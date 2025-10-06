Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184066
ИКТ 14310
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26292
Персоны 79105
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Баберкин Тимур


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 Консорциум технологической независимости и VK Tech будут развивать решения для нефтегазовой отрасли 1
24.01.2019 Где и почему появятся в России первые сети 5G 1
21.07.2010 Авария на московской точке обмена трафиком замедлила Рунет 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Баберкин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 214 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1972 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3207 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1250 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28731 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21700 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6145 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1182 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2595 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1196 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3346 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6707 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9065 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2347 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6637 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1508 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 156 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3234 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1292 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16897 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16858 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3070 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6089 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1461 1
Баканов Павел 2 1
Акимов Максим 189 1
Лысенко Эдуард 311 1
Жаренов Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1883 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5522 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7902 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2137 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 647 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Зоология - наука о животных 2757 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2611 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3622 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3723 1
РИА Новости 967 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще