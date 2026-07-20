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Индексная книга (каталог) CNews*
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Джулай Павел

СОБЫТИЯ


20.07.2026 «Нижфарм» обеспечила непрерывность производства и автоматизацию процессов с помощью решений Yandex Cloud 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Джулай Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Развитие Бизнеса / Ру 81 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
HP Inc. 5879 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9492 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 170 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Росавтобанк КБ 13 1
НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 1
Наука НПО 25 1
КМЗ - Карачаровский механический завод 16 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 1
Amway - Амвэй 15 1
GIP Group 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2925 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 911 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
АльфаСтрахование СГ 385 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Возрождение - Коммерческий банк 357 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Русский Страховой Центр 9 1
Росатом - Ураниум Уан Холдинг - Uranium One Holding 2 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Юнитекс ТК 8 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18045 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34681 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1592 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35988 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33321 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3571 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3105 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22841 1
Деменков Михаил 3 1
Зуенко Юрий 2 1
Казарян Юрий 1 1
Захаров Анатолий 1 1
Абашичев Евгений 1 1
Бурмистров Всеволод 4 1
Якупова Анна 4 1
Быстров Олег 3 1
Завьялов Георгий 1 1
Ашихмин Петр 1 1
Соловьев Владимир 108 1
Анохин Сергей 119 1
Вагизов Руслан 25 1
Шевченко Владимир 153 1
Герасимов Андрей 25 1
Козлов Михаил 181 1
Рыстенко Михаил 62 1
Шальнов Олег 20 1
Асратян Петр 36 1
Комаров Сергей 16 1
Михайлов Иван 10 1
Карасев Павел 19 1
Кузин Вадим 38 1
Захаров Сергей 13 1
Аншина Марина 79 1
Зайцев Николай 32 1
Адмиральский Сергей 39 1
Быстров Алексей 5 1
Мочальников Алексей 13 1
Викторов Алексей 10 1
Бунто Алексей 5 1
Баканов Александр 1 1
Голованов Александр 3 1
Коробова Анна 25 1
Владимиров Андрей 19 1
Саввин Антон 18 1
Водолазский Андрей 13 1
Давыдов Олег 10 1
Малов Илья 8 1
Козыров Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 968 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7754 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6700 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6489 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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