«Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе

«Техносерв» запустил в коммерческую эксплуатацию хранилище данных, созданное на базе облачной платформы Техносерв Cloud. В хранилище можно размещать данные частого и редкого доступа. Оно поддерживает все команды протокола S3 API, который используется в Amazon Web Services. В проекте задействовано ПО Cloudian, которое работает поверх CentOS.

«Техносерв» запустил хранилище

Компания «Техносерв» начала предоставлять услуги облачного хранения данных, как частого, так и редкого доступа. Хранилище было создано на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud. Получить доступ к платформе можно по интернету, через выделенные каналы связи и из виртуального дата-центра «Техносерва».

Как сообщает провайдер, на услугу уже поступили заказы от компаний из области товаров повседневного спроса, торговли и сервиса. Кроме того, клиенты из сферы промышленного производства и e-commerce находятся в процессе тестирования хранилища. Также на Техносерв Cloud проходят тесты по хранению контента для веб-сайтов и приложений.

Услуги и расценки

Хранение данных частого доступа подразумевает быстрый и регулярный доступ к файлам. Система рассчитана на повышенную нагрузку. Данные можно обновлять в онлайн-режиме. Услуга предполагает размещение в хранилище контента сайтов, медиа-контента, а также больших данных, в частности, поступающих от систем интернета вещей. Здесь же возможен хостинг текстур и объемного игрового контента. За хранение 1 ГБ такой информации клиент будет платить p1,4 в месяц, за скачивание — p2, надбавка за чтение отсутствует. При этом 10 тыс. запросов типа PUT обойдутся в p3, типа GET — в p1,24.

Хранение данных редкого доступа подразумевает нечастое обращение к маловостребованным файлам. Это могут быть резервные копии данных, архивы или записи с камер наблюдения. Хранение 1 ГБ такой информации обойдется клиенту в p0,9 в месяц, скачивание — в p6, доплаты за чтение не предусмотрено. Запросы типа PUT стоят p6 за 10 тыс., типа GET — p0,6 за 10 тыс.

Объем облачного хранилища «Техносерва» составляет 1 Петабайт

«Техносерв» уточняет, что клиент оплачивает услугу по факту использования ресурсов или в зависимости от доступного пространства. Есть специальный тариф, который позволяет платить только за хранение, стоимость каналов связи и запросов в этом случае равна нулю. Возможна также разработка индивидуального тарифа под нужды заказчика.

Сравнение с другими предложениями

«Техносерв» сравнивает свои тарифы с другими предложениями на российском рынке. По его данным, у компании Mail.ru ориентировочная стоимость хранения 1 ГБ данных после выхода из бета-режима составит около p2,5 в месяц. При этом стоимость исходящего трафика будет равна p0,8 за 1 ГБ. Ориентировочная стоимость сервисов Mail.ru «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп» составляет p3 за 1 ГБ в месяц, сообщает «Техносерв». При этом плата взимается за фактически занимаемый объем и пересчитывается каждый час. Что касается «Ростелекома», то ориентировочная стоимость 1 ГБ по официальному калькулятору при заказе одного 1 ТБ с учетом управления версиями и наличия 4 контейнеров составляет p5,7 в месяц.

В то же время Amazon, по сведениям «Техносерва», требует в стандартном тарифе p1,47 в месяц за хранение 1 ГБ данных и p5,4 — за скачивание. При этом 10 тыс. запросов типа PUT обходятся клиенту в p3,24, типа GET — в p0,258. Что касается тарифа для нечастого доступа, то в этом случае Amazon получает p0,81 за хранение, p5,4 за скачивание, p6 за PUT-запросы и p0,6 за GET-запросы.

Технические особенности

«Техносерв» обещает клиентам индивидуальные политики хранения, шифрование хранимых и передаваемых данных, тонкую настройку прав доступа и логирование всех операций с файлами. Провайдер заявляет, что подключение к хранилищу будет быстрым и не потребует сложных настроек firewall.

Как пояснили CNews в компании, для хранилища используется выделенный кластер физических серверов, из которых построено программно-определяемое объектное хранилище. Построение осуществлялось с запасом для высоконадежного хранения. Любой входящий объект по умолчанию записывается с избыточностью. В хранилище используется ПО Cloudian, которое работает поверх CentOS и интегрировано с системами управления, мониторинга и биллинга Техносерв Cloud. «Техносерв» является представителем Cloudian в России.

Дата-центры

Данные будут храниться в дата-центре компании DataPro, расположенном в Москве и сертифицированном по стандарту TIER III. По словам Никиты Дергилева, директора департамента облачных решений Техносерв Cloud, хранение данных на территории РФ должно способствовать выполнению национального законодательства в этой сфере.

В настоящий момент объем облачного хранилища Техносерв Cloud составляет 1 Петабайт, возможно масштабирование. В дальнейшем платформа должна быть расширена на мощностях дата-центра «Авантаж», строительством которого занимается «Техносерв». По окончании строительства провайдер намерен занять там отдельную гермозону — помещение, рассчитанное на 140 стандартных стоек. Аренда собственной гермозоны позволит контролировать доступ к стойкам, что повысит безопасность данных.

Поддерживаемые протоколы

Облачное хранилище поддерживает протокол S3 API, который используется в Amazon Web Services. Ядро хранилища Техносерв Cloud позволяет выполнять характерные для этого протокола команды, в том числе расширенные. В частности, реализована поддержка управления правами доступа (ACL) и аутентификаци протокола авторизации Amazon V4SIG. Кроме того, платформа рассчитана на полноценное управление версиями, многопоточную загрузку и др. Специальные шлюзы позволяют работать с хранилищем через протоколы NFS, CIFS (SMB) и SFTP, в случае если используемые приложения не поддерживают S3.

Как пояснили в компании, S3 был выбран потому, что является фактическим стандартом для хранилищ на рынке. Простота использования протокола поспособствовала росту популярности сервиса Amazon S3 (Simple Storage Service). Сейчас его поддерживает большинство облачных провайдеров, в том числе Google Cloud Storage, «который особо этого не афиширует», сообщает «Техносерв».

S3 API дает возможность любому приложению работать с хранилищем по HTTP(S), с использованием популярных среди разработчиков команд GET, PUT, POST, DELETE и т. д.. На любой файл можно дать прямую веб-ссылку. S3 поддерживают практически все системы резервного копирования, документооборота, управления веб-сайтами, аналитики и больших данных.

С S3-хранилищем можно взаимодействовать с помощью командной строки Windows или Linux. Разработчики могут сами писать скрипты для автоматизации процесса хранения — например, автоматического бекапа и синхронизации. Благодаря SDK от Amazon взаимодействие с хранилищем можно прописать в программах, написанных на различных языках.

Проблемы совместимости с S3

«Техносерв» уточняет, что в его хранилище реализована именно полная поддержка S3. Функциональность этого протокола Amazon постоянно развивается — сейчас он поддерживает более 50 функций. Девять из них являются базовыми, около 20 — продвинутыми, и также около 20 — еще более продвинутыми. По данным «Техносерва», большинство российских хранилищ поддерживает только базовые функции и часть продвинутых, всего около 20-30 функций. Обычно это решения на базе Ceph и Swift с коннекторами.

Однако клиентское ПО и SDK, как правило, рассчитаны на полный набор команд S3. Соответственно, при использовании хранилища, которое их не поддерживает, нередко возникают проблемы совместимости — например, при переходе с Amazon S3 на российского провайдера. «Техносерв» утверждает, что в его хранилище таких проблем быть не может.