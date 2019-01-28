Samsung выпустила целую линейку дешевых смартфонов. Цены

Samsung официально запустила продажи бюджетных смартфонов Galaxy M10 и M20. Их стоимость и спецификации соизмеримы с возможностями и ценой недорогих моделей Xiaomi.

Брендовые смартфоны без переплаты

Компания Samsung объявила о старте продаж смартфонов из новой серии Galaxy M, которая пришла на замену J-серии. В нее входят исключительно дешевые смартфоны базового уровня, и самая младшая модель, как и обещалось, стоит менее $120.

На момент релиза серия Galaxy M состоит их смартфонов М10 и М20, и разброс цен между ними очень небольшой. В базовой комплектации Galaxy M10 стоит в районе $113, а самая дорогая версия Galaxy M20 обойдется приблизительно в $183. Мировое распространение устройств М-серии началось с Индии, где приобрести их можно уже сегодня. В других странах смартфоны появятся до конца второго квартала 2019 г., и их стоимость практически не будет меняться в зависимости от региона. В дальнейшем Samsung планирует расширить М-серию за счет новых доступных моделей.

Samsung Galaxy M10

Galaxy M10 – это новый самый дешевый смартфон во всей линейке южно-корейского вендора. Его цена оказалась столь низкой даже при наличии логотипа всемирно известного и признанного бренда по причине базовых по меркам 2019 г. характеристик.

На момент написания статьи Samsung не раскрывала спецификации своих новинок, подробности о них предоставлены инсайдерами в компании.

"Живое" фото Samsung Galaxy M10

По умолчанию смартфон экипирован лишь 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, и при этом на нем установлена полноценная ОС Android 8.1 Oreo вместо оптимизированной под слабые устройства Android Go. Смартфону полагается фирменная оболочка Samsung Experience UI, а об обновлении до Android 9 Pie и прошивке One UI для этого смартфона речь пока не идет.

Существует более современная комплектация смартфона – уже 32 ГБ встроенной и 3 ГБ оперативной памяти по цене в пределах $127. В обоих случаях М10 располагает 6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фотокамеру, аккумулятором емкостью 3400 мАч и 14-нанометровым процессором Exynos 7870 производства Samsung. Разрешение фронтальной камеры не установлено, а двойная тыльная камера состоит из 5- и 13-мегапиксельного сенсоров, дополненных светодиодной вспышкой. Сзади также располагается сканер отпечатков пальцев.

Samsung Galaxy M20

Galaxy M20 тоже вышел в двух комплектациях, где базовая содержит 3 ГБ оперативной памяти и штатный накопитель на 32 ГБ и стоит $155. В топе смартфон располагает флеш-памятью емкостью 64 ГБ и RAM-модулем на 4 ГБ. Стоимость такого варианта - $183.

От М10 более дорогой М20 отличается в первую очередь экраном, подросшим до 6,3 дюйма и получившим разрешение Full HD+. В основу смартфона лег анонсированный в минувшие выходные процессор Samsung Exynos 7904.

Дизайн первых смартфонов Samsung линейки Galaxy M

Модули камер в М20 идентичны с М10 (разрешение фронтальной тоже неизвестно), а емкость батареи производитель увеличил до 5000 мАч, добавив возможность быстрой зарядки. Смартфон, как и М10, работает на Android 8.1 Oreo с Experience UI, и апдейт до One UI и Android 9 Pie в обозримом будущем не ожидается.

Xiaomi вне опасности

Выпуском смартфонов М-серии Samsung продемонстрировала свой интерес к начальному сегменту рынка, оккупированному китайскими брендами, каждому из которых есть что предложить в пределах той суммы, что Samsung просит за М10 и М20. К примеру, у Xiaomi есть Redmi Note 7, уже доступный в Китае и оцененный в $150 за минимальную конфигурацию. За эти деньги в смартфоне есть все те же 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, батарея 4000 мАч и экран Full HD+, но разрешение основной фотокамеры достигает 48 Мп. За $180 этот смартфон предложит уже 4/64 ГБ памяти.

Вырез в экране Galaxy M едва заметен при правильном подборе "обоев"

С базовым Galaxy M10 вполне можно сравнить вышедший летом 2018 г. Xiaomi Redmi 6a, в настоящее время, по данным «Яндекс.Маркета», доступный в России по цене от 5800 руб. или около $88. Стоимость включает 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, батарею 3000 мАч и экран HD+ с диагональю 5,45 дюйма.

Прочие новинки Samsung

В 2019 г. Samsung выпустит много новых смартфонов, и Galaxy M10 и M20 будут самыми доступными из них, особенно в сравнении с готовящимися к анонсу представителями серии Galaxy S10. Топовый S10 Plus с 1 ТБ памяти и ОЗУ объемом 12 ГБ обойдется в $1818, то есть он в 16 раз дороже M10.

Премьера линейки S10 запланирована на 20 февраля 2019 г., а старт продаж назначен на 7 марта. Летом Samsung обновит и линейку Galaxy Note, показав флагманский смартфон Note 10 (рабочее название). Его спецификации на данный момент неизвестны, равно как и стоимость, но, если сравнить цены на S9 и Note 9, а также на S8 и Note 8, грядущий Note 10 может оказаться еще дороже, чем S10 Plus.

В этом году Samsung также изменит своим многолетним традициям нейминга и представит линейку смартфонов Rize. Соответствующую торговую марку вендор зарегистрировал еще в декабре 2018 г, и первыми представителями новой серии станут модели Rize10, Rize20 и Rize30.