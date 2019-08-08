Gartner хоронит ЦОДы. Но не все

Как полагают аналитики Gartner, уже в ближайшие годы классические корпоративные центры обработки данных станут редкостью. Правда, те из них, которые «выживут», будут облечены особым доверием.

Рынок — 2019. Стагнация

В конце июля аналитическая компания Gartner представила очередную версию прогноза развития ИТ-рынка на текущий год. Он не радует: глобальные расходы на информационные технологии вырастут всего на 0,6% - до $3,74 трлн. Кварталом ранее оценки были куда оптимистичнее — 1,1% роста.

Рынок в 2018 г., $млрд Рост в 2018 г., (%) Рынок в 2019 г., $млрд Рост в 2019 г., (%) Рынок в 2020 г., $млрд Центры обработки данных 210 15,7 203 -3,5 208 ПО корпоративного уровня 419 13,5 457 9 507 Устройства 712 5,9 682 -4,3 688 ИТ-сервисы 993 6,7 1 031 3,8 1 088 Коммуникационные сервисы 1 380 -0,1 1 365 -1 1 386 Итого 3 716 5,1 3 740 0,6 3 878 Источник: Gartner, июль 2019

Впрочем, судя по комментарию Джона-Дэвида Лавлока (John-David Lovelock), вице-президента Gartner по исследованиям, все могло быть и хуже: «Несмотря на неопределенность, вызванную слухами о рецессии, Brexit, торговыми войнами и введением тарифов, мы ожидаем, что расходы на ИТ в 2019 году останутся на прежнем уровне». Общемирового экономического спада в Gartner не ждут, однако советуют ИТ-директорам планировать закупки с учетом того, что он может произойти.

Если посмотреть на таблицу, то, казалось бы, ничего страшного корпоративные центры обработки данных не ожидает. В 2019 году они немножко «упадут», в 2020-м — поднимутся. Так же, скажем, как «Устройства». Что интересно, проблемы у производителей последних, как заявил Джон-Дэвид Лавлок, также отчасти вызваны прогрессом облаков — облачные приложения, менее требовательные к ресурсам, продлевают жизнь старым ПК, ноутбукам и планшетам. Поэтому гораздо меньше людей, чем раньше, покупает новые.

Однако как полагают в Gartner, ЦОД ЦОДу рознь. Одно дело — дата-центр провайдера, другое — «собственный» корпоративный. Среди десяти тенденций 2019 года, представленных Gartner в категории Infrastructure&Operations под номером 4 значится «Death of the data center» - и этот прогноз относится к «классическим» ЦОДам. В августе сотрудник компании Сьюзен Мур (Susan Moore) напомнила о прогнозе, дополнив его новыми данными.

Сьюзен Мур: Дата-центры (почти) мертвы

«В прошлом, когда бизнес-подразделения запрашивали новые приложения или услуги, ИТ-отделы задавались вопросом «Как мы можем это сделать?». Теперь — «Где мы можем это найти?» — пишет Сьюзен Мур. Вопрос немного риторический — понятно, что в облаках. Рост популярности облаков (по оценке Gartner, соответствующий рынок увеличится в этом году на 17,5%) и сложности, связанные с созданием и поддержанием в работоспособном состоянии собственного дата-центра, как полагают аналитики компании, приведет к тому, что уже к 2025 году 80% предприятий закроют свои центры обработки данных. Уже сейчас таких компаний 10%.

Gartner предсказывает традиционным дата-центрам если не полное исчезновение, то существенное сокращение в течение ближайших лет

Причин этому много, отмечает Сьюзен Мур. Владельцы старых ЦОД не хотят вкладываться в инфраструктуру, поскольку новый современный дата-центр стоит недешево. При этом даже простое размещение серверов в ЦОД провайдера дает выигрыш в энергоэффективности, надежности и доступности. Кроме того, при обработке персональных данных нужно учитывать нормативные документы, эту обязанность многие тоже предпочтут возложить на третью сторону. Ну и зачастую сервера с сервисами сейчас необходимо размещать не возле штаб-квартиры компании, а ближе к заказчику, особенно массовому.

В результате, говорит Сьюзен Мур, по данным исследования 2019 IT Key Metrics Data, проводимое Gartner, ИТ-бюджеты, выделяемых на ЦОД, год от года сокращаются и сейчас на них приходится всего 17% от общего объема.

Впрочем, как отмечает Сьюзен Мур, совсем ЦОДы не умрут. Многие компании по прежнему будут размещать on-premise критически важные бизнес-процессы, требующие неусыпного контроля, большего, чем могут предоставить сотрудники провайдера по любым соглашениям об уровне обслуживания.