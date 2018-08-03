Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2018 года

Изменения на федеральном уровне коснулись урегулирования деятельности агрегаторов – информационных посредников между потребителями и поставщиками товаров и услуг через Интернет (закон о защите прав потребителей), правил проведения проверок в сфере рекламы (закон о рекламе), установления требований к проведению идентификации граждан перед размещением сведений в ЕСИА, корректировки порядка перевода в электронную форму книг госрегистрации актов гражданского состояния (актовых книг), а также затронули ряд других законодательных актов.

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета»

Функции Росстата по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета были переданы Минэкономразвития России. В связи с этим внесены поправки в ряд законов (о физкультуре и спорте, контрактной системе, накопительной пенсии, о соцзащите чернобыльцев и инвалидов, о прожиточном минимуме и др.).

Поскольку указанными законами определены правоотношения, относящиеся в том числе к компетенции Росстата, изменениями уточнено указание на него как на «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации».

Также уточнено, что учет оборота табачной продукции и табачных изделий осуществляется также и на основании данных систем, созданных в целях информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании»

Внесены поправки по вопросам ОПС. В специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица указываются в том числе сведения о сумме дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе в ПФР, в НПФ или из НПФ в другой НПФ, или сумме убытка, не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе. Эти сведения должны бесплатно предоставляться застрахованному лицу по его обращению.

Застрахованное лицо в случае подачи заявления о переходе (о досрочном переходе) в НПФ, из НПФ в другой НПФ или в ПФР может воспользоваться правом на отказ от смены страховщика по ОПС путем подачи в ПФР уведомления о таком отказе. Теперь НПФ обязаны осуществлять расчет стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов фонда, текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, в порядке, определяемом Банком России. Ранее речь шла о расчете величины инвестиционного портфеля фонда и средств пенсионных резервов по рыночной стоимости.

Прописан еще один случай, когда требования кредиторов НПФ в связи с реорганизацией фонда, включая их заявления о переходе в другой фонд или ПФР, остаются без рассмотрения. Основанием для этого является подача кредитором уведомления об отказе от смены страховщика.

Предусмотрено использование системы межведомственного электронного взаимодействия при обмене информацией между ПФР и НПФ. Уточнено, что заявление о переходе (о досрочном переходе) в НПФ, из НПФ в другой НПФ или в ПФР подается застрахованным лицом в ПФР не позднее 1 (а не 31) декабря текущего года. До подачи такого заявления застрахованное лицо должно быть уведомлено об условиях досрочного перехода.

Ряд поправок касается резерва ПФР по ОПС. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 256-ФЗ «О внесении изменения в статью 22 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»

К числу оснований для отказа в допуске к гостайне отнесены наличие статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступлении против госвласти или об умышленном преступлении, наличие непогашенной или неснятой судимости за данные преступления, прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, если не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности. Ранее речь шла о признании лица рецидивистом, о нахождении под судом или следствием за государственные и иные тяжкие преступления, о наличии неснятой судимости за эти преступления.

По-прежнему допуск к гостайне не предоставляется недееспособным или ограниченно дееспособным. При этом уточнено, что соответствующее решение суда должно вступить в законную силу.

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»

Урегулирована деятельность информационных посредников между потребителями товаров (услуг) через Интернет и продавцами товаров (исполнителями услуг). Введено понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)», т. е. вступающее с потребителями в возмездные отношения лицо (организация либо ИП), но само при этом не заключающее соответствующую сделку.

Закон обязывает владельцев подобных сервисов предоставлять на своих сайтах потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в ней изменениях. Продавцы, в свою очередь, обязаны будут сообщать агрегатору достоверную информацию о себе и также размещать ее на своих сайтах. В случае изменения такой информации они должны проинформировать агрегатора в течение одного рабочего дня, одновременно уточнив информацию на своем сайте. Агрегатор, получив такую информацию, также в течение дня должен отразить изменения и на своем сайте.

Кроме того, на агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце. При этом названы случаи освобождения агрегатора от ответственности.

Установлены случаи, в которых агрегатор по требованию потребителя обязан вернуть сумму предварительной оплаты товара (услуги). В частности, это ситуации, когда товар не доставлен (услуга не оказана) в срок и потребитель в связи с этим направил продавцу (исполнителю) уведомление об отказе от них и сообщил об этом агрегатору. В возврате предоплаты может быть отказано, если продавец предоставит агрегатору подтверждение о передаче товара потребителю. Закон вступает в силу с 01.01.2019.

