HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото

Трио Ryzen-ноутбуков

Компания Hewlett Packard Inc. (HP Inc.) провела показ новых ноутбуков бизнес-класса линейки HP EliteBook 700 G6. Все мобильные ПК серии построены на 12-нанометровых процессорах AMD Ryzen 3000 Pro с архитектурой Zen первого поколения. Выбор был сделан в их пользу потому, что Intel долгое время не могла сдвинуться с места и выпускала «морально устаревшие» 14-нанометровые процессоры. Лишь в конце мая 2019 г. на показала первый серийный 10-нанометровый чип да и тот – настольный.

AMD Ryzen 3000 Pro обходят по производительности даже актуальные процессоры Intel Core восьмого поколения. Для сравнения, видеоподсистема AMD Ryzen 3700U Pro в сравнении с видеокартой в составе Intel Core i7-8565U выдает на 36% более высокую производительность в редактировании фото и работает на 64% быстрее в 3D-моделировании.

Новая линейка HP Inc. включает два полноценных ноутбука и один мобильный тонкий клиент, выполненный в корпусе лэптопа. Каждый портативный ПК характеризуется компактностью исполнения, металлическим корпусом и широким набором проводных интерфейсов.

Лэптопы на процессорах AMD

Основные представители серии EliteBook 700 G6 – это ноутбуки EliteBook 735 G6 и 745 G6, базирующиеся на процессорах AMD Ryzen Pro вплоть до 3700U. Данный чип был представлен во II квартале 2019 г.

13-дюймовый HP EliteBook 735 G6

Процессор Ryzen 7 Pro 3700U включает в себя четыре вычислительных ядра с частотой от 2,34 до 4 ГГц, функцию обработки восьми одновременных потоков информации (аналог Intel Hyper Threading), а также 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, а уровень его тепловыделения (TDP) не превышает 15 Вт.

Чип основан на архитектуре Zen первого поколения в модификации Zen+, той самой, которую AMD великодушно оставила своему совместному предприятию с Китаем после разрыва отношений с КНР по приказу Дональда Трампа (Donald Trump). В его состав входит видеоподсистема в лице 10-ядерной видеокарты AMD Radeon Vega 10. Частота графического чипа достигает 1,4 ГГц.

Более крупный EliteBook 745 G6 с 14-дюймовым дисплеем

Новые ноутбуки HP Inc. различаются диагоналями экранов – EliteBook 735 G6 наделен IPS-панелью на 13,3 дюйма, тогда как в EliteBook 745 G6 применена идентичная матрица, но уже с диагональю 14 дюймов. В обоих случаях разрешение дисплея составляет 1920х1080 пикселей (формат Full HD).

HP EliteBook 735 G6 укомплектован твердотельным накопителем емкостью 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ с интерфейсом М.2, оперативной памятью DDR4-2400 объемом до 32 ГБ и аккумулятором 50 Вт*ч (время автономной работы производитель указывать не стал). По умолчанию в ноутбуке присутствуют модули Bluetooth и Wi-Fi (можно выбирать между парами Realtek 802.11ac/Bluetooth 4.2 и Intel 802.11ac/Bluetooth 5.0), а также пара динамиков, а в список опций входят LTE-модем для доступа к сотовым сетям и ридер смарт-карт.

Таблица сравнения возможностей процессоров AMD Ryzen Pro 3000 и Intel Core 8Gen

На торцах ноутбука есть порт USB-C и USB 3.1, выход HDMI 2.0 и разъем Ethernet для подключения к проводной локальной сети. В комплект поставки входит предустановленная ОС Microsoft Windows 10, дополненная расширенным набором приложений, повышающих безопасность персональных данных – HP Sure Sense, Sure View Gen3, Privacy Camera, а также HP Sure Start for AMD и HP Sure Click.

Новый HP EliteBook 735 G6 поступит в продажу до конца июня 2019 г. по цене от $1200 (76,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 июня 2019 г.), актуальной для рынка США. Практически одновременно с ним выйдет и HP EliteBook 745 G6, наделенный идентичными основными спецификациями. Его стоимость будет начинаться от $930 (59,5 тыс. руб.). Дату появления и стоимость ноутбуков в России производитель не озвучил.

Мобильный тонкий клиент

В дополнение к ноутбукам линейки EliteBook 700 G6 HP Inc. выпустила и мобильный тонкий клиент HP mt45 Mobile Thin Client стоимостью от $800 (51,2 тыс. руб.). Его продажи стартуют в июле 2019 г., и поставляться он будет с операционной системой HP ThinPro, HP Smart Zero Core или Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients на выбор, предназначенной специально для тонких клиентов.

Тонкий клиент HP mt45 Mobile Thin Client

В базовой комплектации HP mt45 Mobile Thin Client используется процессор AMD Ryzen 3 Pro 3300U с архитектурой Zen, частотой 2,1-3,5 ГГц, четырьмя ядрами, TDP 15 Вт, 12-нанометровым техпроцессом и 4 МБ кэша третьего уровня. Встроенная в него видеокарта – это AMD Radeon Vega 6 с частотой до 1,2 ГГц на шести ядрах.

Лист спецификаций мобильного тонкого клиента включает 14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и порты USB-C, USB 3.1, HDMI и Ethernet. Объем оперативной памяти DDR4-2400 во всех конфигурациях равен 8 ГБ, а емкость SSD-драйва может достигать 128 гигабайтов.

Дизайнерские ноутбуки HP Inc.

Если ноутбуки и мобильный клиент линейки HP EliteBook 700 G6 ориентированы на бизнес-сегмент рынка, то премиальные ноутбуки в деревянном корпусе Envy Wood Series, выпущенные в мае 2019 г., созданы уже для ценителей уникальных дизайнерских устройств. В оформлении экстерьера лэптопов используется натуральное дерево, которым покрыта область перед клавиатурой, где расположен тачпад. Все остальные элементы корпуса выполнены из металла.

Ноутбуки HP Envy Wood Series с покрытием из натурального дерева

Вне зависимости от модели или комплектации ноутбука, HP Inc. предоставляет на выбор три оттенка деревянного покрытия (темно-коричневый, серебристый и белый) и два вида самого материала – орех или березу.