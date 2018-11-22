На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место

Российские компании и государственные организации уделяют все больше внимания использованию мобильных технологий и устройств для решения различных задач. Но при этом высокие требования к обеспечению защиты данных становятся преградой для внедрения подобных технологий. Компания «Открытая мобильная платформа» на базе российской защищенной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS представила комплексное решение «Корпоративное мобильное рабочее место», соответствующее всем требованиям безопасности, для интеграции мобильных устройства в инфраструктуру предприятий и государственных структур.

Единый подход к организации мобильного рабочего пространства

В рамках форума «Искусственный интеллект, большие данные, отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития» компания «Открытая мобильная платформа» продемонстрировала комплексное решение «Корпоративное мобильное рабочее место». Оно построено на базе российской мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS и ряда отечественных программных продуктов и позволяет реализовать доверенное мобильное рабочее пространство для офисных сотрудников и линейного персонала, осуществляющего свою деятельность в «полях».

Для построения эффективной защиты мобильных устройств от внешних и внутренних сетевых атак в рамках проекта использовано решение, созданное на основе флагманской технологии VipNet компании «Инфотекс». Среди его ключевых особенностей заявлены такие возможности, как работа приложения на каналах связи любого качества и автоматическое восстановление защищенного соединения при временных разрывах связи.

Применение технологической платформы «Оптимум» от компании CDC позволяет решать задачи по интеграции мобильных устройств в уже существующие информационные системы, а также создавать многофункциональные решения для автоматизации работы мобильного персонала. В частности, в рамках форума было продемонстрировано решение по управлению мобильными бригадами, реализованное на базе платформы «Оптимум» и смартфонов, работающих под управлением Sailfish Mobile OS RUS.

Полностью автоматизированное решение Valo Cloud предназначено для резервного копирования и синхронизации данных между устройствами конечного пользователя. Систематизируя процессы обмена корпоративной информацией, «файловое хранилище» VALO Cloud обеспечивает доступ к рабочей документации из любого места, в том числе и с устройств на базе Sailfish OS. Среди заявленных функций представлены: синхронизация файлов между несколькими устройствами, безопасный доступ к корпоративному файловому хранилищу, резервное копирование документов с мобильного устройства в корпоративное хранилище, поддержка версионности, возможность обмена файлами.

На стенде компании были представлены устройства под управлением Sailfish Mobile OS RUS:

смартфоны INOI R7, BlackView BV6000S, Jala Accione P и 8-дюймовый планшет INOI T8

Корпоративный мессенджер «Сибрус» позволяет обеспечить быстрые и безопасные коммуникации внутри компании. Основные возможности приложения: сервер располагается на территории заказчика, полный контроль над информацией, защищенный обмен данными, мгновенные сообщения, групповые чаты, обмен файлами.

Доверенный браузер «Спутник» располагает встроенными средствами криптографической защиты и функциями, обеспечивающими безопасный доступ к корпоративным информационным сервисам.

На стенде также были представлены устройства под управлением Sailfish Mobile OS RUS, предназначенные для различных задач: бюджетный смартфон INOI R7, смартфон в ударопрочном, пыле-влагозащищенном корпусе BlackView BV6000S, 8-дюймовый планшет INOI T8, cмартфон c поддержкой NFC и сканером отпечатка пальцев Jala Accione P. На всех устройствах предустановлены решения российских разработчиков, расширяющие возможности корпоративного телефона и позволяющие решать задачи информационной безопасности, управления выездными бригадами, обеспечения мгновенных внутрикорпоративных коммуникаций и безопасного доступа к внутрикорпоративным информационным сервисам.

Отечественный софт и развитие цифровой экономики

IV Форум «Искусственный интеллект, большие данные, отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития» состоялся 15 ноября в Экспоцентре. Мероприятие традиционно проводится в рамках подготовки к предстоящей «Российской неделе высоких технологий». Главным организатором выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Экспертного совета по научно-технологическому развитию при комитете Государственной Думы по образованию и науке, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и АО «Экспоцентр».

По данным оргкомитета, в форуме приняли участи более 600 специалистов из 65 городов России, а также делегаты из Австрии, Бельгии, Германии, Гонконга, Венесуэлы и США. Основной темой обсуждения стали приоритетные направления развития цифровой экономики России до 2024 г.

Работу форума сопровождала выставка лучших отечественных решений в сфере ИТ-разработок, искусственного интеллекта и больших данных.

Перспективы и планы

Sailfish Mobile OS Rus, развиваемая компанией «Открытая Мобильная Платформа», в настоящее время является единственной мобильной операционной системой, которая вошла в Реестр российского ПО. Ранее в этом году министр связи Константин Носков в кулуарах Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС рассказал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций тестирует смартфоны под управлением ОС Sailfish. Он отметил, что поддерживает идею перехода госорганов на смартфоны с отечественной операционной системой.

Чуть позже президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что значительная часть чиновников будет использовать телефоны под управлением Sailfish Mobile уже в 2019 г. По его словам, смартфоны на базе этой системы уже проходят испытания в ряде отечественных ведомств. Глава «Ростелекома» добавил, что уже подготовлены правительственные нормативные акты по использованию устройств на базе российской мобильной ОС в госструктурах.

«Открытая мобильная платформа» сотрудничает не только с отечественными производителями ПО, компания также ведет совместную работу с профильными вузами сразу в нескольких регионах РФ. Курсы разработки для мобильных устройств включены в учебный план нескольких крупных российских учебных заведений. Среди них представлены: ПетрГУ, ОмскГУ, СибАДИ, ННГУ, МФТИ, ЯрГУ, Университет Иннополис. Основная цель работы – подготовка студентов, способных принять участие как в исследовательских, так и в индустриальных проектах «Открытой мобильной платформы» и её партнёров.