Xiaomi выпустила флагманские смартфоны в разы дешевле конкурентов-грандов. Цена

Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. Это идейные наследники прошлогоднего смартфона Xiaomi Pocophone F1, поразившего весь мир своей очень низкой ценой. Новинки Xiaomi оказались во всем лучше предшественника, но стоят они не дороже бюджетных моделей Samsung.

Сверхдешевые флагманы

Компания Xiaomi провела официальную презентацию своих новых смартфонов Redmi K20 и K20 Pro. Это первые полноценные флагманы линейки Redmi, которую Xiaomi в 2019 г. выделила в отдельный бренд. Стоимость смартфонов, актуальная для рынка Китая, стартует от $290 (18,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 мая 2019 г.) для Redmi K20, а старший Redmi K20 Pro оценен минимум в $360 (23,3 тыс. руб.). Оба смартфона по праву можно считать преемниками флагмана Xiaomi Pocophone F1 образца 2018 г., который тоже стоил как минимум в 1,5 раза дешевле своих ближайших конкурентов.

Смартфоны будут соревноваться с такими топовыми устройствами как Samsung Galaxy S10 (вся линейка, состоящая из трех моделей), LG G8 ThinQ и OnePlus 7 Pro, а также с Mi 9 самой Xiaomi. В сравнении с каждым из перечисленных смартфонов новинки Redmi выигрывают по цене и, более того, практически не уступают по своим аппаратным возможностям. Для примера, стоимость Samsung Galaxy S10 стартует от 57 тыс. руб. за базовую модель S10e.

Стоимость смартфонов Xiaomi Redmi K20 и K20 Pro

Модель Объем оперативной памяти, ГБ Объем встроенной памяти, ГБ Стоимость, $ Redmi K20 6 64 290 Redmi K20 6 128 305 Redmi K20 Pro 6 64 360 Redmi K20 Pro 8 128 405 Redmi K20 Pro 8 256 435

Источник: Xiaomi

Что касается возможностей программных, то тут вообще нет никакого разрыва – оба гаджета работают на базе Android 9 Pie с фирменной прошивкой MIUI 10.

Мощный Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro характеризуется в первую очередь своим дисплеем, занявшим 92% площади лицевой панели. В данной модели используется панель AMOLED диагональю 6,4 дюйма в формате Full HD+ (2340х1080 пикселей). Экран получил 2,1-миллиметровые рамки сверху и по бокам, нижний «подбородок» толщиной 3,8 мм, поддержку режима HDR и яркость 600 нит. К прочим его параметрам относится подсветка без ШИМ, что снизит нагрузку на глаза, плюс представители Xiaomi упомянули 104-процентный охват цветового пространства NTSC.

Выдвижная камера в Redmi K20 Pro

Фронтальная камера с разрешением 20 Мп, диафрагмой f/2.0 и защитным сапфировым стеклом вынесена в отдельный выдвижной модуль, спрятанный в верхнем торце и снабженный механизмом, срабатывающим за 0,8 секунды. По заверениям разработчиков, его ресурса хватит на 300 тыс. срабатываний.

Redmi K20 Pro базируется на самом мощном по состоянию на май 2019 г. мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 855, произведенном по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Чип снабжен восемью ядрами с частотой до 2,42 ГГц и интегрированной видеокартой Adreno 640 для требовательных видеоигр и воспроизведения видео в 4К-формате. В смартфоне используются высокоскоростные модули памяти – UFS 2.1 (встроенный накопитель) и LPDDR4 (оперативная память).

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro отличаются оригинальной текстурой поверхности задней крышки корпуса

Основная камера смартфона, как и было обещано, состоит из трех сенсоров, главный среди которых – это Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, снабженный 6-элементной оптикой с диафрагмой f/1,75. Вторая матрица на 8 Мп получила телеобъектив 2-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2,4, а третья имеет разрешение 13 Мп и характеризуется сверхширокоугольным 125-градусным объективом и диафрагмой f/2,4. Камера дополнена фазовым автофокусом и возможностью замедленной видеосъемки 960 к/с в разрешении HD.

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К дополнительным особенностям Redmi K20 Pro относятся алюминиевый корпус 7000 серии с покрытием из стекла Gorilla Glass 5, аккумулятор 4000 мАч с быстрой 27-ваттной зарядкой (100% за 70 минут), аудиочип Hi-Fi Qualcomm Aqstic WCD9340, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев седьмого поколения, чип NFC SN100T для бесконтактных платежей, двухдиапазонные модули GPS и Wi-Fi 802.11ac, а также отдельный вход под наушники и модуль Bluetooth 5.

Размеры Redmi K20 Pro составили 157х74х9 мм при весе 191 грамм. Смартфон поступит в продажу в Китае 1 июня 2019 г. и будет доступен в черном, красном и синем цветах корпуса.

Сверхбюджетный Redmi K20

Вопреки ожиданиям, отличий в Redmi K20 от старшего Redmi K20 Pro сравнительно немного. Внешне смартфоны полностью идентичны, и даже выдвижная камера присутствует, а габариты и масса смартфонов одинаковы.

Оттенки Redmi K20 и K20 Pro переливаются на свету

Искать отличия стоит в доступных объемах памяти (см. таблицу) и выборе центрального процессора – вместо Qualcomm Snapdragon 855 в Redmi K20 используется однокристальная система Snapdragon 730, тоже 8-ядерная, но уже 8-нанометровая. Также была снижена мощность зарядки с 27 Вт до 18 Вт, но объем батареи остался прежним – 4000 мАч.

Xiaomi Redmi K20, мощный смартфон по цене бюджетного Samsung

Другие изменения в смартфоне не предусмотрены – сохранены параметры всех четырех фотокамер и набор модулей беспроводной связи, и даже дискретный аудиочип в паре с отдельным входом под наушники тоже в наличии. Экран получил все те же рамки минимальной толщины, поддержку HDR и разрешение Full HD+ при диагонали 6,4 дюйма.

Старт продаж Redmi K20 на китайском рынке назначен на 6 июня 2019 г. Доступных цветов на первом этапе будет только два – огненно-крачный и морозно-синий. Черного оттенка в списке нет – пока что это эксклюзив для Redmi K20 Pro.