Xiaomi выпускает смартфон в странном форм-факторе. Фото. Цена

Сегодня ожидается анонс нового флагманского смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3. Помимо любопытного выдвижного дизайна, новинка интересна почти 100% покрытием дисплея с тонкими рамками.

Слайдер с огромным экраном

Компания Xiaomi начала подогревать интерес к своему новому флагманскому смартфону Xiaomi Mi Mix 3 в форм-факторе слайдера не дожидаясь официального анонса.



Глава компании Xiaomi Бин Лин (Bin Lin) публиковал фото новинки на официальной страничке семейства смартфонов Xiaomi Mi Mix в китайской социальной сети Weibo. В комментарии Бин Лин отметил, что новый смартфон «в совершенно новом концептуальном исполнении» будет представлен в октябре.

Ранее гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) также выступил с заявлением о том, что компания ускорила массовое производство Xiaomi Mi Mix 3 и ожидает больших объемов продаж новинки уже в октябре. Руководство Xiaomi ужесообщало с помощью различных тизеров в китайских соцсетях возможную дату анонса — 15 октября 2018 г., одновременно с мощным смартфоном Xiaomi Mi Note 4.

Дизайн действительно непривычный

На официальном фото смартфона Xiaomi Mi Mix, размещенном руководством Xiaomi, хорошо виден крупный дисплей, действительно занимающий 100% лицевой поверхности устройства – за вычетом узких рамок, без каких-либо вырезов и выемок.

Публикация главы Xiaomi Бин Лина в соцсети Weibo

На снимке также заметен дизайн Xiaomi Mi Mix 3 в форм-факторе слайдера: выдвижение тыльной части смартфона над экраном приоткрывает сдвоенную селфи-камеру, динамик и другие компоненты – по аналогии с Oppo Find X и Honor Magic 2.

Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3

Несмотря на завершенные сертификации у китайских регуляторов, информация об аппаратной платформе Xiaomi Mi Mix 3 и особенностях конструкции смартфона пока что противоречива и достаточно скудна – что большая редкость для смартфонов этой компании: обычно руководство Xiaomi предпочитает «подкармливать» фанатов различными «утечками» задолго до официального анонса.

По непроверенным данным, Xiaomi Mi Mix 3 получит корпус с покрытием из закаленного стекла и будет оснащен традиционным для большинства флагманских смартфонов 2018 года 8-ядерным мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 845. Другие источники утверждают, что новинка получит более новый чип Snapdragon 855.

Фронтальный вид Xiaomi Mi Mix 3 (предполагаемый дизайн)

На момент анонса ожидается версия смартфона с 6,4-дюймовым экраном на матрице AMOLED с разрешением 2К+, оперативной памятью емкостью 6 ГБ или 8 ГБ, и встроенным накопителем на 128 ГБ. Ожидается, что смартфон получит 3D-систему распознавания лиц.

По некоторым данным, Xiaomi Mi Mix 3 также получит двойную основную камеру с сенсором ведущей матрицы 20 МП и оптической стабилизацией изображения, а также поддержку беспроводного режима зарядки.

По некоторым данным, Xiaomi Mi Mix 3 – равно как и Xiaomi Mi Note 4, получит новую выделенную физическую кнопку Xiao AI, с помощью которой будет осуществляться запуск голосового помощника Xiaomi.

Цены и сроки

Судя по словам гендиректора Xiaomi Лэй Цзюня, уже в октябре компания надеется на массовые продажи Xiaomi Mi Mix 3, однако остается неясным, идет речь о китайском рынке, или компания планирует ранний старт продаж в других странах.

О цене смартфона Xiaomi Mi Mix 3 информация пока противоречивая. Ранние источники портала Gizmochina упоминали о цене порядка $552, что в целом соответствует рангу и уровню платформы смартфона.

Ценник на Xiaomi Mi Mix 3 в одном из российских интернет-магазинов

В то же время, на сайте одного из российских ритейлеров, специализирующихся на продаже продуктов Xiaomi, смартфон Mi Mix 3 фигурирует с ценником 29 990 руб. (около $450) за вариант с ОЗУ 8 ГБ и накопителем 128 ГБ флэш-памяти, что заставляет усомниться в достоверности этого ценника.

В официальном российском онлайн-магазине компании Mi.com информация о Xiaomi Mi Mix 3 на момент написания материала отсутствовала.