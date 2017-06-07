HP Inc. представила новинки OMEN by НР для киберспортсменов. Цены

HP Inc. объявила о выходе инновационного портфеля продуктов для геймеров OMEN by НР. Новая полностью переработанная и модернизированная линейка продуктов дает киберспортсменам и любителям игр технологии, необходимые для достижения высочайших результатов.

Компактный десктоп OMEN X оснащен разгоняемым графическим процессором Nvidia. Он заключен в универсальный корпус, позволяющий подсоединить его к рюкзаку для мобильного применения и виртуальной реальности.

НР уделяет внимание всем игровым аспектам: возможность переноски в рюкзаке выводит компактные настольные ПК OMEN X на новый уровень мобильности, а линейка игровых аксессуаров пополнилась такими устройствами, как механическая клавиатура, мышь с регулировкой веса, наушники с функцией подавления шума и коврики для мыши, обеспечивающие точность управления.

Десктопы OMEN в корпусе Тower оснащены эффективными функциями управления охлаждением, имеют надежную конструкцию и удобный функционал доступа к стандартным компонентам для их замены или модернизации.

Линейка OMEN также включает новые ноутбуки OMEN 15 и OMEN 17, оснащенные высокопроизводительными графическими картами Nvidia и дисплеями высокого разрешения с опциональной технологией G-Sync, обеспечивающей высокую частоту обновления.

«OMEN by HP – один из наиболее быстро развивающихся игровых брендов на рынке, — сказала Энн-Софи Хадберг (Anne-Sophie Hadberg), руководитель подразделения персональных потребительских систем HP Inc. в регионе EMEA. — Геймерам и киберспортсменам нужны самые инновационные, стильные и мощные продукты. Следуя за их пожеланиями, мы модернизировали всю линейку OMEN — от конструкции и формфактора до функционала и производительности».

Компактный десктоп OMEN X от HP, впервые представленный в прошлом году в виде концептуальной модели, был доработан с учетом отзывов разработчиков игр и растущей популярности виртуальной реальности. Инженеры HP продумали конструкцию и значительно расширили границы взаимодействия с оборудованием для геймеров. Компактный ПК OMEN X от НР включает производительные компоненты и оснащен системой простой переноски, что подходит для киберспортсменов и любителей виртуальной реальности.

Разгоняемая графическая карта Nvidia GeForce GTX 1080 позволяет играть с разрешением 4К и гарантирует качество виртуальной реальности. Адаптируемый форм-фактор обеспечивает простой переход от настольного решения к мобильной версии. Поддержка игр с разрешением 4К вызвана появлением и ростом популярности 4К-телевизоров.

Эффективные функции управления охлаждением и потреблением энергии обеспечивают дополнительные возможности для самостоятельного разгона процессора и оптимизированы для высоких требований к мощности и напряжению. Модель комплектуется процессором Intel Core i5 7-го поколения или разблокированным процессором i7.

Центр управления OMEN позволяет уменьшить задержку и обеспечивает эффективный контроль сетевого трафика для геймеров. Он поддерживает одновременные потоки данных, направляя игровой трафик через Ethernet, а фоновые обновления или загрузки — через Wi-Fi.

Решение DTS Headphone:X поддерживает моделирование звуков окружающей среды при использовании наушников, что делает погружение в игровую и виртуальную среду максимально достоверным и полным.

Компактный OMEN X разработан специально, чтобы вывести игры и виртуальную реальность на высочайший уровень. Рюкзак виртуальной реальности, входящий в комплектацию, обеспечивает свободу движения, а также полное погружение и безграничность игрового пространства.

OMEN X подключается к входящей в комплект док-станции и мгновенно подсоединяется к любым игровым принадлежностям без необходимости использования множества проводов.

Аккумуляторы с «горячей» заменой увеличивают длительность сеансов виртуальной реальности без отключения ПК. Рюкзак НР имеет четыре аккумулятора и блок зарядки — вы можете заряжать два резервных аккумулятора прямо во время игры. Кроме того, разъемы аккумуляторов на лямке рюкзака расположены так, что вам не придется снимать рюкзак, чтобы переключить их.

Инновационное размещение воздухоотвода вентилятора и угловая монтажная пластина позволили отвести верхнюю часть ПК и вентиляционные отверстия от пользователя и снизить нагрев прилегающих к телу частей.

Рюкзак оснащен короткими кабелями, обеспечивающими полное погружение в игровую среду и устраняющими возможные неудобства, а крепежные кабели и крюки надежно удерживают гарнитуру виртуальной реальности на месте.

Ускоритель OMEN by НР предназначен для тех, кому требуются простые решения для игр на ПК. Он способен превратить медленный компьютер в мощный игровой ресурс с быстрой и плавной сменой кадров и высоким разрешением. Ускоритель OMEN обеспечивает гибкость и многофункциональность — днем вы можете использовать ваш ПК для работы, а вечером для игр.

