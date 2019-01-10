У дешевого Redmi Note 7 за $250 камера лучше, чем у iPhone XS за $1000

Новый бюджетный смартфон Redmi Note 7 от Xiaomi получил камеру, о которой могут только мечтать все флагманы 2018 г.

Трехкратный первенец Redmi

В Пекине состоялась официальная премьера нового смартфона компании Xiaomi, Redmi Note 7, ставшего самым первым представителем нового суббренда Redmi. О превращении Redmi из линейки в отдельный бренд стало известно в самом начале 2019 г., и дальнейшем все доступные смартфоны производства Xiaomi будут выходить именно под этим названием.

К слову, новый Redmi Note 7 первый не только в серии Redmi, но и во всем обширном модельном ряду Xiaomi – это первый смартфон компании с 48-мегапиксельной основной фотокамерой и первый в мире смартфон с такой камерой в ценовой категории «до $300».

Рекомендуемая цена

О перспективе появления Redmi Note 7 на международном рынке информации на данный момент нет, но уже известна стоимость смартфона непосредственно в Китае. Xiaomi в очередной раз удалось делать одновременно и современный, и доступный смартфон, потому что цена Redmi Note 7, по данным The Verge, стартует в КНР с отметки в 999 юаней. По нынешнему курсу это приблизительно 10 тыс. руб., и в стоимость входят 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Redmi Note 7 со всех сторон

Также смартфон будет доступен в версии с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ по цене 1399 юаней или в пределах 14 тыс. руб. Промежуточная версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 12 тыс. руб. Старт продаж в Китае состоится 15 января 2019 г.

Внешний облик

В плане внешности Redmi Note 7 очень напоминает прошлогодний Xiaomi Redmi Note 6, и особенно это проявляется в дизайне тыльной панели корпуса. Здесь можно видеть всю ту же (хотя и немного более компактную) вертикальную фотокамеру в верхнем левом углу как у Apple iPhone X и сканер отпечатков пальцев. Ввиду дешевизны смартфона переносить его под дисплей Xiaomi не стала.

"живое" фото Redmi Note 7 в красном исполнении

Спереди тоже прослеживается родство с Redmi Note 6 – сходство выдают заметные боковые рамки дисплея и очень широкий «подбородок», нижняя рамка. Несмотря на ее габариты, кнопки управления здесь виртуальные, то есть с технической точки зрения никакой пользы она не несет.

В то же время Xiaomi наконец-то отказалась от «моноброви» Apple, отдав предпочтение более компактному и аккуратному каплевидному вырезу. Практически идентичный дизайн лицевой панели используется в молодежном смартфоне Xiaomi Play, выпущенном в Китае в конце декабря 2018 г.

Вариантов расцветки корпуса у Redmi Note 7 три: классический матовый черный и два градиентных – синий и красный.

Комплектация

Redmi Note 7, как и все недорогие смартфоны Xiaomi, не может похвастаться богатой комплектацией. В коробке с ним поставляется лишь самое необходимое – зарядное устройство (мощность не сообщается) и кабель зарядки, он же дата-кабель с коннектором USB-C.

Силиконового чехла, как и проводных наушников-вкладышей, в коробке со смартфоном нет.

Электронная начинка

Экономия на новом дизайне и аксессуарах позволила Xiaomi встроить в Redmi Note 7 современные, с учетом рекомендуемой цены, комплектующие. В дополнение к упомянутым 3/6 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти у смартфона есть восьмиядерный 14-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 660 и экран IPS LTPS с соотношением сторон 19,5:9, закаленным стеклом Gorilla Glass 5, контрастностью 1500:1, яркостью 450 кд/м2 и 84-процентным охватом цветового пространства NTSC. Дисплей характеризуется 2-миллиметровой толщиной боковых рамок, диагональю 6,3 дюйма и разрешением Full HD+ или 2340х1080 точек.

Redmi Note 7 в синем градиентном цвете

Фотокамер у Redmi Note 7 три: в каплевидном вырезе в экране установлен 13-мегапиксельный сенсор с функцией распознавания лиц, а сзади используется двойной модуль. В его состав входят 48-мегапиксельная матрица Samsung GM1 (формат 1/2 дюйма, диафрагма F/1,8, размер пикселя 1,8 мкм) и дополнительный 5-мегапиксельный датчик глубины сцены. Для сравнения, основная фотокамера Apple iPhone XS за $1000 состоит из двух 12-мегапиксельных сенсоров, равно как у слайдера Xiaomi Mi Mix 3 за $475 на момент старта продаж. 48-мегапиксельная камера есть у анонсированного в последних числах декабря 2018 г. Huawei Nova 4, но его цена для рынка Китая составляет $490.

Система питания смартфона представлена встроенным аккумулятором емкостью 4000 мАч. Батарея поддерживает быструю 18-ваттную зарядку по USB-C, но беспроводная зарядка здесь не предусмотрена.

Классический черный окрас Redmi Note 7

Redmi Note 7 также характеризуется наличием ИК-порта для управления бытовой техникой и отдельным входом под наушники 3,5 мм. Размеры смартфона составили 159х75х8 мм.

Pro-версия

По традиции, Xiaomi представила и Pro-версию нового Redmi Note 7 с тремя отличиями. Первое – это 10-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 670, второе – доступность комплектации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Третье отличие затрагивает основную фотокамеру: вместо датчика Samsung GM1 в смартфоне используется матрица Sony IMX586 с тем же разрешением 48 Мп. Стоимость Redmi 7 Pro не установлена.