Samsung готовит смартфоны с дыркой в экране вместо моноброви. Фото

Galaxy A8s может стать первым в мире смартфоном с круглым вырезом в дисплее под фронтальную камеру – все, как обещал Samsung в рамках новой стратегии.

Дырка, отверстие, круглый вырез

Компания Samsung впервые продемонстрировала смартфон Galaxy A8s с необычным безрамочным дизайном экрана, который имеет все шансы стать первым в мире среди моделей с круглым вырезом в дисплее под селфи-камеру.

Тизер с внешним видом смартфона Galaxy A8s был показан во время официального анонса новых средне-ценовых смартфонов Samsung семейства Galaxy A: 6,3-дюймового Galaxy A9s с матрицей Super AMOLED на чипе Qualcomm Snapdragon 660, впервые оснащенного основной камерой сразу с четырьмя сенсорами (основной 24 МП, вспомогательные 8 МП, 10 МП и 5 МП), а также Galaxy A6s со схожими характеристиками, но с [обычной] сдвоенной основной камерой, сообщил китайский портал IT Home.

Ключевое преимущество дисплея Galaxy A8s – отсутствие «моноброви» и любых других выемок по контуру дисплея, что позволит дизайнерам создавать смартфоны с действительно очень тонкими рамками, особенно в верхней части экрана. Официальный анонс смартфона Galaxy A8s может состояться уже в январе 2019 года, сообщил портал Gizchina.



Технические особенности дизайна и платформы

С технической точки зрения – при условии достаточно диаметра отверстия в дисплее, разработчики имеют возможность разместить в нем как фронтальную селфи-камеру, так и все остальные датчики лицевой панели – за исключением динамика, который может разместиться с торца или под дисплеем, отметили в Gizchina. Такой дизайн в перспективе позволяет уменьшить рамки по всему периметру дисплея до рекордного минимума.

Тизер смартфона Samsung Galaxy A8s

Ресурс утечек Slashleaks уже поспешил опубликовать фотографию, на которой якобы запечатлен защитный экран Samsung Galaxy A8s. На снимке видно, что вырез под камеру расположен вверху по центру симметрии дисплея.

Защитный экран Samsung Galaxy A8s по версии Slashleaks

Однако в соцсети Weibo появилось другое изображение возможного дизайна Galaxy A8s с отверстием, расположенным в одном из верхних углов дисплея.

Концептуальный эскиз Galaxy A8s из соцсети Weibo

В довершение, в Сети с подачи сайте Sammobile появился концептуальный рендер, на котором изображены все три возможные версии расположения отверстия в дисплее. Соответственно, все эти изображения и сообщения в настоящее время можно отнести в лучшем случае лишь к категории догадок.

Концептуальный рендер возможного дизайна Galaxy A8s

Galaxy A8s может стать первым смартфоном компании на базе новейшего мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 710, сообщает Gizchina. По данным издания, Galaxy A8s будет позиционироваться как премиальное решение среднего ценового диапазона, поэтому у самых недорогих конфигураций смартфона ожидается оперативная память емкостью не менее 6 ГБ и накопитель не менее 64 ГБ. В дополнение, Galaxy A8s получит тройную основную камеру, батарею емкостью 3000 мАч и ОС Android 9 Pie «из коробки».

Почему в серии Galaxy A?

Представитель Samsung, находившийся на сцене в процессе презентации, отметил, что в смартфоне Galaxy A8s будет «впервые представлена инновация». О чем именно речь, в процесса презентации не уточнялось, но отверстие в дисплее Samsung Galaxy A8s имеет все шансы на статус такой инновации.

Ранее представители Samsung объявили о новой стратегии компании, направленной на первостепенное внедрение самых передовых разработок в смартфоны массовой категории среднего ценового диапазона – например, в семействе Galaxy A, и лишь затем во флагманах.

Примером продвижения этой стратегии можно назвать появление тройной основной камеры в смартфоне Galaxy A7 2018 года, или только что представленный Samsung Galaxy A9s (2018) с основной камерой на четырех сенсорах.

Не исключено, что дизайн с круглым вырезом в дисплее изначально дебютирует в Galaxy A8s, и затем, после изучения реакции потребителей, может перекочевать в топовые модели смартфонов.