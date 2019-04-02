Apple готовит к выпуску очень маленький iPhone

Apple собирается внести масштабные изменения в линейку своих смартфонов, но сделает она это лишь в 2020 г. В частности, один из актуальных сейчас смартфонов сильно уменьшится в размерах и, вероятно, заменит собой так и не вышедший компактный моноблок iPhone SE2. Что до iPhone 2019 г., то Apple планирует встроить в них технологии, уже реализованные в смартфонах Samsung и Huawei. Размеры смартфонов не изменятся по сравнению с iPhone XS, XS Max и XR.

Миниатюрный iPhone XR

Компания Apple внесет изменения в линейку смартфонов iPhone 2020 модельного года, затрагивающие в первую очередь модель iPhone XR. Смартфон, по информации Digitimes, заметно уменьшится в размерах и останется без экрана на матрице IPS.

Если в 2018 г. iPhone XR располагал дисплеем на 6,1 дюйма по диагонали и был больше 5,8-дюймового iPhone XS, но меньше 6,5-дюймового XS Max, то в 2020 г. он окажется самым компактным. Диагональ его экрана составит 5,42 дюйма, и это будет панель AMOLED Y-Octa производства южно-корейской компании Samsung.

Флагманский дисплей

Экраны AMOLED Y-Octa Samsung устанавливает и на собственные смартфоны – их можно встретить во флагманах Galaxy S8 и S9. В новом Galaxy S10 используется более современная панель Dynamic AMOLED с отверстием под фронтальную камеру.

Панели Y-Octa характеризуются емкостным сенсорным слоем, встроенным непосредственно в саму матрицу AMOLED, что делает итоговую конструкцию более тонкой и легкой, а также делает возможным создание смартфонов с изогнутыми (не гибкими) дисплеями. Масса и толщина самого смартфона при использовании такого дисплея тоже уменьшится.

Apple iPhone XR образца 2018 г.

Но, если потомок iPhone XR станет более компактным, то наследники iPhone XS и XS Max, напротив, существенно подрастут. Так, замена iPhone XS увеличится до 6,06 дюйма, а XS Max сможет похвастаться дисплеем с диагональю 6,7 дюйма. Это вплотную приблизит его к китайским фаблетам Xiaomi и Huawei – анонсированная в 2018 г. модель Mi Max 3 располагает 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с тонкими рамками. Huawei же в феврале 2019 г. привезла в Россию фаблет 8X Max с экраном на 7,12 дюйма.

Экраны и камеры в iPhone 2019 г.

В 2019 г. масштабных изменений в модельном ряду iPhone не будет. На смену актуальным iPhone XS и XS Max придут аппараты XI и XI Max (предварительное название) с прежними диагоналями дисплеев – 5,8 и 6,5 дюйма соответственно. Младший iPhone XR тоже не изменится – его алюминиевый корпус будет дополнен все тем же IPS-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма.

Старшие модели, по последним данным, сохранят прежний дизайн, но при этом обзаведутся тройной камерой, на что указывает чертеж iPhone XI, опубликованный в последних числах марта 2019 г. Предположительная дата анонса новой линейки – сентябрь 2019 г.

Чертеж нового iPhone XI

На фотографии чертежа отчетливо видно три отверстия под модули камеры в левом верхнем углу корпуса. Параметры самих камер не раскрываются, но дополнительный третий модуль может выполнять функции сенсора глубины сцены и измерять расстояние до объектов в кадре. Добавим, что изначально Apple планировала установить в новые iPhone классический двойной модуль, и это на фоне тройных камер в новинках Xiaomi, Samsung и Huawei и пента-камеры в Nokia 9 Pureview.

Двусторонняя зарядка

iPhone XI и XI Max, по предположениям крайне редко ошибающегося аналитика компании TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), могут обзавестись двухсторонней (реверсивной) беспроводной зарядкой. Это позволит им не только самостоятельно заряжаться без использования проводов, но и отдавать энергию собственного аккумулятора другим гаджетам – тем же наушникам AirPods, вторая ревизия которых, анонсированная в конце марта 2019 г., наделена поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi.

Эту идею Apple скопирует у компании Huawei, еще осенью 2018 г. выпустившей флагманский смартфон Mate 20 Pro с аналогичной функцией. Заряжать гаджеты умеют и смартфоны Samsung линейки Galaxy S10, вышедшие в феврале 2019 г. – в них эта технология называется PowerShare, и она тоже базируется на стандарте Qi. В итоге, можно будет заряжать iPhone от S10, и наоборот, а новые AirPods – от смартфонов Huawei.

Apple iPhone заряжается от Samsung Galaxy S10

По словам Мин-Чи Куо, реализация двухсторонней беспроводной зарядки потребует увеличения емкости аккумуляторов смартфонов. в потомке iPhone XS Max она может вырасти на 10-15% в сравнении с ним, а в замене iPhone XS емкость АКБ будет больше уже на 20-25%. Младший iPhone XR 2019, вероятно, подобной функции будет лишен, или его аккумулятор сохранит прежнюю емкость. Добавим, что Apple прекратила разработку собственной станции беспроводной подзарядки AirPower, впервые представленной еще в 2017 г. вместе со смартфоном iPhone X, и в итоге владельцы техники Apple вынуждены пользоваться аксессуарами для беспроводной подзарядки от сторонних вендоров.