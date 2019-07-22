Вышел сверхмощный смартфон с двумя дисплеями и гигантской батареей, превращаемый в ПК

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Asus показала новейший игровой смартфон ROG Phone 2, по производительности обходящий все существующие флагманские смартфоны. Аппарат характеризуется уникальным дизайном и длинным списком аксессуаров, превращающих его, в частности, в смартфон с двумя дисплеями, игровую консоль и даже настольный компьютер.



Универсальный игровой смартфон

Компания Asus официально выпустила мощный смартфон ROG (Republic of Gamers) Phone 2 с оригинальным дизайном и топовыми характеристиками. Гаджет, помимо внешности, обладает и другими отличиями от традиционных флагманских моноблоков, а сам он позиционируется в качестве геймерского (игрового) смартфона. Стоимость мобильника на момент дебюта оставалась неизвестной.

Первое отличие – это присутствие в смартфоне двух дисплеев с идентичными спецификациями. По умолчанию экран все же один – второй входит в состав док-станции TwinView Dock II, которая поставляется в комплекте и располагает встроенным в нее аккумулятором емкостью 5000 мАч. В самом смартфоне установлена батарея на 6000 мАч, обеспечивающая до семи часов игры в одном из современных сетевых шутеров. Дополнительная АКБ может продлить жизнь смартфона в игровом режиме еще на четыре-пять часов.

Экраны Asus ROG Phone 2 могут работать независимо друг от друга

Список аксессуаров дополнен док-станцией Mobile Desktop Dock, которая, по аналогии с Samsung DeX, позволяет пользоваться смартфоном как системным блоком настольного ПК. Станция располагает выходами Ethernet, HDMI и USB-C и дает возможность подключения к монитору или телевизору. Помимо этого, в комплекте со смартфоном поставляются джойстики ROG Kunai Gamepad, превращающие смартфон в своего рода аналог консоли Nintendo Switch.

Мощнее флагманов Xiaomi и Samsung

Смартфон Asus ROG Phone 2 снабжен процессором Snapdragon 855 Plus, самым актуальным чипом компании Qualcomm. Он представляет собой значительно усовершенствованную модификацию процессора Snapdragon 855, используемого в большинстве флагманов 2019 г. – Xiaomi Mi9, Samsung Galaxy S10+, Redmi K20 Pro, OnePlus 7 Pro и др.

Без аксессуаров ROG Phone 2 выглядит как обычный современный смартфон

В отличие от предшественника, Snapdragon 855 Plus работает на повышенной частоте – до 2,96 ГГц против 2,84 ГГц в Snapdragon 855. Помимо этого, в новом процессоре на 15% увеличена производительность встроенной видеоподсистемы Adreno 640 – ее частота выросла до 675 МГц. Чип производится по нормам 7-нанометрового техпроцесса и позиционируется Qualcomm в качестве оптимальной аппаратной платформы для видеоигр и приложений дополненной в виртуальной реальностей.

Игровой гаджет в ROG Phone 2 выдает лишь оригинальное оформление тыльной панели

Помимо процессора, в ROG Phone 2 применены скоростные модули памяти. В качестве встроенного накопителя используется модуль UFS 3.0 объемом 512 ГБ, а оперативная память здесь – это LPDDR4-чип на 12 гигабайтов.

В смартфоне установлен модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, обеспечивающий скорость передачи данных до 4,6 Гбит/с при минимальной задержке 3 мс. Также в нем есть четыре антенны – три размещены на гранях, а четвертая находится под задней крышкой. Смартфон поддерживает 30-ваттную зарядку посредством USB-C.

Сверхсовременный экран

В ROG Phone 2 использовала дисплей на базе матрицы AMOLED с диагональю 6,6 дюйма, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2380х1080 точек (Full HD+). Базовая частота обновления экрана составила 120 Гц, но программно можно снизить это значение до 90 и даже 60 Гц. При этом частота работы сенсорного слоя повышена до 240 Гц, а время отклика матрицы снижено до 1 мс.

ROG Phone 2 на док-станции для подключения к монитору

Дисплей характеризуется параметрами, чаще встречающимися в профессиональных мониторах для настольных ПК, использующихся для обработки графики, нежели в смартфонах. К ним относятся, в первую очередь, 108-процентнй охват цветового пространства DCI-P3 и точность цветопередачи на уровне deltaE <1, а также поддержка режима HDR. Все перечисленное актуально и для дополнительного дисплея в док-станции TwinView Dock II.

Акустика и фотокамеры

Для передачи звука в Asus ROG Phone 2 используются фронтальные динамики, громкость которых по сравнению с первым поколением смартфона выросла в 2,5 раза. В смартфоне реализована поддержка технологии DTS: X Ultra, отвечающей за чистоту звучания в наушниках, которые в данном случае могут подключаться по стандартному 3,5-миллиметровому разъему.

Основная камера в смартфоне, в отличие от обычных флагманов, получилась не тройной, а двойной. Базовый сенсор здесь – это Sony IMX586 на 48 МП со светосилой f/1.79 и размером пикселя в 1,6 мкм, а дополняет его 13-мегапиксельная матрица с широкоугольной оптикой (угол обзора 125 градусов). Для автопортретов используется 24-мегапиксельный сенсор с поддержкой HDR.

Особенности внешности и прошивка

Смартфон работает на базе ОС Google Android 9 Pie с проприетарной оболочкой Asus, украшенной оригинальным интерфейсом. Корпус ROG Phone 2 получил металлическую рамку и покрытие из усиленного стекла Gorilla Glass 6, RGB-подсветку на задней панели и специальные вентиляционные отверстия для отвода тепла.

Внешний кулер не даст смартфону перегреться во время затяжных игровых сессий

Система охлаждения включает в себя испарительную камеру и может быть дополнена внешним кулером AeroActive Cooler II из комплекта поставки. По заявлениям производителя, аксессуар способен понизить температуру смартфона на пять градусов, а максимальный уровень издаваемого им шума не превышает 24 дБ.

На боковом торце корпуса установлены дополнительные кнопки AirTriggers, работающие по тому же принципу, что и настоящие триггеры на обычном геймпаде. Также в наличии два вибромотора для игр с направленной тактильной обратной связью. Время отклика моторчиков по сравнению с первым поколением смартфона снизилось с 63 до 20 мс.

Дополнительные аксессуары

Помимо док-станций TwinView Dock II, Mobile Desktop Dock, джойстиков ROG Kunai Gamepad и системы охлаждения AeroActive Cooler II, к смартфону прилагаются и другие фирменные аксессуары. В их число входят чехол-бампер ROG Lighting Armor Case с RGB-подсветкой и док-станция WiGig Display Dock Plus. Последняя необходима для бесшовной трансляции игрового процесса на экран телевизора.

Asus ROG Phone 2 продается не в коробке, а в самом настоящем чемодане

Дополнительные аксессуары поставляются в комплекте со смартфоном ROG Phone 2. В качестве упаковки Asus выбрала полноразмерный чемодан на колесиках.