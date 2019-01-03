Xiaomi создала новое семейство дешевых смартфонов

Xiaomi выделит семейство Redmi в отдельный бренд, под которым будет продавать бюджетные смартфоны. 10 января производитель представит первый флагман нового бренда — аппарат с камерой на 48 МП. Под логотипом Mi по-прежнему будут выпускаться премиальные устройства.

Новый бренд

Xiaomi намерена выделить линейку смартфонов Redmi в отдельный бренд, о чем компания сообщила в китайской соцсети Weibo. Напомним, Redmi — это общее название для бюджетных устройств производителя, в то время как более продвинутые модели объединены в семейство Mi.

Одновременно Xiaomi сообщила о грядущем релизе первого флагманского смартфона под названием Redmi, оснащенного камерой с разрешением 48 МП. О появлении у Xiaomi аппарата с такой камерой стало доподлинно известно в декабре 2018 г., однако до этого его причисляли к семейству Mi, а то, что это может быть первый Redmi-флагман, было всего лишь слухом. Презентация устройства и нового бренда назначена на 10 января.

Комментарии руководства

Общаясь с пользователями в Weibo, гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) пояснил причины выделения Redmi в отдельный бренд. По его словам, этот бренд уже и так сосредоточен на выпуске недорогих смартфонов, в которых акцент делается на соотношении цены и качества, в то время как под логотипом Mi выпускаются премиальные устройства. От разделения выиграет в том числе бренд Mi, которому производитель сможет уделять больше внимания.

Также глава компании указал, что у этих двух линеек разные каналы распространения — устройства Redmi продаются преимущественно через интернет, а Mi больше нацелены на обычные магазины.

Таким образом, у Xiaomi теперь будет три смартфонных бренда: Mi для премиальных устройств, Redmi — для бюджетных, и Poco — для доступных по цене смартфонов с характеристиками премиум-класса.

Xiaomi выделит Redmi в отдельный бренд

Решение Xiaomi выделить Redmi в отдельный бренд — обычная практика среди производителей смартфонов. Таким же образом Huawei поступила с брендом Honor, который тоже выпускает бюджетные смартфоны, позволив Huawei сосредоточиться на премиальных. Похожим образом Oppo выделила в отдельный бренд Realme, однако вскоре он полностью отделился от материнской компании и превратился в независимого производителя.

Что известно о флагмане

Характеристики нового флагмана пока неизвестны. Существует версия, что он будет непосредственным преемником Xiaomi Redmi Pro, выпущенного в 2016 г. — первого смартфона Redmi с двойной основной камерой. От других смартфонов семейства, выпущенных в том же году, аппарат отличался улучшенными характеристиками. В этом случае новый флагман может называться Redmi Pro 2. Ему приписывают процессор Snapdragon 675.

Что касается камеры на 48 МП, фотографию которой Лэй Цзюнь недавно выложил в Weibo, то в ней, предположительно, будет использована оптика Samsung ISOCELL Bright GM1 вместо более дорогой Sony IMX586.

Кроме того, в прошлом месяце регуляторные органы Китая утвердили три новых модели смартфонов Xiaomi с номерами M1901F7E, M1901F7T и M1901F7C. Предполагается, что это будут три разных варианта будущего флагмана с камерой на 48 МП.