 г. характеристиками, но, тем не менее, сочетает в себе все основные функции, включая сканер отпечатков пальцев для защиты информации и экран с актуальным соотношением сторон 18:9 и без «моноброви».

Gionee F205 Pro

Перечень спецификаций Gionee F205 Pro включает 4-ядерный процессор MediaTek MT6739WW, 2 ГБ оперативной памяти, дисплей HD+ с диагональю 5,45 дюйма (в 2020 г. Apple может выпустить новый iPhone с такими же габаритами экрана), 16-гигабайтный накопитель и батарею емкостью 3000 мАч. Смартфон содержит LTE-модем с поддержкой VoLTE, два слота под SIM-карты, отдельный вход под наушники и две камеры – фронтальную 5 Мп и основную 13 Мп. Управляется F205 Pro прошивкой на базе ОС Android 8.1 Oreo.

Gionee вернется?

Дальнейшая судьба Gionee остается неизвестной. В декабре 2018 г., после удовлетворения заявления о банкротстве, Лю Лоранг заявил, что через 3-5 лет компания сможет вернуться на рынок мобильной электроники.

Фирменный офлайн-магазин Gionee

Однако сегмент бюджетных смартфонов активно захватывают крупные игроки рынка – компания Xiaomi присутствует в нем уже несколько лет, успешно продвигая линейку Redmi, и даже Samsung проявила интерес к нему. В начале 2019 г. она представила новую серию смартфонов Galaxy M, включающую в себя пока три модели М10, М20 и М30. Каждый смартфон характеризуется актуальными комплектующими и стоимостью, вполне сравнимой с ценами на конкурирующие аппараты.

Собратья по несчастью

В схожем с Gionee положении находится компания HTC. Некогда один лидеров на рынке смартфонов, в 2019 г. она не входит и в десятку лидеров. Компания квартал за кварталом отчитывается об убытках, и в 2017 г. часть мобильного бизнеса HTC была продана Google за $1,1 млрд.

По условиям сделки, компания сохранила возможность выпускать смартфоны под собственным брендом все ее смартфоны, выпущенные в период с 2017 г. по 2019 г., интереса у потенциальных покупателей не вызывают в первую очередь за счет высокой стоимости.

Единственным светлым пятном в истории компании HTC за последние годы стал IV квартал 2018 г. – за этот прибыль компании составила $143 млн.

По степени грандиозности провала с HTC и Gionee может сравниться и компания LeEco, изначально известная как LeTV. Основанная в 2004 г., она планировала создать собственную цифровую экосистему – ее генеральный директор Цзя Юэтин (Jia Yueting) вовсю равнялся на Apple.

Компания начала с сервисов цифрового телевидения и добилась в этой сфере успеха, после чего предприняла попытку выпуска собственных телевизоров, а затем смартфонов и планшетных компьютеров. Позже LeEco начала запускать облачные сервисы, стала разработчиком ПО и производителем видеоконтента, а в ее активе к тому моменту уже числились производство электровелосипедов и электросамокатов.

Основатель LeEco Цзя Юэтин

Была даже попытка составить конкуренцию Tesla – в 2015 г. был создан бренд Faraday Future, под которым уже в январе 2016 г. был продемонстрирован первый концепт-кар. До запуска серийного производства дело так и не дошло.

Стремление закрепиться одновременно в нескольких различных сферах и выйти за пределы Китая (в частности, в Россию и в США – эти рынки были приоритетными для LeEco), привело к росту расходов и, как, следствие, к долгам. В 2019 г. компания по-прежнему существует, но уже не выпускает новые смартфоны, да и в других сегментах ее активность практически свелась к нулю. Ее единственный фирменный магазин в России был закрыт еще в августе 2017 г., а в декабре 2017 г. она продала свою штаб-квартиру в Пекине.

Также ряд малоизвестных зарубежных интернет-СМИ распространили информацию о пристрастии Цзя Юэтиня к азартным играм и проигрыше в им в казино крупной суммы денег без указания размеров. В авторитетных изданиях эти сведения не публиковались.