Первая партия iPhone X оказалась смехотворно маленькой

Первая партия смартфонов Apple iPhone X прошла китайскую таможню, но размер ее невелик: всего 46,5 тысяч штук. Серьезный дефицит iPhone X в первые недели продаж более чем вероятен, считают аналитики.

Везет кому-то

Компания Foxconn Electronics (Hon Hai Precisoin), производственный партнер Apple по выпуску ее электроники, отгрузил первую партию новых флагманских смартфонов iPhone X в количестве 46,5 тысяч штук, сообщил тайваньский деловой портал The DigiTimes со ссылкой на информацию издающейся на китайском языке газеты Commercial Times.

Согласно данным The DigiTimes, первые десятки тысяч смартфонов iPhone X отправлены из Чжэнчжоу и Шанхая в Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), соответственно.

Согласно информации Apple, озвученной 12 сентября в рамках анонса новых смартфонов, поставки первых iPhone X начнутся 3 ноября, прием предварительных заказов на них стартует в ряде стран с 27 октября.

Несмотря на факт отгрузки первой партии новых смартфонов, iPhone X станет наиболее дефицитным смартфоном Apple на старте продаж, поскольку потенциальные предпродажные запасы этих смартфоно будут значительно меньшими, нежели на старте продаж предыдущих моделей iPhone, полагают в Commercial Times.

Почти безрамочный дизайн Apple iPhone X

Несмотря на сообщения о том, что Foxconn уже нарастила производство iPhone X до 400 тыс. штук в неделю – против предыдущего еженедельного уровня в 100 тыс. штук, это вряд ли покроет ажиотажный спрос на новинку в первые недели продаж.

По мнению Миньчи Куо (Ming-chi Kuo), аналитика тайваньской компании KGI Securities, глобальный спрос на iPhone X до конца 2017 г. с большой вероятностью может составить 30-35 млн штук. По его словам, затруднения с производством iPhone X являются временными, и уже к началу 2018 года поставки Foxconn войдут в необходимый ритм.

Ранее среди ключевых проблем производства iPhone X эксперты WSJ называли сложность его сборки и конструкцию OLED-экранов, производство которых сопряжено с дополнительными действиями и повышает риск возникновения брака и ошибок.

Особенности Apple iPhone X

Юбилейный флагманский смартфон iPhone X получил стеклянный корпус со стальным каркасом, 5,8-дюймовый OLED-дисплей Super Retina с разрешением 2436х1125 пикселей, поддержкой HDR и технологией True Tone, а также лишился кнопки на лицевой панели.

Особенности дисплея Apple iPhone X

iPhone X получил новый 6-ядерный процессор A11 Bionic и графику на 30% более быструю, чем предыдущее поколение смартфонов Apple. В iPhone X появилась система идентификации по лицу Face ID с несколькими датчиками. Один из них подсвечивает лицо для распознания даже в полной темноте, другой моделирует лицо с помощью технологии нейросетей, создавая его математическую модель.

iPhone X оснащен сдвоенной основной камерой с новыми вертикально расположенными 12 МП сенсорами с оптической стабилизацией каждого, которые, по данным компании, улавливают на 83% больше света, и 7 МП фронтальной камерой. Широкоугольный объектив имеет диафрагму ƒ/1.8, телеобъектив ƒ/2.4, есть оптический зум и 10-кратный цифровой зум. Функция Portrait Lightning позволяет изменять освещение сцены в портретном режиме.

Защита iPhone X

В Apple утверждают, что iPhone X — лучший смартфон в истории мобильных технологий, благодаря возможности съемки 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду. iPhone X впервые поддерживает дополненную реальность, а также беспроводное зарядное устройство AirPower.