Xiaomi выпускает в России новый дешевый флагман. Цена

Xiaomi создала новый суббренд Pocophone, задачей которого станет выпуск недорогих, но мощных смартфонов «без излишеств». Кроме того, в России вслед за Индией представлен первый аппарат под данной торговой маркой – Pocophone F1. Старт продаж флагмана намечен на 30 августа 2018 года.

Создание суббренда и выпуск флагмана

Xiaomi, один из крупнейших китайских производителей смартфонов, представила новый суббренд Pocophone и первый смартфон, выпущенный под ним – Pocophone F1. Новинка позиционируется как мощный гаджет для гиков и любителей интерактивных развлечений.



Версия смартфона, доступная в России, оснащена флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 845, системой охлаждения LiquidCool Technology, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1, а также аккумулятором емкостью 4000 мАч.

Устройства появятся в продаже в России 30 августа 2018 г. в официальном магазине Mi.com и в сети Официальных магазинов Mi Store. Другие ритейлеры, включая DNS и Tmall, также начнут продажи в ближайшее время.

В России Pocophone F1 будет доступен с двумя видами задней панели – графитового черного и стального синего цветов. Его розничная цена начинается от 23 999 руб. за модель 6 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, или 25 999 руб. за модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Напомним, что 22 августа 2018 г. Xiaomi представила Pocophone F1 в Индии. Там аппарат планировалось продавать по цене от $300. Такая цена автоматически делала его самым дешевым флагманом на базе чипа Snapdragon 845.

В Индонезии новинка стоит немного дешевле – от $307, а в Гонконге – $367, где смартфон продается только в максимальной конфигурации.

О суббренде

Как пояснил Джай Мани (Jai Mani), глава отдела разработки Poco Global, слово “Poco” означает «маленький», что перекликается с подходом к разработке гаджетов, который исповедуют в новой структуре Xiaomi.

«Мы обладаем свободой начинать с нуля и фокусироваться на самых важных технологиях и других факторах, влияющих на выбор продукта», – отметил Мани.

Вероятно, Xiaomi решила воспользоваться опытом Huawei, которая в свое время создала суббренд Honor, занявшийся производством недорогих, но мощных смартфонов. Под брендом Pocophone потребителю предложат аппараты, лишенные имиджевой составляющей, но с выгодным соотношением цены и качества.

Подробнее об устройстве

Корпус Pocophone F1 с черной панелью выполнен из арамидного волокна. Этот прочный, термоустойчивый материал широко используется в авиационной и военной промышленности, цикличных производствах.

Благодаря мощному процессору Qualcomm Snapdragon 845 SoC и системе жидкостного охлаждения LiquidCool устройство может работать на пиковой производительности в течение длительного времени.

Внутренние исследования показали, что такая система на 300% более эффективна, чем традиционные решения без применения жидкости, так как позволяет быстрее отводить тепло от процессора.

Новый Pocophone F1 (вид спереди)

Кроме того, Pocophone F1 оснащен аккумулятором на 4000 мАч. В компании заявляют, что его заряда хватает на восемь часов игр без перерыва. Смартфон также обладает 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и встроенной памятью до 256 ГБ типа UFS 2.1. Сочетание этих характеристик позволило Pocophone F1 набрать более 290 тыс. баллов бенчмарка AnTuTu.

Pocophone F1 обладает двойной камерой с системой искусственного интеллекта (ИИ). Камера оснащена основным сенсором 12 МП Sony IMX363 с автофокусом Dual Pixel – их сочетание позволяет делать снимки в условиях плохого освещения или при съемке против света.

Фронтальная камера оснащена 20 МП сенсором с технологией Super Pixel, сочетающей в себе информацию четырех пикселей, собранную в один большой 1,8 мкм пиксель, что создает четкие изображения с минимальным шумом. И фронтальная, и основная камеры поддерживают систему искусственного интеллекта (ИИ) для различных режимов съемки, таких как портретный режим, режим Beautify и определение сцен с поддержкой ИИ.

Pocophone F1 также имеет встроенный инфракрасный датчик, позволяющий ИИ разблокировать телефон в темноте.

Новый Pocophone F1 (вид сзади)

Что касается программной «начинки», привычная пользователям MIUI была переработана специально для Pocophone F1.

Разработчики добавили функцию для оптимизации системы под названием «турбированный двигатель». Она обеспечивает Pocophone F1 быстрый запуск приложений, повышенную игровую производительность, а также повышенную скорость отображения элементов интерфейса за счет улучшения отклика экрана и частоты кадров анимации.

Основой MIUI для Poco послужила операционная система Android 8.1 Oreo. Разработчики обещают, что в ближайшем будущем устройство получит обновление Android P.