Рассекречены до анонса российские цены на Samsung Galaxy Note 10

Дешевле, чем iPhone

Российские ритейлеры рассекретили стоимость топового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 за несколько часов до его официальной презентации. Мероприятие состоится 7 августа 2019 г. в 22:00 по Москве. Мобильник оказался заметно дороже в сравнении с предыдущим поколением (Note9), но, несколько дешевле, чем прошлогодние Apple iPhone XS и XS Max.

В линейку Samsung Galaxy Note10 войдут два смартфона – обычный Note10 и крупногабаритный фаблет Note10+ с экраном увеличенных размеров. Базовая модификация Note10 в России оценена в 77 тыс. руб., а Note10+, по данным портала Hi-Tech Mail.ru, по умолчанию стоит 90 тыс. руб. В обоих случаях речь идет о версиях с 256 ГБ встроенной памяти.

Для сравнения, на момент публикации материала минимальная российская стоимость iPhone XS и XS Max составляла, соответственно, 89,5 и 98,6 тыс. руб., к тому же за модификации с 64 ГБ встроенной памяти. Можно найти эти смартфоны и по более низкой цене: в «Связном» Apple iPhone XS 64 ГБ стоит 80 тыс. руб, а Apple iPhone XS Max с таким же накопителем – 90 тыс. руб. Но даже в этом случае Note10 стоит дешевле iPhone XS, имея на борту в четыре раза больше памяти, да и Note10+ за цену iPhone XS Max предлагает тот же 256-гигабайтный накопитель.

Note10 стал меньше предшественников за счет более тонких рамок экрана при сохранении диагонали

Что же до Samsung Galaxy Note9, то на старте продаж в III квартале 2018 г. в России его можно было приобрести за 70 тыс. руб. с 256-гигабайтным накопителем или за 90 тыс. руб. с памятью на 512 ГБ. Напомним также, что полгода назад, в феврале 2019 г., за сутки до премьеры «утекли» российские цены на флагманы Samsung линейки Galaxy S10, оказавшиеся в итоге верными.

Дороже, чем в Европе

Наряду с российскими ценами на линейку Galaxy Note10 стала известна и европейская стоимость этих смартфонов. Как и всегда, за пределами границ России гаджеты оказались заметно более доступными: так, Note10 оценен в Европе в 950 евро (69,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 августа 2019 г.), а за Note10+ просят 1100 евро (80,2 тыс. руб.). Старший смартфон также выйдет в версии с флеш-накопителем объемом 512 ГБ и в Старом свете за него придется заплатить 1200 евро (87,5 тыс. руб.). Российская стоимость этой версии до премьеры оставалась в тайне.

В итоге разница между ценами на Galaxy Note10 в Европе и России составляет в пределах 10 тыс. руб. не в пользу последней. Наценка немаленькая, однако в случае с актуальными моделями смартфонов Apple она еще выше. Так, iPhone XS оценен в США в $1000 (65,1 тыс. руб.), а iPhone XS – в $1100 (71,6 тыс. руб.).

Аппаратные возможности смартфонов

Практически все спецификации представителей линейки Galaxy Note10 благодаря инсайдерам были рассекречены задолго до официальной премьеры. Главным их конкурентным преимуществом станут основная фотокамера и фирменный стилус S-Pen нового поколения, и если базовые параметры камеры известны, то возможности стилуса Samsung приберегла для показа на презентации.

Note10 и Note10+ различаются в первую очередь экраном: 6,3 дюйма Full HD+ у младшего и 6,8 дюйма Quad HD+ у старшего. В обоих случаях используется безрамочная матрица Super AMOLED с круглым отверстием под фронтальную камеру, расположенным по центру верхней грани. Никаких выдвижных модулей, как в китайских флагманах Redmi K20 Pro и OnePlus 7 Pro здесь нет. От двойного модуля, с которым Samsung экспериментировала в Galaxy S10+, тоже было решено отказаться.

Note10 поступит в продажу с 8 ГБ оперативной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 855 или Samsung Exynos 9825 в зависимости от региона распространения, аккумулятором 3500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт и корпусом черного, белого или красного цвета. В Note10+ установят АКБ на 4300 мАч с 45-ваттной зарядкой, увеличат до 12 ГБ объем оперативной памяти и заменят красный оттенок корпуса на градиентный. Процессоры ему достанутся те же.

Сзади Note10 не отличается от десятков китайских клонов iPhone X

Что касается основной фотокамеры в новом флагмане Samsung, то, получив дизайн в стиле Apple iPhone X и став вертикальной (в Note9 и S10 она была горизонтальной), она располагает модулями на 12 МП (базовый сенсор), 12 МП (телефото) и 16 МП (широкоугольная оптика). В Note10+ к этим трем матрицам добавится дополнительная ToF-камера для определения глубины сцены.

В плане программного обеспечения смартфонам удивить нечем – Google не успела выпустить стабильную версию ОС Android 10, и потому оба Note10 работают на базе Android 9 Pie, дополненной фирменной прошивкой One UI. Добавим также, что несмотря на то, что это самые топовые смартфоны Samsung по состоянию на август 2019 г., мощнейший процессор Qualcomm, Snapdragon 855 Plus им не достался. Встретить его можно пока только в игровых смартфонах Xiaomi Black Shark 2 Pro и Asus ROG Phone 2. В отличие от предшественника, Snapdragon 855 Plus работает на повышенной частоте – до 2,96 ГГц против 2,84 ГГц в Snapdragon 855. Помимо этого, в новом процессоре на 15% увеличена производительность встроенной видеоподсистемы Adreno 640 – ее частота выросла до 675 МГц. Чип производится по нормам 7-нанометрового техпроцесса.