Ускоритель совместим с графическими картами Nvidia или AMD. Возможна установка жесткого диска 2.5 дюйма на 1 ТБ или SSD на 256 ГБ, или поставка в виде пустого корпуса с источником питания 500 Вт. Сертифицированные разъемы Thunderbolt обеспечивают совместимость с разными ПК от НР. Стыковка с помощью одного кабеля с обратной зарядкой ПК 60 Вт позволяет подать питание на ноутбук и разные игровые принадлежности без необходимости подключения множества кабелей.

Дверцы упрощают доступ и позволяют легко и быстро заменять графические карты, жесткие диски или твердотельные накопители. Модель оснащена разными портами, включая 4 порта USB 3.0 типа A, 1 порт USB 3.1 типа C (сертифицирован Thunderbolt) и порт RJ-45 для подключения к сети.

Новейший настольный ПК OMEN by НР в корпусе Tower позволяет создавать различные конфигурации оборудования и выполнять оперативные улучшения благодаря использованию стандартных компонентов и улучшенной системе охлаждения, делающей ваши возможности практически безграничными.

Высокопроизводительные графические карты (до двух Nvidia GeForce GTX 1080 (SLI) или двух AMD Radeon RX 580 (Crossfire) позволяют играть в самые ресурсоемкие игры на максимальных настройках в разрешении выше 1080p. Процессоры 7-го поколения Intel Core i5/i7 с возможностями разблокировки для разгона или процессоры AMD Ryzen с возможностью разгона позволяют играть в ресурсоемкие многопользовательские игры и выполнять сложные многозадачные процессы.

Управление нагревом, круговая система полного охлаждения и возможность жидкостного охлаждения обеспечивает более эффективное рассеивание тепла и тепловой запас для разгона. Дополнительные устройства хранения данных PCIe SSD или SSD+HDD гарантируют высокую скорость отклика, быструю загрузку системы, игр и установку приложений. Центр управления OMEN с разгоном увеличивает производительность процессора, сетевая загрузка повышает приоритет игрового трафика и снижает задержки во время онлайн-игр, а поддержка разгона ЦП обеспечивает простую настройку на ходу.

Ноутбуки OMEN 15 и OMEN 17 полностью переработаны в соответствии с требованиями геймеров — теперь они оснащены дополнительными функциями расширения, дополнительными портами и улучшенными функциями совместимости с устройствами виртуальной реальности. В результате мы получили высокопроизводительные ПК с исключительными игровыми характеристиками в компактном корпусе, что позволяет с комфортом играть в любом месте. OMEN 15 доступен в различных конфигурациях, предназначенных для достижения высокой результативности и оптимизации игровых характеристик для полного погружения. OMEN 17 поддерживает самые высокопроизводительные и современные технологии, чтобы геймеры смогли насладиться высокой частотой кадров, играя в новейшие игры класса ААА.

Высокопроизводительные графические карты, используемые в OMEN 15, вплоть до Nvidia GeForce GTX 1060 (Max Q) обеспечивают воспроизведение игр с разрешением 1080p и выше. Модель OMEN 17 может быть оснащена графической картой Nvidia GeForce GTX 1070 для игр с разрешением 1440p и выше.

Процессоры 7 поколения Intel Core-i Quad Core позволяют играть в ресурсоемкие игры, выполнять сложные многозадачные процессы или побеждать в киберспортивных соревнованиях на скорости свыше 100 кадров в секунду. Система охлаждения OMEN 17 состоит из двух вентиляторов, четырех тепловых трубок и нескольких выпускных отверстий для обеспечения необходимого охлаждения и снижения риска пропуска тактов при высоких игровых нагрузках. Решение DTS Headphone:X гарантирует всестороннее высококачественное воспроизведение звука с полным эффектом присутствия при использовании любой гарнитуры. Вы также можете использовать встроенные двойные динамики НР с акустикой от Bang & Olufsen. Технология HP Audio Boost с дискретным усилением обеспечивает высококачественное воспроизведение звука.

Клавиатура с подсветкой Dragon-red оптимизирована для игрового процесса: все клавиши подсвечиваются красным цветом, но наиболее «востребованные» при игре WASD выделены белым для простого распознавания. Поддерживается одновременное нажатие до 26 клавиш и функция предотвращения фиктивного нажатия, а также имеются отдельные полноразмерные кнопки стрелок для предотвращения случайного нажатия клавиш. Omen 17 также оснащен независимыми макроклавишами.

Модель может быть оснащена монитором 4K для воспроизведения содержимого в высоком разрешении или монитором 120 Гц 1080p с поддержкой Nvidia G-Sync. Простота апгрейда достигается за счет единой панели доступа к жесткому диску, твердотельному накопителю и ОЗУ. Возможна поставка конфигураций, предназначенных специально для игр в виртуальной реальности.

