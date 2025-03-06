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Qualcomm Snapdragon Sound


06.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи серии Xiaomi Pad 7 и носимых устройств Xiaomi 1
07.09.2021 AptX Lossless — наконец-то идеальный звук по Bluetooth? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Qualcomm Snapdragon Sound и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6555 1
Qualcomm Technologies 1833 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 1
Наушники - Headphones 4042 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3792 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 400 1
Lossless data compression - сжатие данных без потерь 40 1
Пропускная способность - Bandwidth 1758 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1586 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10181 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 242 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7346 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 803 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20927 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24641 1
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 158 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1029 1
Xiaomi HyperOS 34 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 44 1
Google Android 14094 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1562 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2452 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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