HP выпустил премиальные ноутбуки в дерявянном корпусе
Ноутбуки из дерева
Компания HP представила новые ноутбуки линейки Envy с претензией на уникальность дизайна. В оформлении экстерьера лэптопов используется натуральное дерево, а сама серия получила название Envy Wood Series.
Деревом покрыт не весь корпус лэптопов, а лишь его часть – область перед клавиатурой, где расположен тачпад, а все остальные элементы выполнены из металла. Вне зависимости от модели или комплектации ноутбука, HP предоставляет на выбор три оттенка деревянного покрытия (темно-коричневый, серебристый и белый) и два вида самого материала – орех или березу.
Дерево покрывает всю кромку под клавиатурой, в том числе и сам тачпад – в данном случае это Microsoft Precision. То же касается и опционального сканера отпечатков пальцев – он не выделяется на фоне общего покрытия. По словам производителя, каждый из ноутбуков получит уникальную деревянную вставку за счет природного разнообразия рисунков волокон древесины.
Модельный ряд и дата релиза
Линейка Envy Wood Series включает в себя модели Envy 13, Envy 17, а также ноутбуки-трансформеры Envy x360 13 и Envy x360 15, экраны которых способны раскрываться на 360 градусов. HP Inc. решила перенести старт продаж этих ноутбуков на осень 2019 г., пока без уточнения конкретной даты.
Связано это с ежегодным летним спадом продаж компьютеров, ноутбуков и комплектующих. Список стран, в которых ноутбуки Envy Wood Series станут доступны для приобретения, а также рекомендуемая стоимость, будут обнародованы позже.
Надежность «деревянных» ноутбуков
На презентации представители HP подчеркнули, что в оформлении ноутбуков Envy Wood Series используется именно настоящее дерево. Тем не менее, оно прошло специальную обработку и получило защиту от разного рода жидкостей, включая чернила, соки и алкогольные напитки. Деревянные элементы также невосприимчивы к солнцезащитному крему, который может присутствовать на запястьях и ладонях во время работы, и заодно к губной помаде.
В то же время, ноутбуки Envy Wood Series менее защищены от последствий длительного воздействия солнечного света или чрезмерно влажной среды. Эти внешние факторы, отметили в компании, могут оказаться губительными для деревянного покрытия.
Аппаратные спецификации
Как и в случае с ценами, HP не стала рассекречивать технические характеристики «деревянных» ноутбуков, сославшись на то, что до релиза остается еще достаточно много времени. Не исключено, что это связано с планами Intel выпустить ряд 10-нанометровых процессоров Ice Lake осенью 2019 г., среди которых могут оказаться и мобильные чипы. Присутствие этих процессоров в новых ноутбуках Wood Series, по информации портала Tom’s Hardware, уже предварительно подтверждено.
О новинках серии Envy Wood Series на момент публикации материала было доподлинно известно лишь то, что время автономной работы ряда моделей будет достигать 24 часов, и что все они получат тонкие рамки дисплеев и, как следствие, более компактные габариты в сравнении с аналогичными моделями. Кроме того, для обоих трансформеров Envy x360 в качестве опции будут доступны OLED-дисплеи.
Все без исключения 13- и 15-дюймовые модели Envy Wood Series будут предложены в версиях на базе актуальных процессоров Intel и AMD, а в топовых комплектациях можно будет встретить графику AMD и Nvidia. Что касается крупногабаритного 17-дюймового Envy 17, то ему чипы AMD не достанутся – в его случае все конфигурации будут собраны на процессорах Intel.
Идея не нова
Задумка покрыть ноутбук деревом не уникальна и не принадлежит HP. Еще в 2008 г. с подобным дизайном экспериментировала компания Asus, но, в отличие от своего американского конкурента, вместо дорогих березы и ореха она использовала более доступный бамбук.
У Asus даже есть отдельная линейка ноутбуков под названием Bamboo Series, в которую входит, в том числе, модель U6V Bamboo. В его случае деревом покрыты область под клавиатурой и тачпад, но и верхняя крышка корпуса. А вот сканер отпечатков пальцев деревянного оформления в этом ноутбуке лишен.
Сама HP ранее уже экспериментировала с оригинальными покрытиями корпусов своих мобильных ПК. Среди недавних моделей можно выделить трансформер HP Spectre Folio 13, отделанный текстурированной кожей премиум-класса.