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 242-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 12 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Закреплено право производителя, распространителя продукции СМИ заключить с лицом, предоставившим ему для опубликования программу теле- и (или) радиопередач, перечень и (или) каталог информационной продукции, гражданско-правовой договор, по которому на указанное лицо возлагается обязанность отметить знаком информационной продукции такие программы, перечни и (или) каталоги.

Введена административная ответственность за опубликование в СМИ программ, перечней и (или) каталогов без размещения упомянутого знака либо со знаком, не соответствующим категории информационной продукции. Граждан будут штрафовать на сумму от p1000 до p2000, должностных лиц – от p3000 до p7000, юрлиц – от p10000 до p50000. Однако если имеется вышеуказанный гражданско-правовой договор, то ответственность возлагается на лицо, предоставившее программу, перечень и (или) каталог без размещения знака либо со знаком, не соответствующим категории информационной продукции.

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 211-ФЗ «О внесении изменений в статью 6.1 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и статью 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Внесены изменения в законы о господдержке кинематографии и об информации. Речь идет об операторе единой федеральной автоматизированной информсистемы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Ранее функции оператора выполняло лицо, определяемое уполномоченным федеральным органом в рамках контрактной системы. Уточнено, что оператором является вышеуказанный орган либо определенная им некоммерческая организация, учредителем которой выступает Российская Федерация в лице Правительства РФ и основной целью деятельности которой является поддержка отечественной кинематографии.

Если оператором выступает некоммерческая организация, то деятельность по эксплуатации системы осуществляется ею за счет собственных средств. Предусмотрено предоставление соответствующей отчетности. В Закон об информации внесены корреспондирующие изменения по вопросам эксплуатации информсистем.

Федеральный закон от 5 июля 2018 г. N 194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса»

Установлены задачи государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (далее – ГИС ТЭК). Систему можно использовать для обеспечения предоставления госуслуг и исполнения госфункций. Уточнено назначение интеграционного сегмента. Он аккумулирует информацию о состоянии и прогнозе развития ТЭК, относящуюся одновременно к двум и более направлениям функционирования (отраслям) ТЭК. Оператором ГИС ТЭК может быть не только уполномоченный орган, но и привлеченная им организация.

Расширен перечень субъектов ГИС ТЭК. Предоставлять информацию будут обязаны в том числе органы местного самоуправления, юрлица и ИП, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктур оптового рынка электроэнергии и мощности, организаторы торговли, инвесторы (концессионеры, частные партнеры), заказчики (застройщики) строительства (реконструкции) объектов, работающих с энергоресурсами, продуктами их переработки. К числу субъектов отнесены лица, занимающиеся геологическим изучением, разведкой месторождений полезных ископаемых - энергоресурсов.

Установлены критерии, при соблюдении которых потребители энергоресурсов и продуктов их переработки становятся субъектами ГИС ТЭК. Актуализирован перечень сведений, включаемых в систему. Прописано, как готовится аналитическая информация. Изменения касаются также правового режима информации ГИС.

ГИС ТЭК должна быть введена в эксплуатацию не позднее 1 января 2020 г. Также на 1 января 2020 г. перенесен срок предоставления информации, составляющей гостайну, для включения в систему. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вводятся в действие с 1 января 2019 г.

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе»

Установлено, что госнадзор в сфере рекламы осуществляется без проведения плановых проверок. Отменены плановые проверки в сфере рекламы при выявлении превышения уровня громкости звука рекламы над средним уровнем громкости звука прерываемой ею теле-, радиопрограммы или теле-, радиопередачи.

Закреплено только 2 основания для внеплановой проверки. Одно из них – мотивированное представление должностного лица антимонопольного органа по результатам анализа результатов наблюдения за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы, рассмотрения или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, юрлиц, информации от органов госвласти, должностных лиц антимонопольного органа, органов местного самоуправления, из СМИ о фактах нарушения обязательных требований. При этом предварительное уведомление юрлица, ИП о проведении внеплановой выездной проверки по данному основанию не допускается.

Указ Президента РФ от 5 июля 2018 г. N 404 «О дипломатической почте Российской Федерации и дипломатическо-курьерской связи Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Разработано Положение о дипломатической почте и дипломатическо-курьерской связи МИДа России. Содержимое дипломатической почты составляют упакованные в дипломатические вализы официальная корреспонденция, дипломатические документы, предметы, предназначенные исключительно для официального пользования, которые в целях защиты содержащихся в них сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, либо данных, отнесенных к информации ограниченного доступа, не могут быть доставлены иным способом.

