Индексная книга (каталог) CNews*
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Ковалева Надежда
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
|«АльфаСтрахование-Жизнь» вывела Fort Knox на платформу «Яндекс Забота» 1
|16.03.2012
|Защита персональных данных: к чему привела модернизация 152-ФЗ? 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ковалева Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9215 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|ИнфоТехноПроект 5 1
|Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
|АльфаСтрахование Жизнь 30 1
|Инвитро - Invitro 84 1
|Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
|Яндекс.Забота 7 1
|Samsung Knox 114 1
|Степанов Антон 71 1
|Нечаев Дмитрий 3 1
|Сенчугов Кирилл 3 1
|Сундеев Павел 4 1
|Поихало Владимир 21 1
|Юсупов Ринат 8 1
|Столбов Андрей 22 1
|Гатиятуллина Эльмира 3 1
|Асмоловский Александр 1 1
|Голованова Елена 6 1
|Контемиров Юрий 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.