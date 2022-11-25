Новая услуга BI.ZONE помогает обнаружить следы проникновения в ИТ-инфраструктуру

BI.ZONE Compromise Assessment — анализ корпоративной инфраструктуры, позволяющий выявлять текущие и прошлые атаки хакеров.

Сегодняшние взломщики стремятся как можно дольше оставаться незамеченными — от проникновения до обнаружения может пройти несколько недель, а то и месяцев. Даже если компания подозревает, что ее взломали, без продвинутых инструментов будет сложно определить, какие системы скомпрометированы и как не допустить этого вновь. В результате организация может терпеть убытки от повторяющихся атак через один и тот же бэкдор или программную закладку, оставленную при первом взломе.

С ужесточением законодательства о персональных данных появляется еще один источник финансовых рисков. При обнаружении утечки необходимо в короткие сроки отчитаться перед регулятором о причинах инцидента и принятых мерах безопасности. Если не разобраться, как именно произошла кибератака, компания рискует получить серьезные штрафы. Чтобы досконально изучить все обстоятельства инцидента, нужно провести полную проверку инфраструктуры. Сделать это в минимальные сроки позволяет BI.ZONE Compromise Assessment. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Услуга помогает бизнесу понять, не проникли ли хакеры в корпоративные системы. Команда BI.ZONE проверяет всю ИТ-инфраструктуру, используя ряд собственных разработок, включая решение класса EDR (Endpoint Detection and Response). Автоматизированное сканирование конечных точек, сетевого периметра, почты и внешних ресурсов в сочетании с дополнительными ручными проверками (threat hunting) практически не оставляют слепых зон.

Услуга дает организации наиболее широкий и глубокий взгляд на свою ИТ-инфраструктуру. Компания сможет выявить наличие вредоносного ПО, определить инструменты, которые применили хакеры, а при необходимости — провести полноценное расследование.

Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? Импортозамещение

«На то, чтобы обнаружить утечку конфиденциальных данных, уходит в среднем 200 дней. Все потому, что профессиональные кибергруппировки часто проникают в инфраструктуру с помощью легитимных инструментов, которые не детектируются средствами защиты и мониторинга. Инструменты в основе BI.ZONE Compromise Assessment позволяют выявить взломы даже с использованием стандартных утилит», – сказал Михаил Прохоренко, руководитель управления по борьбе с киберугрозами BI.ZONE.

***

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.