В рамках полного обновления портфеля продуктов OMEN компания НР сфокусировалась на аксессуарах OMEN, которые отличаются улучшенными характеристиками. Мы представили полную линейку абсолютно новых продуктов, предназначенных специально для компьютерных игр. Специальная клавиатура, мышь и гарнитура OMEN обеспечивают погружение в игровой процесс.

OMEN by НР гарантирует высокую точность управления благодаря механическим клавишам клавиатуры OMEN Keyboard 1100, а также функции «anti-ghosting» и возможности программирования кнопок.

Мышь OMEN Mouse 600 с функциями настройки веса и регулируемым разрешением сенсора до 12 000 DPI позволяет оптимизировать управление и отличается длительным сроком службы (50 млн. нажатий).

Гарнитура OMEN Headset 800 обеспечивает комфорт ношения и четкость звука благодаря толстым чашкам и усилению звука для точного воспроизведения высоких, низких и средних тонов, а также специальному аудиопрофилю для четкого воспроизведения речи.

НР представляет два новых варианта мониторов, соответствующих самым высоким требованиям — OMEN by HP 25 и OMEN by HP 27. Эти мониторы имеют много общих элементов дизайна, но включают особые функции, ориентированные на разные геймерские аудитории.

Монитор OMEN 25 оптимизирован для разрешения 1080p, имеет высокую частоту смены кадров и повышенную скорость обновления, а также функцию AMD FreeSync (при работе в связке с графическим процессором AMD Radeon). Монитор OMEN 27 сочетает высокую скорость и необходимые функции, такие как Nvidia G-Sync, для обеспечения плавности на уровне, необходимом для киберспорта и ресурсоемких игр.

OMEN by HP 25 имеет возможность разгона до времени отклика 1 мс для снижения задержки. Частота обновления 144 Гц более чем в два раза превышает стандартный уровень 60 Гц, что способствует большей плавности игрового процесса. Технология AMD FreeSync выполняет синхронизацию между монитором и графическим процессором для обеспечения сверхплавного отображения без задержек, подвисания и разрывов.

Входящий в комплект кабельный зажим на стенде позволяет упорядочить кабели за монитором, а крюк гарнитуры позволяет всегда держать ее под рукой. 2 порта USB 3.0 позволяют подключать различные USB-устройства в роли USB-концентраторов для подсоединения клавиатур, мыши и даже специальных устройств управления, таких как рули и джойстики. Для достижения максимальной скорости обновления с помощью FreeSync подключение рекомендуется осуществлять через DisplayPort, однако консоль также можно подсоединять через порт HDMI — это позволит использовать один монитор для нескольких игровых платформ.

OMEN by HP 27 имеет разрешение QHD, что на 70% превышает разрешение Full HD, обеспечивая более детальную визуализацию и живой игровой процесс. Панель TN оснащена возможностью разгона до времени отклика 1 мс для снижения задержки. Частота обновления 165 Гц почти в три раза превышает традиционный уровень 60 Гц. Технология Nvidia G-Sync выполняет динамическое сопоставление частоты обновления экрана с частотой кадров графического процессора, устраняя разрывы, минимизируя подвисание и входные задержки.

Как и модель OMEN 25, OMEN 27 оснащен кабельным зажимом на стенде и крюком гарнитуры для устранения ненужных кабелей и обеспечения дополнительного преимущества в игре. 2 порта USB 3.0 позволяют подключать любую необходимую периферию.

НР решила не ограничиваться поставкой лучшего игрового оборудования в рамках новой линейки OMEN. Начиная с этого лета, компания становится официальным партнером Blizzard в рамках проведения Overwatch World Cup 2017. Выступая в роли официального партнера, НР поставляет оборудование некоторым из лучших киберспортсменов мира для достойного состязания и победы.

Компактный настольный ПК OMEN X с рюкзаком будет доступен в России с августа по цене от 229 тыс. руб. Настольный ПК OMEN будет доступен в России с июля по цене от 68990 руб. Ноутбук OMEN 15 будет доступен в Росии с июля по цене от 59990 руб. Ноутбук OMEN 17 будет доступен в России с июля по цене от 63990 руб. Мониторы OMEN 25 и OMEN 27 будут доступны в России с августа по цене от 19990 и 54990 руб. соответственно. Ускоритель OMEN будет доступен в России с августа по цене от 17990 руб.

Клавиатура OMEN Keyboard 1100 будет доступна в России с июня по цене от 7590 руб. Мышь OMEN Mouse 600 будет доступна в России с июня по цене от 3590 руб. Гарнитура OMEN Headset 800 будет доступна в России с июня по цене 4990 руб. Коврик для мыши OMEN Mousepad 100 будет доступен в России с июня по цене от 790 руб. Коврик для мыши OMEN Mousepad 300 будет доступен в России с июня по цене от 1890 руб.