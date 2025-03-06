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Qualcomm Snapdragon Sound
|06.03.2025
|В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи серии Xiaomi Pad 7 и носимых устройств Xiaomi 1
|07.09.2021
|AptX Lossless — наконец-то идеальный звук по Bluetooth? 1
Qualcomm Snapdragon Sound и организации, системы, технологии, персоны:
|Sony 6555 1
|Qualcomm Technologies 1833 1
|США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 1
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