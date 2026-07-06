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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ковалева Надежда

СОБЫТИЯ


06.07.2026 «АльфаСтрахование-Жизнь» вывела Fort Knox на платформу «Яндекс Забота» 1
16.03.2012 Защита персональных данных: к чему привела модернизация 152-ФЗ? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ковалева Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ИнфоТехноПроект 5 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
Инвитро - Invitro 84 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
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Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
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Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
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RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 648 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Яндекс.Забота 7 1
Samsung Knox 114 1
Степанов Антон 71 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
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Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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