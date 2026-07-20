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Джулай Павел
СОБЫТИЯ
|20.07.2026
|«Нижфарм» обеспечила непрерывность производства и автоматизацию процессов с помощью решений Yandex Cloud 1
|24.03.2015
|Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Джулай Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Деменков Михаил 3 1
|Зуенко Юрий 2 1
|Казарян Юрий 1 1
|Захаров Анатолий 1 1
|Абашичев Евгений 1 1
|Бурмистров Всеволод 4 1
|Якупова Анна 4 1
|Быстров Олег 3 1
|Завьялов Георгий 1 1
|Ашихмин Петр 1 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Анохин Сергей 119 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Шевченко Владимир 153 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Козлов Михаил 181 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Шальнов Олег 20 1
|Асратян Петр 36 1
|Комаров Сергей 16 1
|Михайлов Иван 10 1
|Карасев Павел 19 1
|Кузин Вадим 38 1
|Захаров Сергей 13 1
|Аншина Марина 79 1
|Зайцев Николай 32 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Быстров Алексей 5 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Викторов Алексей 10 1
|Бунто Алексей 5 1
|Баканов Александр 1 1
|Голованов Александр 3 1
|Коробова Анна 25 1
|Владимиров Андрей 19 1
|Саввин Антон 18 1
|Водолазский Андрей 13 1
|Давыдов Олег 10 1
|Малов Илья 8 1
|Козыров Олег 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165371 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 968 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.