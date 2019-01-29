Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта
12 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2019».
Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта
12 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2019».
C 1 января 2016 г. при закупке ПО государственные ведомства должны в первую очередь рассматривать решения, которые внесены в Реестр отечественного ПО. Эту дату можно считать началом объявленного в России курса на импортозамещение в сфере ИТ. Сегодня в Реестре отечественного ПО находится уже около 5000 программных продуктов.
В апреле 2018 г. Минкомсвязи отчиталось о том, что доля российского ПО в закупках федеральных ведомств с января 2016 г. увеличилась с 20% до 65%, а в сегменте офисного ПО достигла 85%. Однако эти данные вызвали большие сомнения со стороны участников рынка. Большинство из них утверждали, что реального импортозамещения в федеральных органах власти не происходит, скорее, наоборот – ведомства ищут возможность под предлогом отсутствия в Реестре аналогов, продолжить закупку иностранных решений, а госкомпании и вовсе игнорируют Реестр. По оценкам экспертов, на сегодняшний день реальный уровень импортозамещения сильно зависит от конкретного сегмента. Так, среди антивирусов он составляет около 95%, СУБД – не более 5-7%, офисного ПО – не более 35%.
Не заработал и разработанный Минкомсвязи план гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на 2016-2018 гг. По данным CNews, «мониторинг сайта госзакупок и закрытая позиция заинтересованных ведомств позволяют сделать вывод, что по линии публичных процедур план был лишь частично исполнен в отношении закупок микропроцессоров «Эльбрус» и «Байкал» и полностью провален в отношении приобретения микросхем «Микрона», «Ангстрема» и др.
Некоторые вопросы конференции:
- Как развивается процесс импортозамещения в сфере ИТ?
- Какие события можно отнести к разряду достижений импортозамещения?
- Какие инициативы оказались провальными?
- Какую поддержку оказывает импортозамещению государство?
- Какие меры поддержки необходимы разработчикам отечественных ИТ-продуктов?
- Как убедить заказчиков в преимуществах отечественных решений?
- В каких направлениях российские продукты могут быть конкурентоспособны?
- В каких направлениях западные вендоры имеют неоспоримые преимущества?
- Надо ли России полностью избавляться от иностранных ИТ-решений?
- Станет ли «Цифровая экономика» стимулом для развития импортозамещения в России?
Приглашены для выступления:
Алексей Соколов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Татьяна Матвеева, начальник УИТ, ФНС России;
Андрей Приданкин, заместитель руководителя, Росреестр;
Александра Осипова, руководитель управления ИТ, Росимущество;
Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы;
Анатолий Дюбанов, руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий, Администрация Новосибирской области;
Павел Шуба, заместитель председателя комитета информатизации, связи и телекоммуникаций, Администрация Владимирской области;
Евгений Абакумов, начальник отделения информационных технологий, ФГУП ВНИИА им.Духова;
Олег Симаков, заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;
Роман Калина, заместитель руководителя, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
Михаил Корягин, заместитель начальника управления информационных систем, Федеральное агентство лесного хозяйства;
Вячеслав Галактионов, директор по информационным технологиям, Атомредметзолото;
Михаил Носов, директор по информационным технологиям, «Вертолеты России»;
Гагик Григорян, директор аналитического департамента, авиакомпания Utair;
Олег Кудрявцев, заместитель генерального директора, Мосгортур;
Олег Кривошеев, заместитель директора по ИТ и бизнес-процессам, РФЯЦ-ВНИИЭФ;
Константин Макаренко, начальник управления технического развития, МИТиС Челябинской области;
Сергей Гоцуцов, первый заместитель директора, МИЦ ПФР;
Михаил Шебалов, руководитель сервиса Вендор-менеджмент и Импортозамещение, НК «Роснефть»;
Алексей Газизов, директор по ИТ, «Агропромкомплектация»;
Виталий Шадрин, директор департамента информационных технологий, «Русгидро»;
Игорь Зыков, заместитель директора Департамента информационных технологий, «Гражданские самолеты Сухого»;
Владимир Голиков, начальник отдела ГИС, МОЭСК;
Фабрисио Гранжа, директор по информационным технологиям, X5 Retail Group;
Валерий Капленко, ИТ-директор, «Фаберлик»;
Владислав Масенков, директор по развитию ИТ, «Объединенная вагонная компания»;
Олег Чиров, ИТ директор, Hermes.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail:events@cnews.ru, Алексей Четвернин.