Станет ли Россия страной ЦОДов

Темпы развития бизнеса растут, и для того чтобы их обеспечить, ИТ-инфраструктура должна быть максимально гибкой и масштабируемой. Казалось бы, решить эту задачу призваны облака. Однако участники организованного CNews Conferences круглого стола «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» говорили о том, что по-прежнему предпочитают строить собственные ЦОДы. В чем причина?

На организованном CNews Conferences круглом столе «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» прозвучало множество кейсов о том, как создавалась ИТ-инфраструктура крупных компаний различных секторов бизнеса.

Как создается инфраструктура

Так, кейсом внедрения Центра диспетчеризации и мониторинга с участниками круглого стола поделился Карен Меликсетян, руководитель направления компании «Программный продукт». На первом этапе речь шла об организации централизованного мониторинга и обеспечении работоспособности ИТ- и технологической инфраструктуры заказчика, имеющего территориально-распределенную инфраструктуру (более 115 площадок и 15 000 объектов мониторинга). Однако в ходе обследования выяснилось, что более 60% компонент ИТ-инфраструктуры и технологической инфраструктуры неработоспособны, актуальная информация о составе и состоянии оборудования отсутствует, а площадки для размещения новой системы не готовы. Помочь заказчику восстановить ИТ-инфраструктуру позволило внедрение принципов проектного управления, в ходе которого были четко определены цели, задачи и участники проекта, сформированы базы знаний и мероприятий, а затем автоматизирована деятельность всех заинтересованных сторон.

Когда-то системы видеонаблюдения использовались исключительно в целях обеспечения безопасности магазинов, начал свое выступление Богдан Калиновский, CIO Московского ювелирного завода. Это привело к тому, что 95% камер, установленных в торговых точках, были аналоговыми, отсутствовала возможность централизованного мониторинга их работы и удаленного просмотра записей, а стоимость эксплуатации была очень высокой. В результате было принято решение о модернизации системы видеонаблюдения с тем, чтобы она могла служить не только целям безопасности, но и предоставлять максимально возможное число полезных сервисов бизнесу.

В компании решили пойти по пути внедрения облачного решения. Это позволило существенно снизить стоимость развертывания, использовать существующие аналоговые камеры, наладить автоматический мониторинг их работы и получать доступ к информации с любого устройства в любых сетях передачи данных. Благодаря тому, что у облака есть API, система видеонаблюдения интегрирована с другими корпоративными системами, что позволяет отслеживать события на кассах, получать видео по запросу и использовать аналитику.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Участники организованного CNews Conferences круглого стола «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» говорили о том, что по-прежнему предпочитают строить собственные ЦОДы

Предприятия энергетического комплекса при построении ИКТ-инфраструктуры используют в основном собственные мощности. Как рассказал Алексей Малафеев, директор предприятия средств диспетчерского и технологического управления и ИТ филиала «Невский» ТГК-1, Малафеев, в его компании собственный ЦОД существует уже 10 лет, 9 из которых он полностью виртуализован. Главным направлением его развития в 2017 г. стало появление 15,36Тб SSD дисков. В 2018 г. компания планирует уделять больше внимания гиперконвергенции.

Как работает автомобильный аукцион CarPrice участники круглого стола узнали от Юрия Буйлова, руководителя отдела разработки компании. CarPrice старается идти по пути создания все большего числа удобных приложений. На сегодняшний день это специальное приложение для осмотра машины, моментальная проверка ее по базам данных ГИБДД, работающая в режиме реального времени электронная торговая площадка, рассылка СМС, Push –уведомлений и сообщений в мессенджеры для дилеров, возможность принять участие сразу в нескольких торгах. Кроме того, участники аукциона могут оформлять документы в режиме онлайн, отслеживать логистику своего автомобиля и удаленно записываться на его получение.

