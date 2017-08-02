LeEco закрыла единственный магазин в России

LeEco осталась без физических магазинов в России

Китайский интернет-холдинг, специализирующийся на производстве и продаже электроники закрыл своей единственный магазин в России. Причиной стала высокая стоимость аренды в столичном ТРЦ «Атриум», которую компания не смогла отбить из-за невысокого интереса покупателей.

«На этапе запуска LeEco в России флагманский магазин бренда выполнял важную имиджевую задачу, однако на сегодня уже нет большой необходимости в дорогостоящем шоуруме в центре Москвы. Мы проанализировали поток посетителей и продажи в данной точке и пришли к выводу, что расходы на аренду магазина не оправдывают себя. В связи с этим, собственный магазин бренда решено было закрыть и сосредоточиться на продажах через партнерские ритейл-сети и интернет», — приводит ТАСС слова Виктора Сюй, президента LeRee — дочерней компании LeEco, созданной для ведения продаж в России, Восточной Европе и странах СНГ.

Компания планирует сосредоточиться на продажах через каналы партнеров-ритейлеров (МТС, DNS, «Эльдорадо» и «Ноу-Хау») и интернет.

Магазин в «Атриуме» был открыт в октябре прошлого года. В эту точку LeEco вложила около $1 млн и планировала открыть еще 150-500 магазинов по всей стране к концу 2018 г. Всего в российскую экономику компания планировала инвестировать до $1 млрд в течение трех лет.

Проблемы LeEco

Компания была основана в 2004 г. Ее создателя — миллиардера Цзя Юэтина (Jia Yueting) — в прессе его именовали «новым Стивом Джобсом». Помимо собственной линейки смартфонов, корпорация распоряжается крупнейшей в Китае интернет-видеоплатформой (более 800 млн уникальных пользователей ежемесячно), библиотекой аудио- и видео-контента, производит телевизоры и разрабатывает мобильные приложения. Также Цзя инвестировал около $300 млн личных средств в строительство завода по производству электромобилей в Неваде: подразделение Faraday Future Цзя называл конкурентом Tesla Motors и планировал вложить в него еще $1млрд в течение 10 лет. Строительство было остановлено в октябре 2016 г.

Миллиардера Цзя Юэтина называли китайским Стивом Джобсом

А в ноябре компания публично призналась в наличие финансовых трудностей. Глава LeEco разослал письмо сотрудникам, в котором признался в нехватке средств из-за быстрого развития сразу в нескольких направлениях. Цзя отметил, что LeEco «слепо неслась вперед» и «чрезмерно раздула глобальную стратегию», в то время как ее «капитал и ресурсы были ограничены». После этого акции различных компаний, входящих в LeEco, потеряли в цене от 7% до 25%, а акции самой LeEco стали дешевле на 36%, после чего их сняли с торгов.

Продажа акций и бегство сотрудников

В январе LeEco решилась на беспрецедентную продажу акций своих компаний. В обмен корпорация получила $2,44 млрд в виде инвестиций. Полученные средства Цзя Юэтин планировал потратить на борьбу с китайскими гигантами — Baidu, Alibaba и Tencent. Часть средств должна была пойти на погашение долгов.

В марте, после 40-процентного падения продаж по итогам IV квартала 2016 г., компания подняла цены на смартфоны на $15, что привело к еще большему кризису. После этого корпорацию начали покидать американские топ-менеджеры, ранее перекупленные у Samsung. Уход ключевых сотрудников американского штата сопровождался задержками в выплате зарплат.

В апреле свой пост оставил и российский менеджер LeEco Антон Швейнов. «Российское представительство просто не получило того статуса в глазах китайской головной компании, на которое изначально рассчитывало, а это свело к бессмысленности все действия, ибо вся деятельность стала носить сугубо локальный местечковый характер», — сказал Антон Швейнов, добавив, что под «местечковостью» он подразумевает «отсутствие стратегии и внятного будущего».

В июле 2017 г. китайский суд арестовал в общей сложности $183 млн, хранившиеся на счетах самого Цзя Юэтина, его жены, а также трех предприятий, связанных с LeEco. Причиной послужила невыплата процентов по кредитам. Также суд на три года заморозил его долю в акционерном капитале LeEco и бонусы, поступающие от совместного предприятия по продаже автомобилей Dasheng Technology. Дебиторвская задолженность LeEco по итогам I квартала 2017 г. составляет $1,4 млрд.