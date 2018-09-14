Новый iPhone Xs оказался медленнее прошлогоднего iPhone 8 Plus

В Сети появились результаты испытания производительности новых смартфонов Apple, еще не поступивших в продажу. В некоторых тестах новинки несколько уступили прошлогоднему iPhone 8 Plus.

iPhone Xs против iPhone 8 Plus

Новый смартфон iPhone Xs, представленный Apple 12 сентября 2018 г., может уступать iPhone 8 Plus, выпущенному годом ранее, в производительности при решении определенного круга задач. Об этом свидетельствуют результаты синтетического многоядерного теста, опубликованные на сайте Geekbench.



iPhone Xs смог набрать 10 255 баллов в данном тесте в то время, как iPhone 8 Plus удалось достичь отметки в 10 800 баллов, даже несмотря на то, что последний работает под управлением более старого чипа Apple A11 Bionic. Тем не менее, в одноядерном тесте новинка смогла «отыграться», набрав 4 813 баллов против 4 307 баллов гаджета, выпущенного в 2017 г.

iPhone Xr, бюджетная модель, продемонстрировала результат в 9 367 баллов при прохождении многоядерного теста и 4 754 – одноядерного.

iPhone 8 Plus превзошел iPhone Xs в одном из тестов Geekbench

Подобные результаты могут указывать на попытки Apple продлить время автономной работы новых устройств за счет более частого использования одного ядра процессора вместо распределения нагрузки между всеми ядрами сразу.

Результаты тестирования iPhone Xr при помощи Geekbench

Стоит также отметить, что в базе данных Geekbench новые аппараты Apple фигурируют под названиями iPhone 11,6 и iPhone 11,8. Руководствуясь некоторыми косвенными признаками (например, объемом оперативной памяти), можно утверждать, что версия 11,6 представляет iPhone Xs, а 11,8 – бюджетную модель – iPhone Xr.

Нельзя с уверенностью сказать, какие именно iPhone из трех представленных подверглись тестированию, но это и не столь важно, поскольку вся линейка аппаратов построена на базе однокристальной системы A12 Bionic, которую Тим Кук (Tim Cook), глава Apple, окрестил «самым продвинутым» чипом корпорации за всю историю.

Что находится внутри нового iPhone

Результаты тестов позволяют более пристально изучить, какими именно характеристиками обладают компоненты новых iPhone. Так, можно отметить, что центральный процессор A12 работает на тактовой частоте в 2,49 ГГц – на 0,1 ГГц превосходя A11, который «разгоняется» лишь до 2,39 ГГц.

Также значительно выросли объемы кэша инструкций первого уровня и кэша данных первого уровня – с 32 КБ до 128 КБ в обоих случаях. Кроме того, из данных, опубликованных на Geekbench, следует, что iPhone Xs оснащен 4 ГБ оперативной памяти, а его «младший брат» – лишь 3 ГБ. Данная информация согласуется с циркулировавшими задолго до официального анонса смартфонов слухами о том, что младшая модель линейки получит на 1 ГБ памяти меньше, нежели флагманы. Именно эта информация косвенно указывает на соответствие «кодового имени» iPhone 11,8 в бенчмарках Geekbench смартфону iPhone Xr.

О новых гаджетах Apple

Apple представила три смартфона iPhone нового поколения – бюджетный Xr, флагманские Xs и Xs Max, а также «умные» часы Apple Watch 4 12 сентября 2018 г. на своем ежегодном осеннем мероприятии в городе Купертино, штат Калифорния, США.

Модели Xs и Xs Max должны появиться на прилавках российских магазинов 28 сентября 2018 г. Их можно будет приобрести в серебристом, золотистом или темно-сером исполнении с 64, 256 или 512 ГБ внутренней флеш-памяти по цене от 87 990 руб. и 96 990 руб. соответственно.

Продажи «недорогой» модели – iPhone Xr – стартуют через месяц после выхода флагманов. Устройство обойдется потребителю в 64 990 руб. за версию с 64 ГБ внутренней флеш-памяти.

Модели гаджетов прошлых лет – iPhone SE, iPhone 6 – убраны из продажи, как и флагман 2017 г. – iPhone X.