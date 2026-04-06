BI.ZONE Compromise Assessment — анализ корпоративной инфраструктуры, позволяющий выявлять текущие и прошлые атаки хакеров. Услуга помогает бизнесу понять, не проникли ли хакеры в корпоративные системы. Команда BI.ZONE проверяет всю IT-инфраструктуру, используя ряд собственных разработок, включая решение класса EDR (Endpoint Detection and Response). Автоматизированное сканирование конечных точек, сетевого периметра, почты и внешних ресурсов в сочетании с дополнительными ручными проверками (threat hunting) практически не оставляют слепых зон.