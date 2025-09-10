Разделы

Филатова Елена


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 «Гэндальф» помогла «Больше подарков» создать новый дизайн официального сайта 1
07.03.2017 Oracle расспросил женщин-CIO о том, как построить облачный рай и цифровую вселенную 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Филатова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
Yandex - Яндекс 8086 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Ростелеком 10105 1
Oracle Corporation 6803 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2089 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 451 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70571 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31267 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25227 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2348 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55123 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11073 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 960 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22376 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32955 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7808 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1107 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14351 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 536 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 67 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25484 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16688 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1141 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16415 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3970 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1208 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5630 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 561 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 78 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Бахаревская Татьяна 2 1
Бахмут Марина 3 1
Чистякова Анастасия 3 1
Савенко Вера 10 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50245 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25374 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6217 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2867 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5175 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14632 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31055 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
Международный женский день - 8 марта 364 1