Дипломатическо-курьерской связью обеспечиваются Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Аппарат Совета Федерации ФС РФ, Аппарат Государственной Думы ФС РФ, территориальные органы – представительства МИДа России на территории нашей страны, загранучреждения.

По решению Президента РФ на основании представления МИДа России дипломатическо-курьерской связью могут обеспечиваться иные федеральные государственные органы и их представительства на территориях иностранных государств. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2018 г. N 820 «Об установлении требований к проведению идентификации гражданина Российской Федерации государственными органами и организациями, осуществляющими размещение в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации»

Перед размещением сведений в ЕСИА и единой биометрической системе уполномоченные госорганы и организации проводят идентификацию граждан. Установлены требования к ее проведению. Требования применяются при идентификации, проводимой при личном присутствии гражданина. Они не распространяются на организации, проводящие идентификацию в порядке, установленном антиотмывочным законом.

Идентификация – это установление и подтверждение достоверности сведений о гражданах. Будет также проверяться, что гражданин не включен в перечень физлиц, причастных к экстремизму или терроризму. Перечислены сведения и документы, которые предоставляют граждане. Отметим, что поправки к Закону об информации, регулирующие применение информационных технологий в целях идентификации российских граждан, действуют с 30 июня 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 г. N 859 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Скорректированы некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования ГИС в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Полномочия Минэнерго России по созданию ГИС решено передать Минэкономразвития России. Последнее также выступает оператором системы. Обновлен перечень обрабатываемой информации.

В частности, предусмотрена обработка данных о сложившейся практике заключения энергосервисных договоров (контрактов), в том числе тех, которые заключены для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и об объеме планируемой экономии энергоресурсов при реализации таких договоров (контрактов); сведений о наиболее результативных мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Определено, какие данные направляет Минэнерго России оператору ГИС.

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2018 г. N 844 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 254»

Скорректирован порядок перевода в электронную форму книг госрегистрации актов гражданского состояния (актовых книг). В частности, предусмотрено использование ЕГР ЗАГС. Установлено, что записи актов гражданского состояния, составленные до 1 апреля 2015 г., в которые вносятся изменения, исправления или отметки, подлежат конвертации (преобразованию) в форму электронного документа при внесении в них указанных изменений, исправлений или отметок.

Урегулированы вопросы хранения записи, конвертированной (преобразованной) в форму электронного документа. Установлено, что положения в части хранения указанной записи, а также использования ЕГР ЗАГС вступают в силу с 1 октября 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 12 июля 2018 г. N 810 «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»

Скорректированы стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Изменения обусловлены внедрением целевой модели рынка теплоэнергии. Определены состав, порядок, сроки и периодичность раскрытия информации едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения. Изменения вступают в силу с 5 октября 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 11 июля 2018 г. N 808 «О внесении изменения в Правила организации повышения квалификации специалистов по защите информации и должностных лиц, ответственных за организацию защиты информации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях с государственным участием и организациях оборонно-промышленного комплекса»

Изменения касаются повышения квалификации специалистов по защите информации и должностных лиц, ответственных за организацию защиты информации в органах власти, организациях с госучастием и организациях ОПК. Уточнено, что нужно руководствоваться примерными программами повышения квалификации в области безопасности государства в части, касающейся обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 804 «О внесении изменений в Положение о Государственной комиссии по радиочастотам»

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующие поправки внесены в Положение о Государственной комиссии по радиочастотам.

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 2 июля 2018 г. N 939/18 «Об утверждении тарифов на услуги местной, внутризоновой телефонной связи, на услугу по передаче внутренней телеграммы, предоставляемые ПАО «Ростелеком»

Определены новые тарифы на услуги местной, внутризоновой телефонной связи, а также на услугу по передаче внутренней телеграммы, оказываемые ПАО «Ростелеком». При предоставлении ряда услуг ценовое регулирование в отношении ПАО «Ростелеком» не применяется на территории отдельных регионов, а в части междугородной телефонной связи – на всей территории России.

При этом ценовое регулирование введено при оказании услуг внутризоновой телефонной связи на территории Ростовской области, Краснодарского, Ставропольского краев. Ранее изданный приказ по этим вопросам признан утратившим силу.