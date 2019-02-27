Samsung выпустила смартфон с тройной камерой по цене дешевого Xiaomi

Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30 удивил не столько ценой, сколько характеристиками, которые он готов предложить. В нем есть и емкий аккумулятор, и модная тройная камера, и практически безрамочный дисплей и моноброви. И все это от топового бренда и по цене от $210.

Samsung по цене Xiaomi

Компания Samsung анонсировала новый дешевый смартфон Galaxy M30, дополнивший серию Galaxy M, ранее представленную моделями М10 и М20. Ключевая особенность данного моноблока заключается в его цене: несмотря на премиальность бренда, он стоит от $210 (13,8 тыс. руб. по курсу на 28 февраля 2019 г.), но при этом внутри него находятся вполне современные и актуальные для такой цены комплектующие.

К тому же, основная фотокамера смартфона не двойная, как в младшем флагмане Galaxy S10e за 57 тыс. руб., а тройная. Словом, М30 вполне может составить конкуренцию всем китайским смартфонам Xiaomi, Honor и др. со схожим ценником.

Где купить?

Анонс Galaxy M30 Samsung провела в Индии, и рынок этой страны станет первым, где он появится. Начало продаж назначено на 7 марта 2019 г., а дата релиза на международной арене станет известна позже. Напомним также, что 8 марта начнется распространение смартфонов флагманской серии Galaxy S10.

Тройная камера и небольшой вырез в экране - отличительные особенности внешности Galaxy M30

Указанная цена в $210 относится к комплектации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Существует возможность увеличения объема памяти до 6 ГБ и 128 ГБ соответственно, и стоимость такой конфигурации составит $250 (около 16,4 тыс. руб.). Обе версии смартфона поддерживают установку двух SIM-карт.

Дисплей и фотокамеры

«Лицом» Samsung Galaxy M30 стала матрица Super AMOLED версии Infinity-U. В отличие от Infinity-O, используемой в S10 и A8s, здесь нет круглого выреза под фронтальную камеру – его заменили на аккуратный U-образный вырез небольших размеров. Это позволило уменьшить толщину верхней рамки дисплея, однако Samsung забыла про нижнюю грань – на фоне верхней она выглядит очень широкой. К слову, в смартфонах М10 и М20 применяются более доступные матрицы IPS.

Фото: India Today Реальное фото Samsung Galaxy M30

Диагональ экрана при поддержке разрешения Full HD+ или 2340х1080 пикселей составила 6,4 дюйма. Соотношение сторон производитель не указывает. Вырез в нем занимает 16-мегапиксельная фотокамера с диафрагмой f/2,0, и прямо над ней располагается сеточка разговорного динамика.

Тройной модуль тыльной камеры состоит из матриц 13 Мп (диафрагма f/1,9), 5 Мп (f/2,2, используется для определения глубины сцены) и 5 Мп с широкоугольной оптикой (угол обзора 123 градуса). Рядом находится сканер отпечатков пальцев – Samsung не стала встраивать его непосредственно в дисплей.

Основные спецификации

Galaxy M30 базируется на 8-ядерном процессоре Samsung Exynos 7904 с тактовой частотой 1,8 ГГц на двух ядрах Cortex A73 и 1,6 ГГц на шести ядрах Cortex A53. Встроенная видеокарта Mali-G71 MP2 насчитывает два собственных ядра.

Смартфон укомплектован FM-тюнером, слотом под карты microSD, поддержкой сотовых сетей LTE, а также ресиверами GPS и ГЛОНАСС и модулями связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11n. Что важно, при толщине 8,4 мм смартфон располагает аккумулятором емкостью 5000 мАч – подобное встречается крайне редко, и АКБ схожей емкости можно встретить, к примеру, в Asus Zenfone Max Pro M2 (5000 мАч) и фаблетах Xiaomi Mi Max 2 (5300 мАч) и Mi Max 3 (5500 мАч).

Galaxy M30 не радует разнообразием расцветок корпуса

Заряжается аккумулятор по интерфейсу USB-C, но Samsung не стала жадничать и сохранила 3,5-миллиметровый вход под проводные наушники. В день старта продаж Galaxy M30 будет доступен в темно-синем и черном цветах корпуса. О возможности появления дополнительных оттенков не сообщается.

Главный соперник

Смартфонов в ценовой категории «от $200 до $300», достаточно много, но среди них выделяется вышедший в январе 2019 г. Xiaomi Redmi Note 7. В топовой комплектации на рынке Китая смартфон стоит $210 (13,8 тыс. руб.), и за эти деньги в нем есть оперативная память 6 ГБ, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, экран Full HD+ 6,3 дюйма и аккумулятор 4000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. USB-C и вход под наушники тоже в наличии.

Основная камера в Redmi Note 7, в отличие от Samsung Galaxy M30, двойная, но состоит из 48-мегапиксельного модуля Samsung GM1 (диафрагма F/1,8) и вспомогательного датчика глубины сцены на 5 Мп. Фронтальная фотокамера получила разрешение 13 Мп.