Вышли три новых iPhone. Что в них нового? Опрос
Apple представила новое поколение iPhone и часы
Apple представила три смартфона iPhone нового поколения – бюджетный XR, флагманские Xs и Xs Max, а также «умные» Apple Watch 4 на своем ежегодном осеннем мероприятии в городе Купертино, штат Калифорния, США.
Все продемонстрированные iPhone работают под управлением однокристального чипа A12 Bionic, выполненного по 7-нм техпроцессу. Кроме шестиядерного центрального процессора, который, по заявлению Apple, на 15% быстрее предшественника, и на 50% более быстрого четырехъядерного графического процессора, он содержит новый нейронный процессор Neural Engine, позволяющий использовать функции машинного обучения в режиме реального времени. Если верить Apple, Core ML, фреймворк для работы с технологиями машинного обучения, теперь работает в девять раз быстрее, потребляя в десять раз меньше энергии.
Возможности новых смартфонов в области машинного обучения продемонстрировали на примере баскетбольной игры. iPhone при помощи камеры смог в реальном времени фиксировать ход игры, детально анализировать поведение игрока, а также выявлять совершенные им ошибки. Без нового A12 Neural Engine, который способен выполнять до 5 трлн операций в секунду вместо предельно возможных 600 млрд операций в секунду для его предшественника A11, подобное было бы невозможно.
Подробно о новых iPhone
Визуально новый iPhone Xs мало чем отличается от iPhone X – модели, выпущенной в прошлом году. OLED дисплей аналогичного размера в 5,8 дюймов характеризуется разрешающей способностью 2436 х 1125. Его «старший брат» – iPhone Xs Max, отличается 6,5-дюймовым экраном Super Retina с разрешением 2688 х 1242.
Оба аппарата оснащены технологией Force Touch, позволяющей различать степени силы нажатия на экран. Не отказались в Apple и от выреза в верхней части дисплея, которое после выхода iPhone X некоторые пользователи посчитали неудачным. В вырезе расположились датчик освещенности, микрофон, динамик, датчик приближения, фронтальная камера и другие компоненты.
Защитное стекло, примененное при изготовлении корпуса аппаратов новой линейки, Apple назвала самым прочным из предложенных на рынке. Кроме того, линейка iPhone Xs получила степень защиты IP68, которая гарантирует пыленепроницаемость и допускает погружение под воду устройства на глубину до двух метров длительностью до 30 минут.
Фтронтальная 7-МП камера TrueDepth оснащена вдвое более быстрым сенсором. Основная камера получила два новых 12-МП датчика с широкоугольным объективом и поддержкой двукратного оптического зума).
Что касается времени автономной работы, iPhone Xs «держит заряд» на полчаса дольше, чем iPhone X. iPhone X Max проработает еще на один час дольше.
Стоит также отметить, появление в новых iPhone возможности использования двух сим-карт. Версия устройств для Китая получила полноценную поддержку Dual-SIM. В остальных регионах пользователи смогут воспользоваться технологией виртуальной сим-карты, которая при поддержке со стороны операторов сотовой связи позволить переключаться на разные тарифные планы, используя всего одну физическую сим-карту.
Модели Xs и Xs Max появятся на прилавках магазинов 28 сентября 2018 г. Их можно будет приобрести в серебристом, золотистом или темно-сером исполнении с 64, 256 или 512 ГБ внутренней флеш-памяти по цене от $999 (87 990 руб.) и $1099 (96 990 руб.) соответственно.
Бюджетная модель iPhone Xr представляет собой упрощенную версию модели Xs. Устройство снабжено 6,1-дюймовым IPS-экраном и выполнено в алюминиевом корпусе. В отличие от других новинок, у iPhone Xr присутствует одна основная камера с разрешением матрицы в 12 МП. За эту модель с 64 ГБ внутренней памяти покупателям придется отдать не менее $749 (64 990 руб.). Ее продажи стартуют через месяц после выхода моделей Xs и Xs Max на рынок.
Apple Watch 4: функциональность с акцентом на здоровье
При разработке новых «умных» часов Apple Watch в компании, по-видимому, решили сделать акцент на здоровье. Так, гаджет научился определять момент падения пользователя. Добавлен электрический датчик, позволяющий пользователю самостоятельно провести электрокардиографическое исследование, а результатами поделиться с врачом. Кроме того, если часы зафиксируют критические проблемы со здоровьем владельца, они смогут связаться с экстренными службами и передать его координаты.
Кроме того, новые часы отличаются на 30% более крупным экраном, вдвое более производительным процессором. Время автономной работы осталось прежним – заряда аккумулятора хватит примерно на сутки. Продажи стартуют одновременно со смартфонами. Приобрести новинку можно будет за $399, версия с сотовым модулем обойдется в $499.