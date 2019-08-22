Кто есть кто на рынке гиперконвергенции

Сложность корпоративной ИТ-архитектуры растет быстрее, чем сложность решаемых ею задач. Один из вариантов решения этой проблемы — переход на стремительно набирающую популярность гиперконвергентную архитектуру.



На фоне общего замедления роста мирового ИТ-рынка до 0,6% в год темпы роста продаж гиперконвергентных систем — под 50% в год — поражают воображение. За долю на относительно небольшом, около $6 млрд, но очень перспективном рынке бьются и признанные лидеры ИТ-бизнеса и мощные нишевые игроки.

«Гипер» — не обязательно «слишком»

До появления концепции конвергентной инфраструктуры (Converged Infrastructure, CI) центры обработки данных строились из отдельных, «независимых» компонент — вычислительных систем, систем хранения, сетевых модулей и программных средств. В конвергентной системе все они объединяются в единую систему, позволяя унифицировать управление ранее разрозненными элементами. Это резко снижает время развертывания решения и упрощает техподдержку — за нее полностью отвечает поставщик, вне зависимости от того, какие компоненты находятся «внутри» конвергентной системы.

Гиперконвергентная инфраструктура (Hyper-Converged Infrastructure, HCI) стала следующим этапом на пути оптимизации оборудования в ЦОДе. Гиперконвергенция — это создание инфраструктуры, объединяющей в одном модульном решении серверы, системы хранения, сетевые функции и программное обеспечение, отвечающее за создание пула ИТ-ресурсов, их быстрое и простое реконфигурирование. При этом на первый план выходят не аппаратные (как в случае «простой» конвергенции), а программные средства и программно-определяемые компоненты. Это обеспечивает гиперконвергентным системам более высокую гибкость и масштабируемость серверной инфраструктуры компаний.

Этапы эволюции ИТ-инфраструктуры

Источник: Gartner, 2018

Гиперконвергентное решение легко отличить от «просто конвергентного» и внешне. Если первые обычно представляют собой стоечные модули размера 1U или 2U с собственным массивом хранения, то конвергентные решения выглядят обычно как крупные стоечные решения — в ней нет выделенной СХД, в нее объединены диски серверов, входящих в решение.

Почти 50% годовых? Это реально!

Продажи гиперконвергентных систем быстро растут. В 1 кв. 2019 г. соответствующий рынок достиг $1,8 млрд, увеличившись на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Доля гиперконвергентных систем в общем объеме продаж конвергентных решений составила 48,6%.

Схожие показатели ($1,9 млрд, 57,2%, 46,5%) показал рынок HCI и в 4 кв. 2018 г. Последняя цифра растет от квартала к кварталу, так что можно уверенно утверждать, что гиперконвергентные архитектуры вытесняют другие варианты конвергентных систем.

Поскольку рынок этих решений можно рассматривать с двух точек зрения — как единые программно-аппаратные комплексы конкретного производителя (HCI Systems as Branded в терминах IDC) и как программные решения, которые «гиперконвергируют» аппаратную платформу любого вендора, то IDC отдельно анализирует рынки по этим категориям.

В первом из рейтингов IDC в 1 квартале 2019 г. лидируют Dell Technologies (32,2%) и Nutanix (14%). Третье место поделили HPE (4,6%), Cisco (4,5%) и Lenovo (4%) — в аналитической компании считают разницу менее 1% несущественной для определения места в рейтинге.

Первая тройка рынка гиперконвергентных решений HCI Systems as Branded, 1кв. 2019 г.

Компания Оборот в 1 кв. 2019 г. Доля рынка, 1 кв. 2019 г. Оборот в 1 кв. 2018 г. Доля рынка, 1 кв. 2018 г. Рост за год 1 Dell Technologies* 586,7 32,20% 357,7 28,80% 64,00% 2 Nutanix 255,7 14,00% 250,9 20,20% 1,90% 3 Hewlett Packard Enterprise** 83,5 4,60% 61 4,90% 37,00% 3 Cisco** 82,3 4,50% 59,9 4,80% 37,30% 3 Lenovo** 72,4 4,00% 32,1 2,60% 125,40% Другие компании 743,9 40,80% 482,4 38,80% 54,20% Всего 1 824,5 100,00% 1 244 100,00% 46,70% * Данные по Dell Technologies объединяют оборот Dell и EMC ** В случае, если показатели компаний отличаются менее, чем на 1%, IDC присваивает им одно и то же место Источник: IDC, 2019

«Программный» рейтинг IDC по рынку HCI возглавляют VMware (41,1%) и Nutanix (28,9%). На третьем месте снова три компании — HPE (4,6%), Cisco (4,5%) и Dell Technologies (4,6%).

Первая тройка рынка гиперконвергентных решений по объему продаж программных решений, 1кв. 2019 г.

