ОБЗОР НОУТБУКА ACER SWIFT 5: СВЕРХЛЕГКИЙ И МОЩНЫЙ

Дизайн

Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это компактная и легкая модель, которая весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп удобно брать с собой: при толщине 14,9 мм он легко поместится в портфель и займет не больше места, чем стандартная папка с документами. При этом корпус устройства полностью металлический: он выполнен из прочных и сверхлегких магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов, которые используются в конструкции велосипедов в профессиональном велоспорте.

Дизайн ноутбука строгий и лаконичный: на крышке и под экраном размещен логотип бренда Acer, на шарнире – гравировка с названием линейки Swift. Матовый металлический корпус не собирает отпечатки пальцев, выглядит солидно и элегантно. В продаже есть две расцветки Swift 5: темно-синяя, которая подойдет серьезным бизнесменам и всем любителям классики, сдержанная серая и более неформальная золотая версия - отличный вариант для деловой леди и тех, кому надоели темные гаджеты.

В отличие от многих современных ультрабуков, которыми невозможно пользоваться без переходников, Acer Swift 5 предлагает большой набор необходимых для работы интерфейсов. Здесь есть два USB 3.0 для подключения мыши или графического планшета, 3.5 мм аудиоджек для наушников и микрофона, HDMI – чтобы подключить внешний монитор или проектор, а также USB Type-С, через который можно заряжать ноутбук и внешние устройства или подключить два 4К дисплея.





Если и этого недостаточно, можно приобрести удобную док-станцию Acer USB Type-С DOCK, которая отлично подойдет для организации рабочего места в офисе или дома. Подключив станцию к ноутбуку, вы получите несколько дополнительных интерфейсов: HDMI, DisplayPort, три USB 3.0, USB-C, сетевой порт и разъемы для наушников и микрофона.









Экран

Обладая габаритами 13-дюймового ноутбука, Swift 5 оснащен 14-дюймовым экраном с небольшими рамками. Дисплей здесь сенсорный, выполненный на основе IPS матрицы с разрешением Full HD (1920х1080 точек). Интерфейс системы отлично адаптируется под этот формат, а картинка выглядит четко – даже вблизи не заметны отдельные пиксели. Сенсорное покрытие позволяет работать с экраном, как с планшетом: это удобно, например, в дороге, когда ноутбук лежит на коленях.





Углы обзора довольно широкие – 170 градусов. Чтобы продемонстрировать что-либо коллегам, не придется разворачивать к ним ноутбук – картинка отображается без искажений, даже если смотреть на экран сбоку. Изображение на глянце сочное и контрастное, с правильной цветопередачей. На таком экране приятно смотреть видео и яркие презентации.

Кстати, недавно Acer выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым дисплеем. Удивительно, но даже с увеличенным экраном ультрабук весит менее 1 кг – всего 990 грамм! Этого удалось достичь за счет уменьшения рамок вокруг дисплея до 5,8 мм. Габариты и начинка модели при этом почти не изменились: он также заключен в металлический корпус, оснащен топовым железом и сенсорной IPS матрицей.

Клавиатура и тачпад

У Swift 5 компактная клавиатура островного типа с ANSI раскладкой. Цифрового блока здесь нет, но все необходимые клавиши на своих местах. Ряд функциональных кнопок отличается по высоте от основных, что удобно при печати. Стрелки здесь очень маленькие, зато на клавиатуре нашлось место для [Pg Up] и [Pg Dn], особенно полезных для работы с большими документами.









При наборе текста клавиатура не прогибается и не пружинит. Клавиши тихие, с низким ходом, четко разделены между собой – долго привыкать к ним не придется, можно сразу быстро печатать. Ненавязчивая белая подсветка пригодится для работы при плохом освещении, например, во время ночного перелета.

Тачпад покрыт приятным на ощупь материалом и быстро реагирует на прикосновения и нажатия. Есть поддержка мультитач – можно увеличить текст или проскроллить страницу с помощью жестов.

Звук и видео

Лэптоп оснащен двумя динамиками с поддержкой Dolby Audio и Acer True Harmony – они спрятаны в нижней части корпуса. Громкость у ноутбука хорошая: для просмотра фильмов и разговоров в Skype ее будет достаточно, но для проведения презентаций перед большой аудиторией рекомендуется использовать дополнительные колонки. На максимальной громкости нет скрипов и ухудшения качества звука, как у многих ультрабуков, где производители экономят на акустике в пользу компактности устройства.

Веб-камера, расположенная над экраном, может записывать видео с разрешением 720p и скоростью 30 fps. Для видеочата или проведения трансляции этого хватит, но для чего-то более серьезного мы советуем использовать дополнительную камеру.

Производительность и оснащение

Ультрабук работает на энергоэффективном процессоре Intel Core i7 поколения Kaby Lake Refresh с 4 ядрами и частотой 1,8 ГГц, может быть оснащен до 16 Гбайт оперативной памяти и SSD накопителем емкостью до 512 Гбайт. При таком оснащении Windows 10 просто летает: ноутбук загружается с нуля до экрана аутентификации за 10 секунд, а выходит из сна всего за 5 секунд. Также модель оснащена сканером отпечатков пальцев, который можно добавить в Windows Hello для быстрого старта системы и надежной защиты от взлома.





Офисные приложения, графические редакторы и тяжелые видео загружаются без проблем и не тормозят. Во время работы лэптоп почти не греется, но немного шумит при серьезных нагрузках. Что касается гейминга, то Acer Swift 5 – бизнес-ноутбук, а не игровое устройство, поэтому не стоит ожидать от него высокой игровой производительности. Встроенная видеокарта UHD Graphics 620 позволит запустить классику вроде World of Tanks или CS:GO на низких настройках, но не справится с современными ААА-играми.

Автономность и связь

Время автономной работы – один из важнейших факторов при выборе бизнес-ноутбука. На выездных встречах и в командировках не всегда есть возможность зарядить лэптоп, да и все время носить с собой зарядной устройство не особо удобно. Acer Swift 5 оснащен мощной батареей на 4670 мАч: производитель обещает до 8 часов работы без подзарядки, то есть полный рабочий день. На практике при офисной нагрузке этот показатель оказался чуть выше – около 9 часов.





Во время тестов мы использовали устройство для просмотра видео, серфинга, работы с офисными программами и почтой. Swift 5 стабильно держал заряд до конца дня. Блок питания на 45 Вт, который идет в комплекте, очень компактный и легкий – под стать ноутбуку. С нуля до 100% лэптоп заряжается за два часа.

Acer Swift 5 не позволит остаться без связи даже в дальней поездке: поддержка двухпоточного подключения к беспроводным сетям (2x2 802.11ac) обеспечит стабильный Wi-Fi даже в зоне с плохим покрытием.

Кому подойдет Acer Swift 5?

Этот бизнес-ноутбук подойдет предпринимателям и руководителям, которым важно всегда иметь под рукой мощное и компактное устройство для оперативного решения рабочих задач. Долгое время автономной работы и небольшой вес делают ультрабук идеальным спутником для командировок и выездных встреч, а премиальный внешний вид ненавязчиво подчеркивает статус пользователя.

Официальная цена ноутбука – от 80 000 рублей.