Любой новый проект начинается с планирования и выделения на него ресурсов. Со стороны ИТ-инфраструктуры это вычислительные, сетевые ресурсы и ресурсы для хранения данных. В классическом варианте необходимо закупить оборудование, настроить его и передать ресурсы для проектной команды. Однако любой этап этого процесса может затянуться и, соответственно, похоронить проект, говорит Денис Коровин, руководитель отдела ИТ Selgros. Еще одна возможность – использовать виртуализацию, но это требует наличия собственных квалифицированных сотрудников, которые будут поддерживать такую инфраструктуру и заранее планировать ее развитие.

В Selgros пошли по пути создания гиперконвергентной системы. Система может состоять из нескольких узлов, а программно-аппаратный комплекс управляет всеми ресурсами, объединяя их. «В итоге мы получаем частное облако, необходимое нам по размеру, которое находится в ЦОД, которое легко администрировать из одной консоли и легко масштабировать, – говорит Денис Коровин. – Такая система отказоустойчива – даже если один из этих серверов будет полностью выведен из строя – нет риска потери данных». Внедрение подобных решений позволяет автоматизировать рутинные операции и сократить расходы на обслуживающий персонал, заключает эксперт.

Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру

Бизнес ждет быстрого воплощения в жизнь своих идей, начал свое выступление Игорь Ерилов, начальник отдела развития ИТ-инфраструктуры Сбербанка России. И все они требуют инфраструктурных мощностей. Например, в Сбербанке ежеквартально пользователям выдается около 8000 серверов. Это стало возможным только благодаря созданию облака. На сегодняшний день в нем находится около 10 тысяч виртуальных машин.

Прежде чем выделить заказчикам дополнительные ресурсы, сотрудники ИТ-подразделения Сбербанка тщательно проверяют, насколько загружены те мощности, которые они уже имеют. В результате такого подхода бизнес стал более рационально относиться к этому вопросу, отказываясь от одних виртуальных машин в пользу других. Благодаря этому у ИТ-службы появилась возможность заранее планировать развитие облака и запускать новые мощности буквально в течение нескольких дней.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Карен Карапетян, директор управления эксплуатации информационных технологий МТС: После приобретения системного интегратора «Энвижн Групп» начался процесс преобразования МТС из телеком-оператора в цифровую компанию

О том, как со временем менялась ИКТ-инфраструктура оператора связи, рассказали Карен Карапетян, директор управления эксплуатации информационных технологий и Максим Халматов, директор департамента эксплуатации инфраструктуры ИТ компании МТС. В 2015 г. коэффициент ее виртуализации превышал 80%, утилизация CPU составляла 40%, выделение сервера занимало 3 дня, а на создание комплексной инфраструктуры уходило 7 дней. После приобретения системного интегратора «Энвижн Групп» начался процесс преобразования МТС из телеком-оператора в цифровую компанию. Это предполагало внедрение continuous процессов, создание микросервисной архитектуры, переход на программно-определяемое все (SDE), развертывание управления конфигурациями через облачные API и обеспечение быстрого масштабирования и перераспределения ресурсов. Представители МТС подробно рассказали о ходе реализации этого проекта.

Темпы развития бизнеса постоянно растут, и для того, чтобы обеспечить ему эту возможность, в ИТ X5 Retail Group решили внедрять DevOps. «Для нас DevOps — это синергия трех компонентов: в первую очередь, это культура, затем – способы организации труда, и наконец – инструменты. Только в таком сочетании возможно достижение максимальной эффективности от современного ИТ», – говорит Наталья Ким, начальник управления инфраструктурных решений ИТ X5 Retail Group. Основной девиз DevOps – автоматизировать все, что только возможно. Однако, как показал опыт X5 Retail Group, наиболее эффективным является гибкий подход к применению DevOps, который позволяет выбирать для каждой ИТ-системы собственный, оптимальный путь развития.