Компания Оборот в 1 кв. 2019 г. Доля рынка, 1 кв. 2019 г. Оборот в 1 кв. 2018 г. Доля рынка, 1 кв. 2018 г. Рост за год 1 VMware 750,7 41,10% 451,4 36,30% 66,30% 2 Nutanix 526,5 28,90% 400,7 32,20% 31,40% 3 Hewlett Packard Enterprise* 83,5 4,60% 61,3 4,90% 36,20% 3 Cisco* 82,3 4,50% 59,9 4,80% 37,30% 3 Dell Technologies* ** 66,8 3,70% 53,4 4,30% 25,10% Другие компании 314,7 17,20% 217,3 17,50% 44,90% Всего 1 824,5 100,00% 1 244 100,00% 46,70% * В случае, если показатели компаний отличаются менее, чем на 1%, IDC присваивает им одно и то же место ** Данные по Dell Technologies объединяют оборот Dell и EMC

Источник: IDC, 2019

В Gartner строят свой «магический квадрат» исходя из приоритета программного обеспечения. В группу лидеров входят Nutanix, VMware, Dell EMC, HPE и, в последний рейтинг, Cisco.

Лидеры в области гиперконвергенции по версии Gartner, 4 кв. 2018 г.

Источник: Gartner, 2018

Лидеры….

«По совокупности» данных IDC и квадранта Gartner лидерами рынка HCI можно назвать Dell EMC, VMware, Nutanix, Hewlett Packard Enterprise и Cisco Systems. Huawei до их уровня не дотягивается, китайская компания лишь «претендент», однако в Gartner особо отмечают ее большой потенциал, а также крепкие позиции на рынках Азии и стран EMEA. На российском рынке может сыграть роль и то, что Huawei, в отличие от лидеров — неамериканская компания.

Dell EMC

В линейке HCI-продуктов компании Dell EMC представлен полный набор как аппаратных, так и программных решений. Это не удивительно, если учесть, что в состав корпорации входят производитель серверов (компания Dell Technologies), производитель программных инфраструктурных решений (EMC), разработчик технологии виртуализации (VMware) и ряд других компаний. Предлагаемое Dell аппаратное решение VxRail выстроено на базе серверов Dell EMC PowerEdge. Оно применяет виртуализацию и другие HCI-средства на базе VMware vSAN. Гипервизором служит VMware ESXi.

VMware

Хотя VMware является дочерней компанией к Dell EMC, она не ограничивает сферу своих продаж и без всяких ограничений продает решение vSAN и через других партнеров, в том числе — конкурентов Dell. Такая особенность вносит неразбериху при оценке рынка HCI, которая уже давно вызывает споры среди его участников. Решение VMware Cloud Foundation предоставляет заказчикам полный набор программно-определяемых функций HCI, которые могут применяться для управления вычислительными операциями, средствами хранения, сетевых коммуникаций, работы с облаком и контроля безопасности.

Nutanix

В портфеле одного из первопроходцев рынка представлен полный набор программных решений для HCI. Ее решения продвигают многие крупные «аппаратные» бренды, развертывая их на своем оборудовании и продавая под своей маркой. Один из «козырей» Nutanix — собственный гипервизор Acropolis. Для управление HCI-инфраструктурой Nutanix предлагает программную систему Prism для администрирования кластеров: Prism Element применяется для выделенного управления отдельным кластером, Prism Central — для многокластерного управления.

Hewlett Packard Enterprise

HPE вышла на этот рынок, купив решения SimpliVity для комплексного преобразования серверного оборудования в HCI-инфраструктуру. Решение SimpliVity входит в комплект платформы компонуемой инфраструктуры HPE Synergy и платформы управления гибридным облаком HPE OneSphere. Среди особенностей предложения HPE можно отметить дедупликацию и сжатие данных на лету, осуществляемые до записи в хранилище.

Cisco Systems

Cisco HyperFlex — унифицированный вычислительный комплекс, в котором осуществляется оптимизация всех выполняемых операций, распространяемых на подсистему расчетов, сетевую инфраструктуру, облачные средства управления, гипервизор и платформу обслуживания данных HX Data Platform. Аналитики выделяют в первую очередь развитые средства Cisco для работы новыми платформами размещения данных – бессерверными и аппаратно-независимыми.

Huawei

Компания предлагает HCI-платформу FusionCube. Ее достоинство – предложение собственных версий гипервизоров линейки FusionSphere, в основе которых лежат гипервизоры KVM и Xen. До недавнего времени компания использовала ПО виртуализации от VMware; недавно стало известно, что начат выпуск сервера FusionServer 2288H V5, где работает OEM-решение Nutanix.

…и претенденты

Свои HCI-решения предлагают практически все крупные программные и аппаратные вендоры, в том числе Lenovo, Microsoft, Oracle и ряд нишевых игроков. Некоторые из них имеют шанс перейти в другую категорию, например HCI-решение Hyper-Converged Infrastructure от компании Red Hat после недавнего поглощения этого вендора компанией IBM.

В России свои разработки, как гиперконвергентные, позиционируют IBS и Kraftway (на базе ПО компании «Росплатформа»). Еще одну программную платформу гиперконвергенции, «эв3», внесенную в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» создала компания «Открытые технологии виртуализации». У российских разработок уже есть внедрения, однако, пока в аналитику IDC и квадранты Gartner они не попадают.