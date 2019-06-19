HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото

HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото2625
Трио Ryzen-ноутбуков
Компания Hewlett Packard Inc. (HP Inc.) провела показ новых ноутбуков бизнес-класса линейки HP EliteBook 700 G6. Все мобильные ПК серии построены на 12-нанометровых процессорах AMD Ryzen 3000 Pro с архитектурой Zen первого поколения. Выбор был сделан в их пользу потому, что Intel долгое время не могла сдвинуться с места и выпускала «морально устаревшие» 14-нанометровые процессоры. Лишь в конце мая 2019 г. на показала первый серийный 10-нанометровый чип да и тот – настольный.
AMD Ryzen 3000 Pro обходят по производительности даже актуальные процессоры Intel Core восьмого поколения. Для сравнения, видеоподсистема AMD Ryzen 3700U Pro в сравнении с видеокартой в составе Intel Core i7-8565U выдает на 36% более высокую производительность в редактировании фото и работает на 64% быстрее в 3D-моделировании.
Новая линейка HP Inc. включает два полноценных ноутбука и один мобильный тонкий клиент, выполненный в корпусе лэптопа. Каждый портативный ПК характеризуется компактностью исполнения, металлическим корпусом и широким набором проводных интерфейсов.
Лэптопы на процессорах AMD
Основные представители серии EliteBook 700 G6 – это ноутбуки EliteBook 735 G6 и 745 G6, базирующиеся на процессорах AMD Ryzen Pro вплоть до 3700U. Данный чип был представлен во II квартале 2019 г.
Процессор Ryzen 7 Pro 3700U включает в себя четыре вычислительных ядра с частотой от 2,34 до 4 ГГц, функцию обработки восьми одновременных потоков информации (аналог Intel Hyper Threading), а также 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, а уровень его тепловыделения (TDP) не превышает 15 Вт.
Чип основан на архитектуре Zen первого поколения в модификации Zen+, той самой, которую AMD великодушно оставила своему совместному предприятию с Китаем после разрыва отношений с КНР по приказу Дональда Трампа (Donald Trump). В его состав входит видеоподсистема в лице 10-ядерной видеокарты AMD Radeon Vega 10. Частота графического чипа достигает 1,4 ГГц.
Новые ноутбуки HP Inc. различаются диагоналями экранов – EliteBook 735 G6 наделен IPS-панелью на 13,3 дюйма, тогда как в EliteBook 745 G6 применена идентичная матрица, но уже с диагональю 14 дюймов. В обоих случаях разрешение дисплея составляет 1920х1080 пикселей (формат Full HD).
HP EliteBook 735 G6 укомплектован твердотельным накопителем емкостью 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ с интерфейсом М.2, оперативной памятью DDR4-2400 объемом до 32 ГБ и аккумулятором 50 Вт*ч (время автономной работы производитель указывать не стал). По умолчанию в ноутбуке присутствуют модули Bluetooth и Wi-Fi (можно выбирать между парами Realtek 802.11ac/Bluetooth 4.2 и Intel 802.11ac/Bluetooth 5.0), а также пара динамиков, а в список опций входят LTE-модем для доступа к сотовым сетям и ридер смарт-карт.
На торцах ноутбука есть порт USB-C и USB 3.1, выход HDMI 2.0 и разъем Ethernet для подключения к проводной локальной сети. В комплект поставки входит предустановленная ОС Microsoft Windows 10, дополненная расширенным набором приложений, повышающих безопасность персональных данных – HP Sure Sense, Sure View Gen3, Privacy Camera, а также HP Sure Start for AMD и HP Sure Click.
Новый HP EliteBook 735 G6 поступит в продажу до конца июня 2019 г. по цене от $1200 (76,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 июня 2019 г.), актуальной для рынка США. Практически одновременно с ним выйдет и HP EliteBook 745 G6, наделенный идентичными основными спецификациями. Его стоимость будет начинаться от $930 (59,5 тыс. руб.). Дату появления и стоимость ноутбуков в России производитель не озвучил.
Мобильный тонкий клиент
В дополнение к ноутбукам линейки EliteBook 700 G6 HP Inc. выпустила и мобильный тонкий клиент HP mt45 Mobile Thin Client стоимостью от $800 (51,2 тыс. руб.). Его продажи стартуют в июле 2019 г., и поставляться он будет с операционной системой HP ThinPro, HP Smart Zero Core или Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients на выбор, предназначенной специально для тонких клиентов.
В базовой комплектации HP mt45 Mobile Thin Client используется процессор AMD Ryzen 3 Pro 3300U с архитектурой Zen, частотой 2,1-3,5 ГГц, четырьмя ядрами, TDP 15 Вт, 12-нанометровым техпроцессом и 4 МБ кэша третьего уровня. Встроенная в него видеокарта – это AMD Radeon Vega 6 с частотой до 1,2 ГГц на шести ядрах.
Лист спецификаций мобильного тонкого клиента включает 14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и порты USB-C, USB 3.1, HDMI и Ethernet. Объем оперативной памяти DDR4-2400 во всех конфигурациях равен 8 ГБ, а емкость SSD-драйва может достигать 128 гигабайтов.
Дизайнерские ноутбуки HP Inc.
Если ноутбуки и мобильный клиент линейки HP EliteBook 700 G6 ориентированы на бизнес-сегмент рынка, то премиальные ноутбуки в деревянном корпусе Envy Wood Series, выпущенные в мае 2019 г., созданы уже для ценителей уникальных дизайнерских устройств. В оформлении экстерьера лэптопов используется натуральное дерево, которым покрыта область перед клавиатурой, где расположен тачпад. Все остальные элементы корпуса выполнены из металла.
Вне зависимости от модели или комплектации ноутбука, HP Inc. предоставляет на выбор три оттенка деревянного покрытия (темно-коричневый, серебристый и белый) и два вида самого материала – орех или березу.