Разработчики всем миром создали ПК на «Байкалах» с российским ПО за 79 тыс. рублей
«Т-платформы» объединились с «Новыми облачными технологиями», «Русбитехом», «Инфотексом», «Криптопро» и «Фениксом», чтобы выпустить защищенный АРМ на процессорах «Байкал».
Коллективно созданный АРМ
Группа известных российских разработчиков ПО и вычислительной техники выпустила автоматизированное рабочее место (АРМ), которое призвано обеспечить высокий уровень информбезопасности. Представленное решение ориентировано на использование как в госструктурах, так и в коммерческих компаниях, предъявляющих высокие требования к уровню цифровой защиты. Заявление об этом сделала суперкомпьютерная компания «Т-платформы».
Партнерство объединило эту организацию, создателей пакета «Мой офис» — «Новые облачные технологии», авторов Astra Linux — «Русбитех», специализирующиеся на безопасности компании «Инфотекс» и «Криптопро», а также разработчика специализированных информсистем «Феникс».
Изначальный состав группы обещано постоянно расширять за счет новых участников, чьи программные продукты дополнят имеющуюся комплектацию рабочего места. В ближайшее время таким продуктом может стать браузер «Спутник».
Максимальная стоимость этого АРМа не превысит на рынке 79 тыс. руб., обещают его создатели. «Цена варьируется в зависимости от объема заказа и потребностей конкретного заказчика», — добавляют они.
На момент выхода материала в пресс-службе «Т-платформ» не ответили CNews на вопрос, кто станет заниматься продажей АРМов, и как компании планируют делить деньги.
Аппаратная часть
Аппаратная часть решения представляет собой терминальное устройство «Т-платформ» — «Таволга терминал 2BT1» в форм-факторе Mini ITX. Оно создано на базе отечественного процессора «Байкал-Т1», разработанного дочерней компанией «Т-платформ» — «Байкал электроникс».
«Таволга» позиционируется как устройство, которое обеспечивает высокий уровень безопасности, отличается простотой установки, подключения и позволяет формировать решения для оснащения рабочих мест, обеспечивая широкие возможности работы с периферийными устройствами. В состав комплекта также входит монитор, клавиатура и мышь.
Установленное ПО
В пакет предустановленного программного обеспечения АРМ включены продукты вышеупомянутых российских разработчиков. Среди них — защищенная ОС Astra Linux Special Edition. В «Т-платформах» описывают ее как единственную операционную систему, которая прошла сертификацию по безопасности ФСТЭК, Министерства обороны и ФСБ, что является подтверждением возможности использования ее для информации ограниченного доступа.
На компьютер установлен пакет «Мой офис стандартный». В его состав входит набор программ для работы с текстовыми документами и электронными таблицами, демонстрации презентаций. «Мой офис» сертифицирован ФСТЭК, входит в реестр отечественного ПО при Минкомсвязи.
Вклад «Инфотекса» составляет конструктор защищенных сетей ViPNet Client, который предохраняет от внешних и внутренних сетевых атак за счет фильтрации трафика, а также обеспечивает защищенную работу с корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе для удаленных пользователей.
Криптографическая защита обеспечивается решением «Криптопровайдер криптопро CSP». «АРМ может работать по защищенным каналам со специализированными решениями компании “Феникс” для автоматизированных информационных систем (АИС) государственных услуг, в частности для офисов “Мои документы” (МФЦ)», — добавляют в «Т-платформах».