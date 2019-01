Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу

Российская ОС научилась запускать игры

«Русбитех-астра», российский разработчик программного обеспечения, обеспечил поддержку современных видеоигр своей операционной системой Astralinux. Компания подготовила специальные сборки драйверов для видеокарт Nvidia, а также инсталляционные скрипты для их автоматической установки и настройки.

Разработчиком заявлена поддержка как игр популярнейшей площадки Steam, имеющих специальную Linux-версию, так и предназначенных для запуска исключительно под ОС Windows.

Кроме того, в Astralinux заработают и неигровые приложения, требующие поддержки ОС аппаратного ускорения графики для корректного функционирования – Google Earth, к примеру.

По словам Романа Мылицына, директора по продукту Astralinux, в рамках долгосрочной стратегии по увеличению аудитории компания намерена развивать направление, связанное с обработкой трехмерной графики, виртуальной и дополненной реальностями. Одна из ключевых задач на ближайшие годы – обеспечить возможность применения Astralinux не только для создания информационных систем в органах государственной власти в защищенном исполнении, но и в промышленной и игровой индустриях.

Более 30 современных игр протестировано на совместимость с Astralinux

В данный момент команда Astralinux работает над решениями, которые будут способствовать популяризации ОС в качестве среды для разработки приложений, использующих все ресурсы современных графических карт. Примером такой разработки в компании называют программу трехмерной визуализации геопространственных данных высокой точности в режиме реального времени «Козырь», которая разработана на базе Astralinux компанией «НПК пеленгатор».

Во что поиграть на Astralinux?

Перечень игровых программ, протестированных разработчиком на совместимость с Astralinux CE 2.12 и Astralinux SE 1.6, на данный момент достаточно скромный, но в нем можно обнаружить как ряд современных хитов, так представителей «бессмертной классики».

К первой категории можно отнести снискавшую особую популярность в России и странах бывшего СССР бесплатную массовую многопользовательскую игру с белорусскими корнями World of Tanks (WoT). Клиент игры доступен только для Windows и MacOS, но несмотря на это отечественные любители танковых сражений уже давно научились запускать WoT под Linux при помощи свободного решения WINE, которое обеспечивает поддержку Windows API в Unix-подобных ОС. Разработчики Astralinux обеспечили поддержку PortWoT – порта для клиента World Of Tanks под Linux на основе WINE c удобным и простым графическим установщиком. Проект создан и поддерживается разработчиком-энтузиастом Михаилом Тероевым.

Другая известная многопользовательская военная игра родом из России – Warthunder – также была протестирована специалистами Astralinux на совместимость с ОС и поддерживает запуск под Linux без необходимости в дополнительных манипуляциях со стороны пользователя.

По-прежнему остается актуальным онлайн-шутер Counter-Strike: Global Offensive, разработанный студией Valve и имеющий «родную» версию для Linux, как и новинка компании – карточная игра Artifact, выпущенная в конце ноября 2018 г.

К «классике» можно отнести подтвердившие свою работоспособность под управлением Astralinux Half-Life 1 и 2, обе части серии Portal, Worms, Civilization, Serious Sam, Left 4 Dead 2, Flatout, доступные в магазине Steam.

Кроме того, в списке совместимых игр также значатся: свободные Xonotic и Supertux, Warzone2000; коммерческие Counter-Strike: Source, Dirt, Tomb Raider, Dying Light, Rocket League, Ark, Bioshock Infinite, Metro 2033, Metro Last Light, Hitman, Borderlands 1 и 2, Grid, XCom 1 и 2, Warhammer и MMO «Астролорды».

Еще несколько слов об Astralinux

Astralinux – Unix-подобная операционная система, основанная на дистрибутиве Debian, разработку которой с 2008 г. ведет «Русбитех». Имеет полный набор сертификатов Минобороны, ФСТЭК и ФСБ. Рекомендована для использования на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в государственных системах, а также в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных, составляющих государственную тайну.

Astralinux может использоваться и для создания домашней рабочей станции, подходящей для большинства повседневных задач, таких как работа в интернете, с офисными или мультимедиа-приложениями.

В настоящее время Astralinux SE (издание специального назначения) работает на компьютерах с российскими процессорами «Байкал-Т1», 1890ВМ8Я («Комдив»). Кроме того, она функционирует на любом типе устройств (рабочие станции, тонкие клиенты, планшеты, серверы, системы хранения данных и др.) на процессорной архитектуре х86 (релиз «Смоленск»), мобильных устройствах с процессорами ARM (релиз «Новороссийск»), мейнфреймах IBM System z (релиз «Мурманск») и IBM System p, а также серверах Yadro с микропроцессорами Power8 (релиз «Керчь»).

В конце июля 2018 г. стало известно о создании группой известных российских разработчиков ПО и вычислительной техники автоматизированного рабочего места, которое призвано обеспечить высокий уровень информационной безопасности. Представленное решение ориентировано на использование как в госструктурах, так и в коммерческих компаниях. На компьютерах стоимостью 79 тыс. руб. предустановлена защищенная ОС Astralinux Special Edition.

Также в июле 2018 г. CNews сообщал о намерении холдинга «Вертолеты России», принадлежащего госкорпорации «Ростех», вложить 26 млн руб. в свой проект по переходу на отечественную ОС. Название замещающей системы не упоминалось. Однако в начале 2017 г. CNews писал о намерении «Вертолетов» перейти на Astralinux, которая должна была «обеспечить работу основных приложений и сервисов организации».