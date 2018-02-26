Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S9 и S9+. Цены

Samsung Electronics представила Samsung Galaxy S9 и S9+, смартфоны для нового формата общения, обмена информацией и взаимодействия с окружающим миром. Смартфоны Galaxy S9 и S9+ получили камеру с режимом сверхзамедленной съемки, обновленным объективом с двойной диафрагмой и функциями для съемки при низком освещении.

Galaxy S9 и S9+ обладают расширенными функциями для развлечений: технологией объемного звучания Dolby Atmos, стереодинамиками от AKG и современным «безграничным» дисплеем. В новинках Galaxy S9 и S9+ предустановлено приложение SmartThings, позволяющее при помощи смартфона управлять «подключенной» бытовой техникой и устройствами умного дома Samsung.

«Наши смартфоны меняются вместе с тем, как трансформируются способы самовыражения и коммуникаций, – отметил президент и глава подразделения IT и Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко (DJ Koh). – Для Galaxy S9 и S9+ мы создали совершенно новую камеру. Флагманские смартфоны не только позволяют снимать фото и видео наилучшего качества при любых условиях, но и создают уникальные и персонализированные инструменты для общения».

Камеры Galaxy S9 и S9+ полностью соответствуют всем требованиям современных пользователей. Сверхбыстрый сенсор Dual Pixel с вычислительной мощностью и памятью позволяет делать снимки высочайшего разрешения.

Функции камеры смартфонов Galaxy S9 и S9+ включают ряд новых возможностей. Режим сверхзамедленной съемки позволяет создавать сверхзамедленные видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду. Galaxy S9 и S9+ способны автоматически улавливать движение в кадре благодаря встроенному в камеру Датчику движения. Камера автоматически начнет запись при попадании движущегося объекта в поле Датчика – пользователям понадобится только заранее включить камеру. После записи пользователь сможет выбрать фоновую музыку из 35 разных вариантов или добавить мелодию из собственной фонотеки. Из видеороликов можно с легкостью одним нажатием на экран создавать GIF-файлы, выполненные в трех разных стилях зацикливания, а также редактировать и пересылать их.

Обе модели поставляются под управлением ОС Android 8 (Oreo). Samsung Galaxy S9 оснащается 5,8-дюймовым Quad HD изогнутым Super AMOLED экраном с соотношением сторон 18,5:9 и пиксельной плотностью 570ppi, модель S9+ оснащена 6,2-дюймовым Quad HD+ изогнутым Super AMOLED экраном с соотношением сторон 18,5:9 и пиксельной плотностью 529ppi.



Диафрагма Samsung с двойной апертурой (F1.5–F2.4) подобно зрачку человека, автоматически адаптируется к условиям слишком яркого света или недостаточного освещения. В результате фотографии получаются четкими и красочными.

Селфимоджи: пользователи Samsung смогут создавать эмоджи, похожие на них самих внешне, поведением и даже голосом. Функция «Селфимоджи» использует алгоритм машинного обучения, который анализирует 2D-изображение пользователя и фиксирует более 100 параметров его лица, чтобы создать персонализированную 3D-модель с такой же мимикой – например, кивающую или подмигивающую. Селфимоджи позволяют делиться своими эмоциями не только с помощью видео, но и посредством стикеров в стандартном формате AGIF, который поддерживает большинство популярных мессенджеров.

Bixby: интеллектуальный помощник от Samsung, интегрированный в камеру, использует дополненную реальность и технологии машинного обучения, чтобы предоставлять полезную информацию о том, что окружает пользователя. Находя и распознавая объекты в реальном времени, Bixby мгновенно демонстрирует нужную информацию на экране поверх изображения объекта. Например, пользователи могут переводить иностранные тексты в реальном времени с помощью инструмента Мгновенный переводчик, а также узнавать полезную информацию о местности, совершать покупки в онлайн-магазинах, которые они видят в реальности, или вести подсчет калорий за день.

Док-станция нового поколения Samsung DeX позволит тем, кто всегда в движении, использовать мобильное устройство как персональный компьютер. С док-станцией Samsung DeX Pad пользователи смогут подключать Galaxy S9 и S9+ к монитору, клавиатуре и мышке, чтобы редактировать документы, играть в игры на большом экране. Смартфон при этом может быть использован в качестве сенсорной клавиатуры или как тачпад.

Galaxy S9 и S9+ оснащены беспроводной зарядкой, защищены от воды и пыли по стандарту IP68, поддерживают расширение памяти до 400 ГБ посредством карты памяти microSD.

Смартфоны Galaxy S9 и S9+ защищены новейшей платформой безопасности Samsung Knox 3.1. Устройства поддерживают три способа биометрической аутентификации – по радужной оболочке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. Таким образом, пользователи могут выбрать оптимальный способ защитить свой смартфон и всю информацию на нем. На Galaxy S9 и S9+ также впервые доступна функция Dedicated Fingerprint, позволяющая использовать один отпечаток пальца для разблокировки смартфона, а другой - для доступа к защищенной папке.

Galaxy S9 и S9+ выводят контроль состояния здоровья пользователя на новый уровень благодаря усовершенствованному оптическому сенсору, встроенному в смартфон. Оптический сенсор предоставляет более подробную и точную информацию о ключевых показателях физического состояния владельца. Сенсор позволяет Galaxy S9 и S9+ следить за нагрузкой на сердце (HeartLoad Factor) пользователя в данный момент времени.

В России Galaxy S9 и S9+ будут доступны в фирменных магазинах Samsung и салонах партнеров с 16 марта в цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. Цена на смартфоны Galaxy S9 составит 59 990 руб., Samsung Galaxy S9+ 66 990 руб. и Samsung Galaxy S9+ (256 Gb) – 74 990 руб.

Предзаказ на смартфоны Galaxy S9 и S9+ будет открыт 25 февраля 2018 года через онлайн-магазин Samsung, фирменные магазины Samsung Electronics, а также салоны партнеров. Только в салонах фирменной розницы Samsung покупатели смогут воспользоваться программой Trade-in, в рамках которой можно получить скидку при предзаказе Samsung Galaxy S9 и S9+. Величина скидки зависит от текущей модели смартфона пользователя и состояния. Уточнить перечень моделей, участвующих программе, можно в салонах Samsung. С 16 марта 2018 года купить Galaxy S9 и S9+ в трейд-ин можно будет также и в магазинах партнеров: ИОН, «Связной», «Билайн», «М.Видео» и другие. Оценка смартфонов будет проводится на месте в присутствии покупателя, после чего пользователь сможет приобрести Samsung Galaxy S9 или S9+ с учетом скидки в размере выкупной стоимости своего предыдущего смартфона.