Не менее важно и то, как будет сформирована команда проекта. В X5 пошли по пути объединения усилий специалистов разных подразделений в функциональный юнит, который занимается созданием продукта. И, конечно, очень важную роль играет культура. «Один известный футуролог Питер Друкер сказал интересную фразу, что «культура ест стратегию на завтрак». DevOps — это культура, – говорит Наталья Ким. – Инструменты — вторичны, им можно научить. А поменять мышление людей о том, что они не должны делать сегодня все точно так же, как и вчера, что они отвечают не только за то, чем занимаются на рабочем месте, а должны смотреть дальше и думать, как их работа отразиться на других. Это непростая задача, мы понимаем это, поэтому, в первую очередь, работаем с командой и развиваем культуру».

Среды выполнения приложений и инструменты для разработчиков, сетевые возможности, системы мониторинга и обеспечения безопасности становятся все более востребованными, развиваются системы хранения и обработки данных, в том числе и большие данные, а также передовые технологии, такие как блокчейн, машинное обучение, интернет вещей. Все это в самое ближайшее время приведет к стремительному росту спроса на PaaS в нашей стране, уверен Дмитрий Лазаренко, руководитель проектов Mail.ru Cloud Solutions. В мире рынок PaaS сегодня занимает около 15-20% облачного рынка, растет в среднем на 20% в год и, по прогнозам экспертов, с 2019 г. начнет расти по экспоненте. В России пока в это никто не верит, но компания Mail.ru уже готова предоставить своим клиентам PaaS сервисы. Посетители круглого стола могли ознакомиться с решением Mail.ru на организованном компанией стенде.

Мнением о том, стоит ли отказываться от собственного ЦОДа в пользу услуг провайдера, поделился Максим Бобылев, заместитель директора по ИТ по управлению инфраструктурой и сервисами компании Hoff. На старте бизнеса его компания использовала облака, однако теперь ее мощности размещены в собственном ЦОДе. Максим Бобылев рассказал участникам круглого стола о разработанной им методике расчета стоимости услуг и предупредил, что проблемы при взаимодействии с провайдером всегда будут. «Чтобы их минимизировать, надо выбирать технологии, в которых вы хорошо разбираетесь, тщательно прописывать регламент взаимодействия в сложных ситуациях и вести учет тикетов самостоятельно. Это позволит всегда ответить на вопрос «Как вам качество услуги?», – посоветовал он.

Сможет ли Россия стать мировым поставщиком услуг ЦОД? Будет ли и дальше расти популярность облаков? Эти вопросы обсудили участники круглого стола в ходе финальной дискуссии. Крупные игроки российского рынка, как правило, предпочитают идти по пути строительства собственных ЦОДов, а к услугам облачных провайдеров обращаются только в отдельных случаях. В качестве примера Наталья Ким привела ситуацию, когда бизнесу срочно необходимы дополнительные мощности, а поставка оборудования задерживается.

Одной из причин этого участники дискуссии считают то, что с экономической точки зрения услуги облачных провайдеров для крупных компаний не слишком выгодны – цены на них растут год от года, а мигрировать из облака в собственный ЦОД очень сложно. Кроме того, на рынке ЦОД существует достаточно много нечестных поставщиков, которые привлекают заказчиков низкими ценами на стартовый объем мощностей, а затем при их расширении выставляют цену, существенно превышающую первоначальную.

По-прежнему актуальным остается вопрос информационной безопасности – компании не готовы полностью довериться поставщику услуг несмотря на то, что примеров, когда по вине провайдера заказчику был нанесен ущерб никто из участников дискуссии привести не смог. Практически все говорили о проблемах, которые возникали в процессе получения облачных сервисов. И именно такой опыт порой заставляет компании хранить наиболее критичные для бизнеса системы в собственных ЦОДах .

Тем не менее, Россия может стать крупнейшим в мире поставщиком услуг ЦОД, уверены участники дискуссии. Для этого у нее есть все – и низкие цены на энергоносители, и подходящий климат, и квалифицированные кадры. Конечно, существуют и риски, но связаны они в основном с российским законодательством и давлением регулирующих органов. И в этом направлении надо серьезно работать!