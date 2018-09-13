Вышли три новых iPhone. Что в них нового? Опрос

Apple представила новую линейку iPhone – модели Xs, Xs Max и сравнительно недорогую Xr, а также часы Apple Watch 4 со встроенным ЭКГ-датчиком. Нейронный процессор однокристалльной системы A12, на которой базируются новые iPhone, позволяет реализовать функциональность «машинного обучения в реальном времени».

Apple представила новое поколение iPhone и часы



Apple представила три смартфона iPhone нового поколения – бюджетный XR, флагманские Xs и Xs Max, а также «умные» Apple Watch 4 на своем ежегодном осеннем мероприятии в городе Купертино, штат Калифорния, США.



Все продемонстрированные iPhone работают под управлением однокристального чипа A12 Bionic, выполненного по 7-нм техпроцессу. Кроме шестиядерного центрального процессора, который, по заявлению Apple, на 15% быстрее предшественника, и на 50% более быстрого четырехъядерного графического процессора, он содержит новый нейронный процессор Neural Engine, позволяющий использовать функции машинного обучения в режиме реального времени. Если верить Apple, Core ML, фреймворк для работы с технологиями машинного обучения, теперь работает в девять раз быстрее, потребляя в десять раз меньше энергии.

Возможности новых смартфонов в области машинного обучения продемонстрировали на примере баскетбольной игры. iPhone при помощи камеры смог в реальном времени фиксировать ход игры, детально анализировать поведение игрока, а также выявлять совершенные им ошибки. Без нового A12 Neural Engine, который способен выполнять до 5 трлн операций в секунду вместо предельно возможных 600 млрд операций в секунду для его предшественника A11, подобное было бы невозможно.

Подробно о новых iPhone

Визуально новый iPhone Xs мало чем отличается от iPhone X – модели, выпущенной в прошлом году. OLED дисплей аналогичного размера в 5,8 дюймов характеризуется разрешающей способностью 2436 х 1125. Его «старший брат» – iPhone Xs Max, отличается 6,5-дюймовым экраном Super Retina с разрешением 2688 х 1242.

Оба аппарата оснащены технологией Force Touch, позволяющей различать степени силы нажатия на экран. Не отказались в Apple и от выреза в верхней части дисплея, которое после выхода iPhone X некоторые пользователи посчитали неудачным. В вырезе расположились датчик освещенности, микрофон, динамик, датчик приближения, фронтальная камера и другие компоненты.

Актуальные смартфоны Apple и их стоимость

Защитное стекло, примененное при изготовлении корпуса аппаратов новой линейки, Apple назвала самым прочным из предложенных на рынке. Кроме того, линейка iPhone Xs получила степень защиты IP68, которая гарантирует пыленепроницаемость и допускает погружение под воду устройства на глубину до двух метров длительностью до 30 минут.

Фтронтальная 7-МП камера TrueDepth оснащена вдвое более быстрым сенсором. Основная камера получила два новых 12-МП датчика с широкоугольным объективом и поддержкой двукратного оптического зума).

Что касается времени автономной работы, iPhone Xs «держит заряд» на полчаса дольше, чем iPhone X. iPhone X Max проработает еще на один час дольше.

Стоит также отметить, появление в новых iPhone возможности использования двух сим-карт. Версия устройств для Китая получила полноценную поддержку Dual-SIM. В остальных регионах пользователи смогут воспользоваться технологией виртуальной сим-карты, которая при поддержке со стороны операторов сотовой связи позволить переключаться на разные тарифные планы, используя всего одну физическую сим-карту.

Модели Xs и Xs Max появятся на прилавках магазинов 28 сентября 2018 г. Их можно будет приобрести в серебристом, золотистом или темно-сером исполнении с 64, 256 или 512 ГБ внутренней флеш-памяти по цене от $999 (87 990 руб.) и $1099 (96 990 руб.) соответственно.

Бюджетная модель iPhone Xr представляет собой упрощенную версию модели Xs. Устройство снабжено 6,1-дюймовым IPS-экраном и выполнено в алюминиевом корпусе. В отличие от других новинок, у iPhone Xr присутствует одна основная камера с разрешением матрицы в 12 МП. За эту модель с 64 ГБ внутренней памяти покупателям придется отдать не менее $749 (64 990 руб.). Ее продажи стартуют через месяц после выхода моделей Xs и Xs Max на рынок.

Apple Watch 4: функциональность с акцентом на здоровье

При разработке новых «умных» часов Apple Watch в компании, по-видимому, решили сделать акцент на здоровье. Так, гаджет научился определять момент падения пользователя. Добавлен электрический датчик, позволяющий пользователю самостоятельно провести электрокардиографическое исследование, а результатами поделиться с врачом. Кроме того, если часы зафиксируют критические проблемы со здоровьем владельца, они смогут связаться с экстренными службами и передать его координаты.

Новые «умные» часы Apple

Кроме того, новые часы отличаются на 30% более крупным экраном, вдвое более производительным процессором. Время автономной работы осталось прежним – заряда аккумулятора хватит примерно на сутки. Продажи стартуют одновременно со смартфонами. Приобрести новинку можно будет за $399, версия с сотовым модулем обойдется в $499.