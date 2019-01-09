Lenovo представила обновленную линейку ПК серии Yoga

Lenovo представила новые устройства семейства Yoga. В число новинок вошли ноутбуки Yoga S940, Yoga C730 с AMOLED экраном и ПК Yoga A940, получившие инновационные интеллектуальные функции, а также мышь Yoga Mouse со встроенной лазерной указкой.

Ультратонкий ноутбук Yoga S940 разработан с учетом потребностей профессионалов, нуждающихся в удобном и надёжном инструменте для делового общения. Чтобы обеспечить голосовую связь в любых условиях, Yoga S940 получил интеллектуальную систему шумоподавления на основе технологий самообучающегося искусственного интеллекта, которая автоматически отфильтровывает окружающий шум и приглушает фоновые звуки во время видео звонков. Это обеспечивает простое и комфортное общение практически в любых условиях: ни шум машин, ни громкие разговоры по соседству не помешают вашему собеседнику хорошо слышать ваши слова.

Ещё одна функция — интеллектуальный сенсор, определяющий присутствие пользователя перед ноутбуком и мгновенно блокирующий экран, если владелец хоть на минуту отлучился. Это позволяет более надежно защитить от посторонних глаз важную и конфиденциальную информацию, в особенности во время работы в общественных местах. Ещё одна функция из интеллектуального пакета Lenovo Smart Assist, основанная на технологии отслеживания взгляда Glance by Mirametrix, повышает продуктивность при использовании ноутбука в качестве дополнительного экрана. Она позволяет перемещать окна приложений с основного экрана на дополнительный и обратно, просто переводя взгляд.

Дополнительный уровень удобства и защиты информации обеспечивает входящая в пакет Lenovo Smart Assist функция бесконтактной авторизации с помощью встроенной инфракрасной камеры и Windows Hello, а также авторизация на основе распознавания голоса. Последняя позволяет использовать голосовые помощники Amazon Alexa или Microsoft Cortana в людных помещениях — система будет узнавать голос своего хозяина среди других голосов и выполнять только его команды. Изучая шаблоны поведения пользователя, Yoga S940 оптимизирует распределение ресурсов и со временем становится ещё производительнее и быстрее. Основываясь на предпочтениях пользователя, система автоматически изменяет настройки энергосбережения, что позволяет продлить время автономной работы ноутбука до 15 часов.

При весе всего 1,2 кг и толщине 12,2 мм4 Lenovo Yoga S940 оснащается процессорами Intel Core, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и твердотельными накопителями PCIe ёмкостью до 1TB. Пользователи могут выбрать 4K дисплей с яркостью до 500 нит и поддержкой расширенного динамического диапазона Dolby Vision и акустическую систему с технологией объёмного звучания Dolby Atmos, обеспечивающие эффект полного погружения при просмотре кинофильмов.

Lenovo Yoga S940 стал первым ноутбуком, получившим защитное стекло Contour Glass, которое огибает края дисплея. Такое решение визуально уменьшает и без того узкие рамки.

Yoga A940 — новый многофункциональный настольный компьютер (моноблок), работающий под управлением ОС Windows 10 и ориентированный на создателей цифрового контента. Он оснащён 27-дюймовым сенсорным IPS дисплеем (опционально — 4K (3840 x 2160) разрешение экрана) с поддержкой технологии расширения динамического диапазона Dolby Vision, обеспечивающим невероятно яркое и натуралистичное изображение. Вращающийся шарнир позволяет с лёгкостью переводить экран в положение для рисования с наклоном 25°, быстро превращая экран в планшет для работы с цифровым пером.

Цифровое перо — инструмент для ввода информации в компьютер с распознаванием 4096 степеней нажатия, высокоточный двойной скроллер Lenovo Precision Dial, разработанный специально для дизайнеров, фотографов и операторов видеомонтажа, повышает удобство работы с графическим контентом. Скроллер можно расположить с левой или правой стороны от экрана, в зависимости от предпочтений пользователя. Скроллер оптимизирован для работы с Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom и Microsoft Word, Excel и PowerPoint.

Десктоп Lenovo Yoga A940 оснащается дисплеями с широкими углами обзора, поддержкой технологии Dolby Vision и разрешением до 4K. Высокая яркость, контрастность, точная цветопередача и детализация, дополненные встроенной акустической системой с технологией Dolby Atmos, обеспечивают живое и динамичное воспроизведение любого мультимедийного контента. Помимо встроенных фронтальных, Lenovo Yoga A940 имеет второй набор динамиков, расположенных под вращающимся дисплеем.

В дополнение настольный ПК Yoga A940 получил набор интеллектуальных функций и технологий Lenovo Smart Assist, направленных на повышение продуктивности и защиту важной информации. Мощные процессоры до Intel Core i7 8 поколения, дискретная видеокарта AMD Radeon RX 560, оперативная память DDR4 объёмом до 32 ГБ, твердотельные накопители PCIe емкостью до 512 ГБ или жёсткие диски SATA ёмкостью до 2 ТБ на выбор — неполный перечень компонентов, способных удовлетворить запросы профессионалов из самых различных областей, от обработки фотографий до анимации и видеомонтажа.

Трансформируемый ноутбук 2-в-1 Lenovo Yoga C730 получил AMOLED дисплей с диагональю 15 дюймов и разрешением до 4K, акустическую систему JBL и технологию объёмного звучания Dolby Atmos. Помимо более качественной картинки, дисплеи на технологии AMOLED дают более высокую яркость, чистые цвета и высокую контрастность. Они также испускают меньше вредного для глаз синего света, позволяя дольше работать с экраном без утомления. Ноутбуки Yoga C730 оснащаются процессорами Intel Core i7 8 поколения, поддерживают технологию Windows Ink для ввода информации с помощью цифрового пера, службу Windows Hello для мгновенной авторизации и интеллектуальные голосовые помощники Cortana и Alexa.

Новая беспроводная мышь от Lenovo — спутник современного делового человека. Она объединяет в себе эргономичный манипулятор для ноутбука с разрешением сенсора 1600 DPI с удобной лазерной указкой. Новинка позволит пользователям сократить количество гаджетов, которые необходимо брать с собой на деловые встречи и в командировки.