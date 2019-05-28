HP выпустил премиальные ноутбуки в дерявянном корпусе

Ноутбуки из дерева

Компания HP представила новые ноутбуки линейки Envy с претензией на уникальность дизайна. В оформлении экстерьера лэптопов используется натуральное дерево, а сама серия получила название Envy Wood Series.

Деревом покрыт не весь корпус лэптопов, а лишь его часть – область перед клавиатурой, где расположен тачпад, а все остальные элементы выполнены из металла. Вне зависимости от модели или комплектации ноутбука, HP предоставляет на выбор три оттенка деревянного покрытия (темно-коричневый, серебристый и белый) и два вида самого материала – орех или березу.

Дерево покрывает всю кромку под клавиатурой, в том числе и сам тачпад – в данном случае это Microsoft Precision. То же касается и опционального сканера отпечатков пальцев – он не выделяется на фоне общего покрытия. По словам производителя, каждый из ноутбуков получит уникальную деревянную вставку за счет природного разнообразия рисунков волокон древесины.

Модельный ряд и дата релиза

Линейка Envy Wood Series включает в себя модели Envy 13, Envy 17, а также ноутбуки-трансформеры Envy x360 13 и Envy x360 15, экраны которых способны раскрываться на 360 градусов. HP Inc. решила перенести старт продаж этих ноутбуков на осень 2019 г., пока без уточнения конкретной даты.

Ноутбуки HP Envy Wood Series с темно-коричневыми вставками из ореха

Связано это с ежегодным летним спадом продаж компьютеров, ноутбуков и комплектующих. Список стран, в которых ноутбуки Envy Wood Series станут доступны для приобретения, а также рекомендуемая стоимость, будут обнародованы позже.

Надежность «деревянных» ноутбуков

На презентации представители HP подчеркнули, что в оформлении ноутбуков Envy Wood Series используется именно настоящее дерево. Тем не менее, оно прошло специальную обработку и получило защиту от разного рода жидкостей, включая чернила, соки и алкогольные напитки. Деревянные элементы также невосприимчивы к солнцезащитному крему, который может присутствовать на запястьях и ладонях во время работы, и заодно к губной помаде.

Три оттенка древесины в ноутбуках HP Envy Wood Series

В то же время, ноутбуки Envy Wood Series менее защищены от последствий длительного воздействия солнечного света или чрезмерно влажной среды. Эти внешние факторы, отметили в компании, могут оказаться губительными для деревянного покрытия.

Аппаратные спецификации

Как и в случае с ценами, HP не стала рассекречивать технические характеристики «деревянных» ноутбуков, сославшись на то, что до релиза остается еще достаточно много времени. Не исключено, что это связано с планами Intel выпустить ряд 10-нанометровых процессоров Ice Lake осенью 2019 г., среди которых могут оказаться и мобильные чипы. Присутствие этих процессоров в новых ноутбуках Wood Series, по информации портала Tom’s Hardware, уже предварительно подтверждено.

Тонкий и легкий HP Envy x360 13 Wood Series в серебристом исполнении

О новинках серии Envy Wood Series на момент публикации материала было доподлинно известно лишь то, что время автономной работы ряда моделей будет достигать 24 часов, и что все они получат тонкие рамки дисплеев и, как следствие, более компактные габариты в сравнении с аналогичными моделями. Кроме того, для обоих трансформеров Envy x360 в качестве опции будут доступны OLED-дисплеи.

Все без исключения 13- и 15-дюймовые модели Envy Wood Series будут предложены в версиях на базе актуальных процессоров Intel и AMD, а в топовых комплектациях можно будет встретить графику AMD и Nvidia. Что касается крупногабаритного 17-дюймового Envy 17, то ему чипы AMD не достанутся – в его случае все конфигурации будут собраны на процессорах Intel.

Идея не нова

Задумка покрыть ноутбук деревом не уникальна и не принадлежит HP. Еще в 2008 г. с подобным дизайном экспериментировала компания Asus, но, в отличие от своего американского конкурента, вместо дорогих березы и ореха она использовала более доступный бамбук.

«Бамбуковый» ноутбук Asus

У Asus даже есть отдельная линейка ноутбуков под названием Bamboo Series, в которую входит, в том числе, модель U6V Bamboo. В его случае деревом покрыты область под клавиатурой и тачпад, но и верхняя крышка корпуса. А вот сканер отпечатков пальцев деревянного оформления в этом ноутбуке лишен.

Ноутбук HP Spectre Folio 13 в кожаном исполнении

Сама HP ранее уже экспериментировала с оригинальными покрытиями корпусов своих мобильных ПК. Среди недавних моделей можно выделить трансформер HP Spectre Folio 13, отделанный текстурированной кожей премиум-класса.